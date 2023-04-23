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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:0
Конец матча
Ильвес
0'
23' Желтая карточка
Якубу Наджиб
45' Желтая карточка
Миеттунен Тату
81' Желтая карточка
Seydine N'Diaye
1:0
83' Гол
Антви Клинтон
90'+4
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
22
Тойвомяки
Ханри
33
Хямяляйнен
Танели
26
Видьеског
Аксель
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
7
Ветели
Йоона
9
Туоминен
Яссе
17
Хейнонен
Артту
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
55
Якубу
Наджиб
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
8
Пеннанен
Петтери
30
Yussif
Daouda
Moussa
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
КуПС
Ильвес

История личных встреч

КуПС
Ильвес

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
54.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед

31 матч

29%
19.4%
51.6%
9 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

В
0:0
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
3:2
К
0:2
В
1:1
В
0:0
К
1:1
В
2:0
В
0:2
В
1:0
К
4:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
К
2:1
В
1:2
В
1:0
В
0:1
КЛ
2:1
В
1:2
В
1:0
В
1:0
КЛ
3:3
КЛ
3:3
КЛ
1:2
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.12

Среднее время на гол

78
80

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.93

Среднее время на гол

58
96

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.35
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

66
87

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попович Антон 1 0.25
Антви Клинтон 1 0.25
Хямяляйнен Танели 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 1
Хаарала Сантери 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 2 0
Ветели Йоона 1 0
Антви Клинтон 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 2 0
Миеттунен Тату 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Катц Калле 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0

Результаты матчей

КуПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
КуПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ильвес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1
КуПС - Эло Куопио 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2
Ильвес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0
СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1

Результаты матчей

КуПС
Ильвес

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

КуПС
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
СЯК Сейнайоки
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Ильвес
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Хонка
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
КуПС
 4 1 1 2 2 - 3 4
9.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 4 - 6 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Ильвес
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
КуПС
 3 1 0 2 2 - 3 3
6.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ВПС
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Хонка
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
Оулу Коффей Эшли 2
Оулу Карялайнен Расмус 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
КуПС Попович Антон 2
Лахти Джалу Бубакар 2
Оулу Тайнио Максимус 2
Ильвес Seydine N'Diaye 2
Весь список
  • 46'
    Видьеског Аксель уходит с поля. Ниссилья Урхо выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Миеттунен Тату получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Якубу Наджиб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч КуПС 1:0 Ильвес онлайн

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