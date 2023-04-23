Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
23' Желтая карточкаЯкубу Наджиб
45' Желтая карточкаМиеттунен Тату
81' Желтая карточкаSeydine N'Diaye
1:0
83' ГолАнтви Клинтон
90'+4
Ход матча
23'
45'
81'
83'
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
55
Якубу
Наджиб
10
Ларссон
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
4 _Umar M.Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Якубу НаджибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
19 Oiva Jukkola
-
23 Noel Hasa
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
КуПС
Ильвес
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
54.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед
31 матч
29%
19.4%
51.6%
9 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.14
1.12
Среднее время на гол
78
80
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.53
0.93
Среднее время на гол
58
96
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.35
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
66
87
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попович Антон
|1
|0.25
|Антви Клинтон
|1
|0.25
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|1
|Хаарала Сантери
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|2
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|2
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Катц Калле
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
КуПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ильвес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1
КуПС - Эло Куопио 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2
Ильвес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0
СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1
Результаты матчей
КуПС
Ильвес
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
КуПС
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Оулу
|Коффей Эшли
|2
|Оулу
|Карялайнен Расмус
|1 (1)
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|2
|Лахти
|Джалу Бубакар
|2
|Оулу
|Тайнио Максимус
|2
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|2