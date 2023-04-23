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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 5688
Кальмар
2:0
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
14' Гол
Mileta Rajovic
36' Желтая карточка
Mileta Rajovic
2:0
78' Гол
Mileta Rajovic
84' Желтая карточка
Gabriel Wallentin
90'+4

Ход матча

14'
Mileta Rajovic
(Скрабб Симон)
1:0
36'
Mileta Rajovic
 
65'
 
Йоханссон Александр
Naeem Mohammed
66'
Хуммет Денис
Шамун Ноа
 
75'
 
Карлссон Каспер
Алланссон Йоэль
78'
Mileta Rajovic
(Скрабб Симон)
2:0
84'
 
Gabriel Wallentin
86'
 
Gustav Friberg
Хьертстранд Бенджамин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 711 Количество передач 371
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
14
Шамун
Ноа
12
Пальссон
Мальте
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
16
Хьертстранд
Бенджамин
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
18
Naeem
Mohammed
Кальмар
4-3-3
Хальмстад
4-3-1-2

История личных встреч

Кальмар
Хальмстад

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

22 матча

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:1
А
1:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
2:0
ТМК
2:1
А
1:0
А
1:0
ТМК
2:0
А
1:3
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:0
А
0:1
ТМС
1:0
А
2:2
А
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.09
0.64

Среднее время на гол

82
141

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1
0.64

Среднее время на гол

90
141

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.05
0.64

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

86
141

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 3 0.75
Скрабб Симон 2 0.5
Хуммет Денис 1 0.25
Шамун Ноа 1 0.25
Ромариньо Перейра 0 0
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Густафссон Карл 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахльстранд Эрик 2 0.5
Viktor Granath 1 0.25
Боаки Томас 1 0.25
Gabriel Wallentin 1 0.25
Сведберг Джонатан 0 0
Офосу-Айе Фил 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммет Денис 2 0
Скрабб Симон 1 0
Саетра Ларс 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Фридрих Рикардо 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алланссон Йоэль 1 0
Сведберг Джонатан 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Gabriel Wallentin 1 0
Карлссон Каспер 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Кальмар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
4
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0
Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Хельсинборг 4:1 Онсала - Кальмар 0:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0
Хальмстад - Вернаму 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0

Результаты матчей

Кальмар
Хальмстад

Точный счет

2:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Эльфсборг
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
14.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сириус
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
Весь список
  • 65'
    Naeem Mohammed уходит с поля. Йоханссон Александр II выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Mileta Rajovic получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Скрабб Симон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Mileta Rajovic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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