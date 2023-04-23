Тур: 4. Стадион: Guldfaageln Arena. Зрители: 5688
0'
1:0
14' ГолMileta Rajovic
36' Желтая карточкаMileta Rajovic
2:0
78' ГолMileta Rajovic
84' Желтая карточкаGabriel Wallentin
90'+4
Ход матча
14'
1:0
36'
78'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
711 Количество передач 371
-
65 Владение мячом, % 35
39
Саетра
Ларс
11
Скрабб
Симон
14
Шамун
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
-
-
-
-
25 Rony Jansson
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Кальмар
Хальмстад
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
22 матча
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.09
0.64
Среднее время на гол
82
141
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1
0.64
Среднее время на гол
90
141
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.05
0.64
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
86
141
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|3
|0.75
|Скрабб Симон
|2
|0.5
|Хуммет Денис
|1
|0.25
|Шамун Ноа
|1
|0.25
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахльстранд Эрик
|2
|0.5
|Viktor Granath
|1
|0.25
|Боаки Томас
|1
|0.25
|Gabriel Wallentin
|1
|0.25
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Офосу-Айе Фил
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммет Денис
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Фридрих Рикардо
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Сведберг Джонатан
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Gabriel Wallentin
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
4
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0
Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Хельсинборг 4:1 Онсала - Кальмар 0:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0
Хальмстад - Вернаму 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0
Результаты матчей
Кальмар
Хальмстад
Точный счет
2:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|4
|Хеккен
|Траоре Бени
|4
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|Дегерфорс
|Павлович Дамьян
|3
|АИК
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|Кальмар
|Хуммет Денис
|2