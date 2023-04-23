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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 3. Стадион: .
Мосс
1:2
Конец матча
Согндаль
0'
32' Желтая карточка
Странде Кристиан
0:1
37' Гол
Йоунссон Йоунатан
0:2
74' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
1:2
90' Гол
Гйесдал Хенрик
90'+6
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
4
Гйесдал
Хенрик
25
Хуссейн
Адан
Абадала
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
10
Lorent
Callaku
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
3
Mansour
Gueye
II
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
20
Тум
Исаак
15
Kristoffer
Nessoe
7
Йоунссон
Йоунатан
30
Erik
Flataker
27
Sondre
Oerjasaeter
Мосс
4-3-3
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Мосс
Согндаль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

А
2:0
А
1:4
А
0:3
А
2:1
А
1:1
А
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
49

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гйесдал Хенрик 1 0.33
Sebastian Pedersen II 1 0.33
Marius Andresen2 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тум Исаак 1 0.33
Йоунссон Йоунатан 1 0.33
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0.33
Sondre Oerjasaeter 1 0.33
Ховен Андреас 0 0
Erik Flataker 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Faites Makosso 2 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Странде Кристиан 1 0
Marius Andresen2 1 0
Aksel Baran Potur 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Тум Исаак 1 0

Результаты матчей

Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Согндаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2
Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3 Мосс - Оддс Баллклубб-2 1:1 Арендал - Мосс 4:0 Мосс - Флеккерёй 3:0 Эрн-Хортен - Мосс 3:1
Согндаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0
Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3

Результаты матчей

Мосс
Согндаль

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мосс
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Дьерв
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Старт
 3 1 2 0 6 - 2 5
5.
Хёдд
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Рёуфосс
 3 1 1 1 4 - 1 4
8.
Санднес
 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Брюне
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Кристиансунд
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Осане
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Мосс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Скейд
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
КФУМ
 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Брюне
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кристиансунд
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Дьерв
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Мосс
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Осане
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Старт
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Конгсвингер
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Скейд
 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Брюне Abel William Stensrud 2
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Осане Martin Ueland 2
КФУМ Simen Hestnes 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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