Тур: 3. Стадион: Melloes Stadion.
0'
32' Желтая карточкаСтранде Кристиан
0:1
37' ГолЙоунссон Йоунатан
0:2
74' ГолИнгимюндарсон Вальдимар
1:2
90' ГолГйесдал Хенрик
90'+6
Ход матча
32'
37'
74'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Leonard Getz
-
-
-
21 Ian Hoffmann
-
-
12 Elias Bachke
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
32 Mathias Oren
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Мосс
Согндаль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
49
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.33
|Sebastian Pedersen II
|1
|0.33
|Marius Andresen2
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тум Исаак
|1
|0.33
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0.33
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0.33
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.33
|Ховен Андреас
|0
|0
|Erik Flataker
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Faites Makosso
|2
|0
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Странде Кристиан
|1
|0
|Marius Andresen2
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Тум Исаак
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Согндаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2
Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3 Мосс - Оддс Баллклубб-2 1:1 Арендал - Мосс 4:0 Мосс - Флеккерёй 3:0 Эрн-Хортен - Мосс 3:1
Согндаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0
Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3
Результаты матчей
Мосс
Согндаль
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мосс
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Брюне
|Abel William Stensrud
|2
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|2
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2
|КФУМ
|Simen Hestnes
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2