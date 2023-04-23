Тур: 29. Стадион: Видзев.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
44
Врабель
Якуб
22
Dominik
Kun
- Основной состав
-
44 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Сыпек ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Видзев Лодзь
Пяст
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|8 (1)
|0.28
|Санчез Джорди
|6
|0.21
|Dominik Kun
|3
|0.1
|Хансен Кристоффер
|3
|0.1
|Кройцриглер Мартин
|3 (3)
|0.1
|Ernest Terpilowski
|2
|0.07
|Липски Патрик
|2
|0.07
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.07
|Данеляк Кароль
|1
|0.03
|Милош Мато
|1
|0.03
|Сыпек Якуб
|1
|0.03
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|8
|0.28
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.1
|Michael Ameyaw
|3
|0.1
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.1
|Феликс Хорхе
|3
|0.1
|Храпек Михал
|2
|0.07
|Томашевич Гжегож
|2
|0.07
|Райнер Константин
|2
|0.07
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Саппинен Рауно
|1
|0.03
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Ганоушек Марек
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Милош Мато
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Сыпек Якуб
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|7
|1
|Храпек Михал
|7
|0
|Катранис Александрос
|7
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Червински Якуб
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Мосур Ариэль
|2
|1
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Michael Ameyaw
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Пяст
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
10
5
Видзев Лодзь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Пяст
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
14
13
Видзев Лодзь
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Пяст
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
24
18
Голы по времени матча
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
21%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
6
32%
5
36%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
22%
2
14%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Забито
15
15
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
10
67%
1
7%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
5
38%
5
36%
76-90
Забито
34
29
7 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
4
12%
3
10%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
1
3%
5
17%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
6
18%
6
21%
61-75
16
47%
6
21%
76-90
Пропущено
31
28
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 19
5
16%
2
7%
1-15
6
19%
6
21%
16-30
5
16%
4
14%
31-45
1
3%
3
11%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
10
32%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0
Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0
Пяст
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2
Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Пяст
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
59
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
410
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
199
919
721
325
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|5
|3
|56 - 19
|68
|2.
|29
|16
|9
|4
|46 - 32
|57
|3.
|29
|14
|8
|7
|47 - 41
|50
|4.
|28
|13
|9
|6
|40 - 27
|48
|5.
|29
|12
|8
|9
|34 - 26
|44
|6.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|7.
|0:0
|29
|11
|7
|11
|30 - 27
|40
|8.
|0:0
|29
|10
|9
|10
|32 - 33
|39
|9.
|29
|10
|6
|13
|39 - 40
|36
|10.
|29
|8
|12
|9
|42 - 39
|36
|11.
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|33 - 41
|35
|13.
|28
|9
|7
|12
|27 - 33
|34
|14.
|28
|8
|8
|12
|35 - 40
|32
|15.
|29
|8
|8
|13
|26 - 42
|32
|16.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|17.
|29
|7
|5
|17
|26 - 46
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|1
|0
|36 - 7
|40
|2.
|14
|9
|5
|0
|28 - 15
|32
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|5.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|8.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|18 - 19
|19
|11.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|13.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|14.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|3.
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|6.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|7.
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9