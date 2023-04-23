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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Видзев Лодзь
2:3
Конец матча
Пяст
0'
0:1
22' Гол
Томашевич Гжегож
28' Желтая карточка
Зьявиньски Лукаш
0:2
36' Гол
Вильчек Камиль
64' Желтая карточка
Червински Якуб
0:3
72' Гол
Пырка Аркадиуш
1:3
76' Гол
Летневски Юлиуш
2:3
83' Гол
Павловски Бартоломей
90'+6
44
Врабель
Якуб
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
7
Милош
Мато
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
14
Цыганик
Андрей
13
Ernest
Terpilowski
29
Зьявиньски
Лукаш
19
Павловски
Бартоломей
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
18
Вильчек
Камиль
Видзев Лодзь
3-4-3
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Пяст

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
КП
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 9 (1) 0.31
Санчез Джорди 6 0.21
Dominik Kun 3 0.1
Хансен Кристоффер 3 0.1
Кройцриглер Мартин 3 (3) 0.1
Ernest Terpilowski 2 0.07
Липски Патрик 2 0.07
Ганоушек Марек 2 (1) 0.07
Данеляк Кароль 1 0.03
Милош Мато 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Сыпек Якуб 1 0.03
Стемпиньски Мариуш 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Шота Серафин 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 9 0.31
Кадзиор Дамиан 3 0.1
Томашевич Гжегож 3 0.1
Дзичек Патрик 3 (3) 0.1
Michael Ameyaw 3 0.1
Феликс Хорхе 3 0.1
Храпек Михал 2 0.07
Райнер Константин 2 0.07
Червински Якуб 1 0.03
Саппинен Рауно 1 0.03
Пырка Аркадиуш 1 0.03
Gabriel Kirejczyk 0 0
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Мосур Ариэль 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 5 0
Жиро Матеуш 4 0
Ганоушек Марек 3 0
Dominik Kun 3 0
Шота Серафин 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Ernest Terpilowski 3 0
Милош Мато 2 0
Павловски Бартоломей 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Шеху Юлиан 2 0
Зьявиньски Лукаш 2 0
Сыпек Якуб 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 7 1
Храпек Михал 7 0
Катранис Александрос 7 0
Червински Якуб 6 0
Томашевич Гжегож 6 0
Райнер Константин 4 0
Мосур Ариэль 2 1
Хэйтли Том 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Michael Ameyaw 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Пяст
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

12
5
Видзев Лодзь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Пяст
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

14
13
Видзев Лодзь
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Пяст
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

26
18

Голы по времени матча

Забито

21
17
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
19%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
8
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
6
38%
76-90

Забито

15
15
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
10
67%
1
7%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
5
38%
5
36%
76-90

Забито

36
32
7 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
4
11%
3
9%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
1
3%
6
19%
31-45
5
14%
5
16%
46-60
6
17%
7
22%
61-75
18
50%
6
19%
76-90

Пропущено

34
30
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
5
15%
2
7%
1-15
7
21%
6
20%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
10
29%
29%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0
Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0
Пяст
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2
Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Пяст

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
9
1.5
3
11
2
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
10
1.5
5
10
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
20
9
10
19
1.5
8
21
3
26
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 29 21 5 3 56 - 19 68
2.
Легия
 29 16 9 4 46 - 32 57
3.
Погонь Щецин
 29 14 8 7 47 - 41 50
4.
Лех
 28 13 9 6 40 - 27 48
5.
Варта Познань
 29 12 8 9 34 - 26 44
6.
Пяст
 29 12 6 11 33 - 29 42
7.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
8.
Видзев Лодзь
 29 10 8 11 34 - 36 38
9.
Висла Плоцк
 29 10 6 13 39 - 40 36
10.
Ягеллония
 29 8 12 9 42 - 39 36
11.
Сталь Мелец
 29 9 8 12 33 - 37 35
12.
Корона Кельце
 29 9 8 12 33 - 41 35
13.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 29 8 8 13 26 - 42 32
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 29 7 5 17 26 - 46 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 14 9 5 0 28 - 15 32
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
6.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
7.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
8.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
11.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
12.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 14 6 7 1 20 - 13 25
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 13 (5)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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