Тур: 29. Стадион: Видзев.
2:3
Конец матча
0'
0:1
22' ГолТомашевич Гжегож
28' Желтая карточкаЗьявиньски Лукаш
0:2
36' ГолВильчек Камиль
64' Желтая карточкаЧервински Якуб
0:3
72' ГолПырка Аркадиуш
1:3
76' ГолЛетневски Юлиуш
2:3
83' ГолПавловски Бартоломей
90'+6
Ход матча
22'
0:1
28'
36'
0:2
64'
72'
0:3
76'
83'
44
Врабель
Якуб
22
Dominik
Kun
- Основной состав
-
44 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Сыпек ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Видзев Лодзь
Пяст
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|9 (1)
|0.31
|Санчез Джорди
|6
|0.21
|Dominik Kun
|3
|0.1
|Хансен Кристоффер
|3
|0.1
|Кройцриглер Мартин
|3 (3)
|0.1
|Ernest Terpilowski
|2
|0.07
|Липски Патрик
|2
|0.07
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.07
|Данеляк Кароль
|1
|0.03
|Милош Мато
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Сыпек Якуб
|1
|0.03
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|9
|0.31
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.1
|Томашевич Гжегож
|3
|0.1
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.1
|Michael Ameyaw
|3
|0.1
|Феликс Хорхе
|3
|0.1
|Храпек Михал
|2
|0.07
|Райнер Константин
|2
|0.07
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Саппинен Рауно
|1
|0.03
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.03
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Ганоушек Марек
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Милош Мато
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|Сыпек Якуб
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|7
|1
|Храпек Михал
|7
|0
|Катранис Александрос
|7
|0
|Червински Якуб
|6
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Мосур Ариэль
|2
|1
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Michael Ameyaw
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Пяст
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
12
5
Видзев Лодзь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Пяст
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
14
13
Видзев Лодзь
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Пяст
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
10
13
Волевые поражения
26
18
Голы по времени матча
Забито
21
17
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
19%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
8
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
6
38%
76-90
Забито
15
15
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
10
67%
1
7%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
5
38%
5
36%
76-90
Забито
36
32
7 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
4
11%
3
9%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
1
3%
6
19%
31-45
5
14%
5
16%
46-60
6
17%
7
22%
61-75
18
50%
6
19%
76-90
Пропущено
34
30
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
5
15%
2
7%
1-15
7
21%
6
20%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
10
29%
29%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0
Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0
Пяст
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2
Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Пяст
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
69
311
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
410
510
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
209
1019
821
326
425
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9