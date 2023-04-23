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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Ньюкасл
3:0
Первый тайм: 18'
Тоттенхэм
0'
1:0
2' Гол
Мёрфи Джейкоб
2:0
6' Гол
Жоэлинтон
3:0
9' Гол
Мёрфи Джейкоб

Ход матча

2'
Мёрфи Джейкоб
1:0
6'
Жоэлинтон
(Шёр Фабиан)
2:0
9'
Мёрфи Джейкоб
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 132
Ньюкасл 58.3% (77)
X 25.8% (34)
Тоттенхэм 15.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Тоттенхэм
1.95
3.90
4.50
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
7
Жоэлинтон
1
Льорис
Уго
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
14
Перишич
Иван
29
Сарр
Пап
Матар
4
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
7
Хын-Мин
Сон
Ньюкасл
4-3-3
Тоттенхэм
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Тоттенхэм

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

29 матчей

34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.73
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.69
1.48

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

53
60

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 11 0.35
Уилсон Каллум 10 (1) 0.32
Исак Александр 8 (2) 0.26
Жоэлинтон 5 0.16
Уиллок Джо 3 0.1
Гимараэс Бруно 3 0.1
Мёрфи Джейкоб 3 0.1
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 23 (4) 0.72
Хын-Мин Сон 8 0.25
Бентанкур Родриго 5 0.16
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.13
Кулушевски Деян 2 0.06
Дэвис Бен 2 0.06
Дайер Эрик 2 0.06
Эмерсон Жуниор 2 0.06
Сессеньон Райан 2 0.06
Перишич Иван 1 0.03
Порро Педро 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 11 0
Триппьер Киран 5 0
Шёр Фабиан 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Уиллок Джо 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 1
Бентанкур Родриго 8 0
Перишич Иван 6 0
Кейн Гарри 5 0
Биссума Ив 5 0
Скипп Оливер 5 0
Дайер Эрик 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Дэвис Бен 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Ришарлисон 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Хын-Мин Сон 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиль Бриан 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Тоттенхэм
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
12
Ньюкасл
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

23
28
Ньюкасл
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Тоттенхэм
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
23% (7)
55% (17)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

28
40

Голы по времени матча

Забито

22
23
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
5%
2
9%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
4
18%
9
39%
61-75
5
23%
3
13%
76-90

Пропущено

10
26
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
20%
1
4%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
2
20%
8
31%
46-60
3
30%
3
12%
61-75
1
10%
7
27%
76-90

Забито

24
33
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
5
21%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
9
38%
3
9%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
5
21%
8
24%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
13%
4
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
8
40%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
4
25%
4
20%
76-90

Забито

46
56
22 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
6
13%
7
13%
1-15
4
9%
5
9%
16-30
12
26%
8
14%
31-45
8
17%
9
16%
46-60
6
13%
16
29%
61-75
10
22%
11
20%
76-90

Пропущено

26
46
11 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
4
15%
5
11%
1-15
3
12%
5
11%
16-30
4
15%
10
22%
31-45
4
15%
10
22%
46-60
6
23%
5
11%
61-75
5
19%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2

Результаты матчей

Ньюкасл
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
10 раз 32%
2
10 раз 32%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
14
2
6
8
1.5
10
6
3
11
2.5
4
12
2
12
3.5
3
13
1
13
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
2
7
9
1.5
7
8
4
12
2.5
3
12
3
13
3.5
1
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
27
4
13
17
1.5
17
14
7
23
2.5
7
24
5
25
3.5
4
27
2
28
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 31 16 11 4 51 - 24 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Тоттенхэм
 0:3 Заявка 32 16 5 11 57 - 48 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 31 9 7 15 31 - 41 34
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
15.
Борнмут
 0:2 Заявка 32 9 6 17 31 - 61 33
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 0:3 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 15 9 5 1 26 - 9 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 0:2 Заявка 16 5 4 7 15 - 21 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 0:3 Заявка 16 5 5 6 24 - 28 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 0:2 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 15 3 3 9 10 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    19'
    Триппьер заработал угловой на правом фланге, который сам же и исполнил, но довести мяч до партнёров не сумел. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Оливер Скипп нарушил правила в центральном круге, придержав Бруно Гимараэса. 
  • 17'
    Очередную ошибку в передаче допускает Льорис, но нужно отметить, что он вновь оказался под давлением. 
  • Опасный момент
    16'
    Скипп прорывается по правому флангу и отдаёт в центр на Кейна, Гарри пробивает в касание мимо левого угла. 
  • 15'
    Киран Триппьер подключился к атаке правым флангом и прострелил в центр штрафной на Александра Исака, который не справился с приёмом. 
  • 14'
    Уго Льорис оказывается по давлением соперников, в результате чего выбивает игровой снаряд подальше, получается в аут. 
  • 13'
    Эрик Дайер выполнил передачу со своей половины поля на Сона, которого опередил вышедший из ворот Поуп. 
  • Офсайд
    12'
    Мёрфи не успокаивается даже после дубля. Сейчас совершает рывок по правому флангу, но оказывается в офсайде. 
  • 11'
    И снова гости пропускают гол после того, как теряют игровой снаряд на своей половине поля. Серьёзные проблемы с выходом в атаку. 
  • 2 гола - дубль!
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-0!!! МЁРФИ!!! Джейкоб Мёрфи решается на удар с дальней дистанции, отправляя мяч в левый угол. 
  • 9'
    Педро Порро отобрал мяч у Джейкоба Мёрфи на правом фланге, а потом ошибся, выполнив передачу за боковую линию. 
  • Судья
    8'
    Надеялись гости на то, что было положение "вне игры", однако арбитр сообщил, что ничего подобного, взятие ворот легитимное. 
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ЖОЭЛИНТОН!!! Шёр выполнил передачу из глубины поля к линии штрафной, Жоэлинтон вышел 1 на 1 с Льорисом и обыграл его, а потом отправил мяч в сетку. 
  • Угловой
    6'
    Киран Триппьер выполнил подачу с угла поля, но никого из партнёров не нашёл, вынесли гости мяч из штрафной площади. 
  • 5'
    Александр Исак входит в штрафную площадь правым краем и пробивает - Кристиан Ромеро успевает заблокировать, угловой для "сорок". 
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    • 4'
      Оливер Скипп прорвался по правому флангу и выполнил подачу, на которую никто из партнёров не откликнулся. 
    • 3'
      Попытался "Тоттенхэм" активно начать матч, отправившись в атаку, но потерял игровой снаряд в центральном круге, за что и получил наказание. 
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МЁРФИ!!! Жоэлинтон входит в штрафную с левого фланга и пробивает - Уго Льорис отбивает мяч, а первым на добивании оказывается Джейкоб Мёрфи. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Дэвид Кут даёт свисток - начинаем! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 3:0 Тоттенхэм

    Исход игры
    Ньюкасл
    58.5% (79)
    Ничья
    25.2% (34)
    Тоттенхэм
    16.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.6% (83)
    Меньше
    31.4% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    86.78% (105)
    Нет
    13.22% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    40% (54)
    1:1 Ничья
    17% (23)
    1:2 Тоттенхэм
    9.6% (13)
    1:0 Ньюкасл
    8.1% (11)
    2:2 Ничья
    6.7% (9)
    2:0 Ньюкасл
    2.2% (3)
    3:2 Ньюкасл
    1.5% (2)
    3:3 Ничья
    1.5% (2)
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