Тур: 32. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Кут Дэвид
Ход матча
2'
1:0
6'
2:0
9'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
23
Порро
Педро
15
Дайер
Эрик
14
Перишич
Иван
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
14 Перишич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Девайн АлфиПолузащитник
-
55 Мандл РомейнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллини Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ньюкасл
Тоттенхэм
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
29 матчей
34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.73
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
49
43
Голов в среднем за матч
1.69
1.48
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
53
60
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|11
|0.35
|Уилсон Каллум
|10 (1)
|0.32
|Исак Александр
|8 (2)
|0.26
|Жоэлинтон
|5
|0.16
|Уиллок Джо
|3
|0.1
|Гимараэс Бруно
|3
|0.1
|Мёрфи Джейкоб
|3
|0.1
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|23 (4)
|0.72
|Хын-Мин Сон
|8
|0.25
|Бентанкур Родриго
|5
|0.16
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.13
|Кулушевски Деян
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|2
|0.06
|Дайер Эрик
|2
|0.06
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.06
|Сессеньон Райан
|2
|0.06
|Перишич Иван
|1
|0.03
|Порро Педро
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Скипп Оливер
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Ришарлисон
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|11
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Шёр Фабиан
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|1
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Перишич Иван
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Скипп Оливер
|5
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Дэвис Бен
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Стеллини Кристиан
|0
|1
|Лукас Моура
|0
|1
|Хын-Мин Сон
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Тоттенхэм
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
12
Ньюкасл
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
23
28
Ньюкасл
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Тоттенхэм
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
23% (7)
55% (17)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
28
40
Голы по времени матча
Забито
22
23
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
5%
2
9%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
4
18%
9
39%
61-75
5
23%
3
13%
76-90
Пропущено
10
26
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
20%
1
4%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
2
20%
8
31%
46-60
3
30%
3
12%
61-75
1
10%
7
27%
76-90
Забито
24
33
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
5
21%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
9
38%
3
9%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
5
21%
8
24%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
13%
4
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
8
40%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
4
25%
4
20%
76-90
Забито
46
56
22 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
6
13%
7
13%
1-15
4
9%
5
9%
16-30
12
26%
8
14%
31-45
8
17%
9
16%
46-60
6
13%
16
29%
61-75
10
22%
11
20%
76-90
Пропущено
26
46
11 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
4
15%
5
11%
1-15
3
12%
5
11%
16-30
4
15%
10
22%
31-45
4
15%
10
22%
46-60
6
23%
5
11%
61-75
5
19%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2
Результаты матчей
Ньюкасл
Тоттенхэм
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
10 раз 32%
2
10 раз 32%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
142
68
106
311
412
212
313
113
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
132
79
78
412
312
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
274
1317
1714
723
724
525
427
228
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|3:0 Заявка
|31
|16
|11
|4
|51 - 24
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|0:3 Заявка
|32
|16
|5
|11
|57 - 48
|53
|6.
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|45 - 41
|51
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|59 - 38
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|48 - 43
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|2:0 Заявка
|31
|9
|7
|15
|31 - 41
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|27 - 44
|34
|15.
|0:2 Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 61
|33
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|43 - 56
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|19.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|26 - 59
|27
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|0:3 Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|3:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 9
|32
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|2:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|0:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 21
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|3:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|0:3 Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 28
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|0:2 Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|2:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл 3:0 Тоттенхэм
Исход игры
Ньюкасл
58.5% (79)
Ничья
25.2% (34)
Тоттенхэм
16.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
68.6% (83)
Меньше
31.4% (38)
Обе команды забьют
Да
86.78% (105)
Нет
13.22% (16)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
40% (54)
1:1 Ничья
17% (23)
1:2 Тоттенхэм
9.6% (13)
1:0 Ньюкасл
8.1% (11)
2:2 Ничья
6.7% (9)
2:0 Ньюкасл
2.2% (3)
3:2 Ньюкасл
1.5% (2)
3:3 Ничья
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!