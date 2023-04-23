Эрик Дайер выполнил передачу со своей половины поля на Сона, которого опередил вышедший из ворот Поуп.

Уго Льорис оказывается по давлением соперников, в результате чего выбивает игровой снаряд подальше, получается в аут.

Киран Триппьер подключился к атаке правым флангом и прострелил в центр штрафной на Александра Исака, который не справился с приёмом.

Скипп прорывается по правому флангу и отдаёт в центр на Кейна, Гарри пробивает в касание мимо левого угла.

Очередную ошибку в передаче допускает Льорис, но нужно отметить, что он вновь оказался под давлением.

Триппьер заработал угловой на правом фланге, который сам же и исполнил, но довести мяч до партнёров не сумел.

12' Мёрфи не успокаивается даже после дубля. Сейчас совершает рывок по правому флангу, но оказывается в офсайде.

11' И снова гости пропускают гол после того, как теряют игровой снаряд на своей половине поля. Серьёзные проблемы с выходом в атаку.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-0!!! МЁРФИ!!! Джейкоб Мёрфи решается на удар с дальней дистанции, отправляя мяч в левый угол.

9' Педро Порро отобрал мяч у Джейкоба Мёрфи на правом фланге, а потом ошибся, выполнив передачу за боковую линию.

8' Надеялись гости на то, что было положение "вне игры", однако арбитр сообщил, что ничего подобного, взятие ворот легитимное.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ЖОЭЛИНТОН!!! Шёр выполнил передачу из глубины поля к линии штрафной, Жоэлинтон вышел 1 на 1 с Льорисом и обыграл его, а потом отправил мяч в сетку.

6' Киран Триппьер выполнил подачу с угла поля, но никого из партнёров не нашёл, вынесли гости мяч из штрафной площади.