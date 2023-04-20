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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Ньюкасл
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 43
Ньюкасл 51.2% (22)
X 25.6% (11)
Тоттенхэм 23.3% (10)
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Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Тоттенхэм
1.91
4.04
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ньюкасл
Тоттенхэм

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

29 матчей

34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.73
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.69
1.48

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

53
60

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 11 0.37
Уилсон Каллум 10 (1) 0.33
Исак Александр 8 (2) 0.27
Жоэлинтон 4 0.13
Уиллок Джо 3 0.1
Гимараэс Бруно 3 0.1
Вуд Крис 2 (1) 0.07
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 23 (4) 0.74
Хын-Мин Сон 8 0.26
Бентанкур Родриго 5 0.16
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.13
Кулушевски Деян 2 0.06
Дэвис Бен 2 0.06
Дайер Эрик 2 0.06
Эмерсон Жуниор 2 0.06
Сессеньон Райан 2 0.06
Перишич Иван 1 0.03
Порро Педро 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 11 0
Триппьер Киран 5 0
Шёр Фабиан 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Уиллок Джо 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 1
Бентанкур Родриго 8 0
Перишич Иван 6 0
Кейн Гарри 5 0
Биссума Ив 5 0
Скипп Оливер 5 0
Дайер Эрик 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Дэвис Бен 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Ришарлисон 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Хын-Мин Сон 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиль Бриан 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Тоттенхэм
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
12
Ньюкасл
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

23
28
Ньюкасл
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Тоттенхэм
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
23% (7)
55% (17)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

28
40

Голы по времени матча

Забито

22
23
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
5%
2
9%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
4
18%
9
39%
61-75
5
23%
3
13%
76-90

Пропущено

10
26
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
20%
1
4%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
2
20%
8
31%
46-60
3
30%
3
12%
61-75
1
10%
7
27%
76-90

Забито

24
33
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
5
21%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
9
38%
3
9%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
5
21%
8
24%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
13%
4
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
8
40%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
4
25%
4
20%
76-90

Забито

46
56
22 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
6
13%
7
13%
1-15
4
9%
5
9%
16-30
12
26%
8
14%
31-45
8
17%
9
16%
46-60
6
13%
16
29%
61-75
10
22%
11
20%
76-90

Пропущено

26
46
11 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
4
15%
5
11%
1-15
3
12%
5
11%
16-30
4
15%
10
22%
31-45
4
15%
10
22%
46-60
6
23%
5
11%
61-75
5
19%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2

Результаты матчей

Ньюкасл
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
10 раз 32%
2
10 раз 32%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
14
2
6
8
1.5
10
6
3
11
2.5
4
12
2
12
3.5
3
13
1
13
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
2
7
9
1.5
7
8
4
12
2.5
3
12
3
13
3.5
1
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
27
4
13
17
1.5
17
14
7
23
2.5
7
24
5
25
3.5
4
27
2
28
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 23 5 3 74 - 31 74
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
4.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
8.
Ливерпуль
 Заявка 30 13 8 9 56 - 36 47
9.
Брентфорд
 Заявка 31 10 13 8 47 - 42 43
10.
Фулхэм
 Заявка 30 12 6 12 42 - 41 42
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 9 9 13 31 - 40 36
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 9 7 15 26 - 42 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 30 8 7 15 29 - 41 31
16.
Лидс
 Заявка 31 7 8 16 40 - 60 29
17.
Эвертон
 Заявка 31 6 9 16 24 - 46 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 6 9 16 24 - 56 27
19.
Лестер
 Заявка 31 7 4 20 41 - 55 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 31 6 5 20 24 - 53 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
11.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
12.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 35 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Ньюкасл 51.2% (22)
    X 25.6% (11)
    Тоттенхэм 23.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Тоттенхэм
    1.91
    4.04
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюкасл - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Тоттенхэм

    Исход игры
    Ньюкасл
    51.2% (22)
    Ничья
    25.6% (11)
    Тоттенхэм
    23.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (30)
    Меньше
    26.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    90.24% (37)
    Нет
    9.76% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    34.9% (15)
    1:2 Тоттенхэм
    20.9% (9)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    1:0 Ньюкасл
    7% (3)
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