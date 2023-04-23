  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 4.
Гефле
0:0
Первый тайм: 18'
Утсиктенс
0'
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Утсиктенс
3.40
3.47
3.05
Все Коэффициенты
13
Уоллиндер
Робин
19
Аспгрен
Кристоффер
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
14
Sebastian
Friman
10
Antonio
Yakoub
18
Constantino
Capotondi
6
Лундин
Оскар
12
Эдквист
Адриан
8
Лундин
Антон
11
Энглунд
Лео
30
Хадая
Элиас
13
Erik
Gunnarsson2
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
22
Predrag
Randjelovic
II
6
Erik
Westermark
8
Фальцетас
Александр
21
Мартинссон
Фредрик
7
Бом
Карл
11
Edin
Hamidovic
Гефле
4-5-1
Утсиктенс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лундин Антон 1 0.25
Эдквист Адриан 1 0.25
Antonio Yakoub 1 0.25
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Gunnarsson2 2 0.5
Allan Mohideen 1 0.25
Lucas Hedlund 1 0.25
Erik Westermark 1 0.25
Бом Карл 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундин Антон 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Лундин Оскар 1 0
Nils Eriksson 1 0
Antonio Yakoub 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Albin Skoglund 3 0
Wilhelm Nilsson 2 0
Фальцетас Александр 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Predrag Randjelovic II 1 0
Erik Westermark 1 0
Erik Gunnarsson2 1 0
Мартинссон Фредрик 1 0

Результаты матчей

Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
1
Гефле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Утсиктенс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0
Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Фрей - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1 Питео - Гефле 1:4 Ханинге - Гефле 0:2
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2
Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 Утсиктенс - ГАИС 0:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 3:3 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1

Результаты матчей

Гефле
Утсиктенс

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гефле
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Эстер
 3 3 0 0 11 - 2 9
3.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Утсиктенс
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Гефле
 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Сундсвалль
 3 2 0 1 3 - 5 6
7.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Эстерсунд
 3 1 2 0 4 - 1 5
9.
Йёнчёпинг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Ландскруна
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Эргрюте
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гефле
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Утсиктенс
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сундсвалль
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Утсиктенс
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Эстер
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гефле
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Браге Хеллберг Сет 2
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Треллеборг Дхайни Мухаммед-Али 3
Ландскруна Camil Jebara 1 1
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 1
Гефле Лундин Антон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Утсиктенс
3.40
3.47
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гефле 0:0 Утсиктенс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гефле
Утсиктенс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 