Тур: 4.
0'
24' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
0:1
35' ГолErik Westermark
37' Желтая карточкаErik Westermark
43' Желтая карточкаЛундин Оскар
54' Вторая желтая карточкаWilhelm Nilsson
60' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
1:1
63' ГолЭнглунд Лео
83' Желтая карточкаБом Карл
85' Желтая карточкаЭдквист Адриан
90' Желтая карточкаNiclas Haakansson
90' Желтая карточкаErik Gunnarsson2
90' Желтая карточкаХадая Элиас
90'+6
Ход матча
24'
35'
37'
43'
54'
63'
1:1
83'
85'
90'
90'
90'
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
-
-
-
37 Torre Rafael
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Mark Gorgos
-
-
99 Emir Bosnic
-
15 Ihab Naser
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лундин Антон
|1
|0.25
|Эдквист Адриан
|1
|0.25
|Энглунд Лео
|1
|0.25
|Antonio Yakoub
|1
|0.25
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Westermark
|2
|0.5
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.5
|Allan Mohideen
|1
|0.25
|Lucas Hedlund
|1
|0.25
|Бом Карл
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Лундин Оскар
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Antonio Yakoub
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|3
|1
|Albin Skoglund
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Erik Gunnarsson2
|2
|0
|Фальцетас Александр
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Брандт Йеспер
|1
|0
|Хадая Элиас
|1
|0
|Мартинссон Фредрик
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
1
Гефле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Утсиктенс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0
Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Фрей - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1 Питео - Гефле 1:4 Ханинге - Гефле 0:2
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2
Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 Утсиктенс - ГАИС 0:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 3:3 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1
Результаты матчей
Гефле
Утсиктенс
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гефле
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|2 (2)
|Браге
|Хеллберг Сет
|2
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|3
|Гефле
|Эдквист Адриан
|3
|Треллеборг
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 1