Тур: 3. Стадион: Брине. Зрители: 1499
0'
0:1
13' ГолСкогволд Хенрик
40' Желтая карточкаДиа Мамаду
1:1
56' ГолAbel William Stensrud
59' Желтая карточкаВикстёль Рольф
1:2
64' ГолAlagie Sanyang
2:2
83' ГолРотихеуг Оливер
90' Желтая карточкаХатлехоль Йёрген
90'+5
Ход матча
13'
40'
56'
59'
64'
83'
2:2
90'
24
Jens
Huseboe
26
Axel
Kryger
14
Eirik
Saunes
18
Диа
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Eirik SaunesПолузащитник
-
18 Диа МамадуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
-
-
27 Sander Svela
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Брюне
Старт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
43
70
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abel William Stensrud
|2
|0.67
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.33
|Sigurd Groenli
|1
|0.33
|Диа Мамаду
|1
|0.33
|Christian Landu Landu
|0
|0
|Robert Undheim
|0
|0
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страннегорд Том
|3
|1
|Скогволд Хенрик
|1
|0.33
|Alagie Sanyang
|1
|0.33
|Лане Джек
|1
|0.33
|Sindre Osestad
|0
|0
|Марес Люк
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Sigurd Groenli
|2
|0
|Christian Landu Landu
|1
|0
|Хатлехоль Йёрген
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Брюне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1
Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3 Брюне - Скейд 0:3 Тромсдален - Брюне 0:1 КФУМ - Брюне 3:3 Брюне - Согндаль 3:3 Стабек - Брюне 2:2
Старт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1
Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1
Результаты матчей
Брюне
Старт
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Брюне
Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Брюне
|Abel William Stensrud
|2
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|2
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2
|КФУМ
|Simen Hestnes
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2