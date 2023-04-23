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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 1499
Брюне
2:2
Конец матча
Старт
0'
0:1
13' Гол
Скогволд Хенрик
40' Желтая карточка
Диа Мамаду
1:1
56' Гол
Abel William Stensrud
59' Желтая карточка
Викстёль Рольф
1:2
64' Гол
Alagie Sanyang
2:2
83' Гол
Ротихеуг Оливер
90' Желтая карточка
Хатлехоль Йёрген
90'+5
99
Igor
Spiridonov
20
Sondre
Norheim
I
24
Jens
Huseboe
26
Axel
Kryger
2
Ротихеуг
Оливер
7
Sigurd
Groenli
4
Christian
Landu
Landu
8
Andreas
Dybevik
14
Eirik
Saunes
18
Диа
Мамаду
11
Abel
William
Stensrud
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
28
Викстёль
Рольф
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
40
Sindre
Osestad
15
Робстад
Хенрик
23
Скогволд
Хенрик
10
Alagie
Sanyang
Брюне
3-5-2
Старт
3-5-2

История личных встреч

Брюне
Старт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:0
ПД
6:0
ПД
2:0
ПД
4:2
ПД
2:3
ПД
0:3
ПД
3:1
ТМС
2:1
А
1:2
А
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abel William Stensrud 2 0.67
Ротихеуг Оливер 1 0.33
Sigurd Groenli 1 0.33
Диа Мамаду 1 0.33
Christian Landu Landu 0 0
Robert Undheim 0 0
Andreas Dybevik 0 0
Eirik Saunes 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страннегорд Том 3 1
Скогволд Хенрик 1 0.33
Alagie Sanyang 1 0.33
Лане Джек 1 0.33
Sindre Osestad 0 0
Марес Люк 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Шеквист Сандер Хансен 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Dybevik 2 0
Sigurd Groenli 2 0
Christian Landu Landu 1 0
Хатлехоль Йёрген 1 0
Axel Kryger 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Диа Мамаду 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Дервискадич Эмир 1 0

Результаты матчей

Брюне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Брюне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1
Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3 Брюне - Скейд 0:3 Тромсдален - Брюне 0:1 КФУМ - Брюне 3:3 Брюне - Согндаль 3:3 Стабек - Брюне 2:2
Старт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1
Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1

Результаты матчей

Брюне
Старт

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брюне
Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Дьерв
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Старт
 3 1 2 0 6 - 2 5
5.
Хёдд
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Рёуфосс
 3 1 1 1 4 - 1 4
8.
Санднес
 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Брюне
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Кристиансунд
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Осане
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Мосс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Скейд
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
КФУМ
 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Брюне
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кристиансунд
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Дьерв
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Мосс
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Осане
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Старт
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Конгсвингер
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Скейд
 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Брюне Abel William Stensrud 2
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Осане Martin Ueland 2
КФУМ Simen Hestnes 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Весь список
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Alagie Sanyang бьет в цель!
  • 62'
    Робстад Хенрик уходит с поля. Fabian Oestigaard Ness выходит вместо него
  • Желтая карточка
    59'
    Викстёль Рольф получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Eirik Saunes сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Abel William Stensrud бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Диа Мамаду получил желтую карточку от судьи
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