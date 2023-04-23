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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Борнмут
0:2
Первый тайм: 18'
Вест Хэм
0'
0:1
5' Гол
Антонио Майкл
0:2
12' Гол
Пакета Лукас

Ход матча

5'
0:1
Антонио Майкл
(Крессуэлл Аарон)
12'
0:2
Пакета Лукас
(Цоуфал Владимир)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 127
Борнмут 36.2% (46)
X 40.9% (52)
Вест Хэм 22.8% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Вест Хэм
7.10
4.20
2.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нето
Мурара
6
Мефам
Крис
3
Стивенс
Джек
5
Келли
Ллойд
15
Смит
Адам
16
Тавернер
Маркус
14
Ротуэлл
Джо
8
Хефферсон
Лерма
10
Кристи
Райан
29
Биллинг
Филип
9
Соланке
Доминик
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Борнмут
3-4-2-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Вест Хэм

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ТМС
3:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:4

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.2
1.71

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

2.17
1.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
49

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 7 0.23
Соланке Доминик 5 0.16
Тавернер Маркус 4 0.13
Мур Киффер 4 0.13
Хефферсон Лерма 3 0.1
Энтони Джейдон 3 0.1
Сенеси Маркос 2 0.06
Уттара Данго 1 0.03
Кристи Райан 1 0.03
Винья Матиас 1 0.03
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.17
Бенрахма Саид 5 (4) 0.17
Антонио Майкл 3 0.1
Скамакка Джанлука 3 0.1
Пакета Лукас 2 (1) 0.07
Райс Деклан 2 0.07
Ингс Дэнни 2 0.07
Зума Курт 2 0.07
Соучек Томаш 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Керер Тило 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 9 0
Мефам Крис 7 0
Биллинг Филип 5 0
Хефферсон Лерма 5 0
Нето Мурара 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Стивенс Джек 3 0
Кук Льюис 3 0
Келли Ллойд 3 0
Кристи Райан 2 0
Стэйси Джек 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Ротуэлл Джо 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 5 0
Цоуфал Владимир 4 0
Керер Тило 4 0
Пакета Лукас 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Агер Наиф 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Даунс Флинн 1 0

Результаты матчей

Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
6
Борнмут
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Вест Хэм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

31
15

Волевые поражения

11
20
Борнмут
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Вест Хэм
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

33
16

Волевые поражения

17
26

Голы по времени матча

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
22 Не забивали 24
1
6%
0
0%
1-15
6
38%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
3
43%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

18
21
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
5
28%
1
5%
1-15
4
22%
5
24%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Забито

18
22
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
17%
4
18%
76-90

Пропущено

38
20
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
5
13%
6
30%
1-15
6
16%
4
20%
16-30
8
21%
3
15%
31-45
3
8%
1
5%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
10
26%
4
20%
76-90

Забито

34
29
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 12
4
12%
0
0%
1-15
8
24%
7
24%
16-30
2
6%
8
28%
31-45
9
26%
4
14%
46-60
5
15%
6
21%
61-75
6
18%
4
14%
76-90

Пропущено

56
41
31 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 23
10
18%
7
17%
1-15
10
18%
9
22%
16-30
11
20%
5
12%
31-45
5
9%
7
17%
46-60
7
13%
6
15%
61-75
13
23%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1
Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1
Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2

Результаты матчей

Борнмут
Вест Хэм

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
6
10
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
7
7
5
11
1.5
1
13
3
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
19
11
10
21
1.5
7
23
4
27
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 31 16 11 4 51 - 24 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Тоттенхэм
 0:3 Заявка 32 16 5 11 57 - 48 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 31 9 7 15 31 - 41 34
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
15.
Борнмут
 0:2 Заявка 32 9 6 17 31 - 61 33
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 0:3 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 15 9 5 1 26 - 9 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 0:2 Заявка 16 5 4 7 15 - 21 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 0:3 Заявка 16 5 5 6 24 - 28 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 0:2 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 15 3 3 9 10 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Весь список
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    Прогнозы 127
    Борнмут 36.2% (46)
    X 40.9% (52)
    Вест Хэм 22.8% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Вест Хэм
    7.10
    4.20
    2.66
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 0:2 Вест Хэм

    Исход игры
    Борнмут
    35.9% (46)
    Ничья
    40.6% (52)
    Вест Хэм
    23.4% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (52)
    Меньше
    56.67% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    76.67% (92)
    Нет
    23.33% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (40)
    2:1 Борнмут
    18.8% (24)
    1:2 Вест Хэм
    16.4% (21)
    1:0 Борнмут
    12.5% (16)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
    0:1 Вест Хэм
    3.1% (4)
    2:0 Борнмут
    2.3% (3)
    0:2 Вест Хэм
    2.3% (3)
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