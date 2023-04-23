Тур: 32. Стадион: Виталити. Главный судья: Тейлор Энтони
Ход матча
5'
0:1
12'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
14
Ротуэлл
Джо
10
Кристи
Райан
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Вест Хэм
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.2
1.71
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.14
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
2.17
1.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
41
49
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|7
|0.23
|Соланке Доминик
|5
|0.16
|Тавернер Маркус
|4
|0.13
|Мур Киффер
|4
|0.13
|Хефферсон Лерма
|3
|0.1
|Энтони Джейдон
|3
|0.1
|Сенеси Маркос
|2
|0.06
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Винья Матиас
|1
|0.03
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.17
|Бенрахма Саид
|5 (4)
|0.17
|Антонио Майкл
|3
|0.1
|Скамакка Джанлука
|3
|0.1
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.07
|Райс Деклан
|2
|0.07
|Ингс Дэнни
|2
|0.07
|Зума Курт
|2
|0.07
|Соучек Томаш
|1
|0.03
|Форнальс Пабло
|1
|0.03
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Керер Тило
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|9
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Хефферсон Лерма
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Стивенс Джек
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|4
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|3
|0
|Агер Наиф
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Даунс Флинн
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
6
Борнмут
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Вест Хэм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
31
15
Волевые поражения
11
20
Борнмут
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Вест Хэм
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
33
16
Волевые поражения
17
26
Голы по времени матча
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
22 Не забивали 24
1
6%
0
0%
1-15
6
38%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
3
43%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
18
21
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
5
28%
1
5%
1-15
4
22%
5
24%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
3
17%
3
14%
76-90
Забито
18
22
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
17%
4
18%
76-90
Пропущено
38
20
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
5
13%
6
30%
1-15
6
16%
4
20%
16-30
8
21%
3
15%
31-45
3
8%
1
5%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
10
26%
4
20%
76-90
Забито
34
29
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 12
4
12%
0
0%
1-15
8
24%
7
24%
16-30
2
6%
8
28%
31-45
9
26%
4
14%
46-60
5
15%
6
21%
61-75
6
18%
4
14%
76-90
Пропущено
56
41
31 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 23
10
18%
7
17%
1-15
10
18%
9
22%
16-30
11
20%
5
12%
31-45
5
9%
7
17%
46-60
7
13%
6
15%
61-75
13
23%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1
Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1
Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2
Результаты матчей
Борнмут
Вест Хэм
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
510
610
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
77
511
113
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
1911
1021
723
427
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|3:0 Заявка
|31
|16
|11
|4
|51 - 24
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|0:3 Заявка
|32
|16
|5
|11
|57 - 48
|53
|6.
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|45 - 41
|51
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|59 - 38
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|48 - 43
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|2:0 Заявка
|31
|9
|7
|15
|31 - 41
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|27 - 44
|34
|15.
|0:2 Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 61
|33
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|43 - 56
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|19.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|26 - 59
|27
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|0:3 Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|3:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 9
|32
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|2:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|0:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 21
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|3:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|0:3 Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 28
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|0:2 Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|2:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 0:2 Вест Хэм
Исход игры
Борнмут
35.9% (46)
Ничья
40.6% (52)
Вест Хэм
23.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (52)
Меньше
56.67% (68)
Обе команды забьют
Да
76.67% (92)
Нет
23.33% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (40)
2:1 Борнмут
18.8% (24)
1:2 Вест Хэм
16.4% (21)
1:0 Борнмут
12.5% (16)
2:2 Ничья
5.5% (7)
0:1 Вест Хэм
3.1% (4)
2:0 Борнмут
2.3% (3)
0:2 Вест Хэм
2.3% (3)
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