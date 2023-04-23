Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Джейдон Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Зума Курт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Тавернер Маркус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Даунс Флинн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Джейдон Энтони из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тавернер Маркус из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Биллинг Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Джейдон Энтони пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

81' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

79' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

78' Даунс Флинн пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

78' Даунс Флинн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Эпично было! Соланке Доминик нанес удар ножницами, но попал в штангу!

75' Джейдон Энтони из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Джейдон Энтони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Стивенс Джек плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

72' Райс Деклан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Джейдон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Джейдон Энтони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Винья Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Зума Курт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Судье надоело, что Фабьянски Лукаш тянет время и он наказал его горчичником

66' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Мур Киффер пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

65' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Соланке Доминик из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Хорошую попытку сделал Бенрахма Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Боуэн Джаррод создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Бенрахма Саид пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

62' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

61' Тактическая замена. Смит Адам уходит с поля и его заменяет Джейдон Энтони

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Мефам Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Стивенс Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Пакета Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Смит Адам из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Соланке Доминик наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

58' Кристи Райан из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Агер Наиф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Крессуэлл Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Борнмут

54' Антонио Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Пакета Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Крессуэлл Аарон пробил со штрафного прямо в стенку

52' Кристи Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Биллинг Филип из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Соланке Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

48' Мур Киффер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кристи Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

46' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника