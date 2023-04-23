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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 4. Стадион: .
Юргорден
1:0
Первый тайм: 15'
Гётеборг

Ход матча

6'
Финнделл Хампус
(Андерссон Элиас)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Гётеборг
4.60
7.20
7.40
Все Коэффициенты
30
Вайо
Томми
2
Юханссон
Петр
17
Грасия
Карлос
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
11
Берг
Оливер
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
2
Саломонссон
Эмиль
15
Хауснер
Себастиан
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
7
Эрикссон
Себастьян
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
8
Хаген
Элиас
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
Юргорден
4-3-3
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
Гётеборг

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

34 матча

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.4%
44.1%
26.5%
10 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

А
3:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
2:0
ТМК
1:2
А
1:3
А
1:3
А
1:0
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
2:2
А
0:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:0
КШ
1:1
А
1:0
А
2:3
А
1:2
А
0:4
ШК
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:0
А
6:0
А
3:1
А
1:2

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.26

Среднее время на гол

61
71

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.42
0.8

Среднее время на гол

63
112

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.44
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
85

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 2 0.67
Викхейм Густав 1 0.33
Берг Оливер 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 1
Андерссон Элиас 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Густаф 1 0
Трондсен Андерс 1 0
Карлен Адам 1 0
Alai Ghasem 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гётеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Юргорден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гётеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0
Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3
Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1
Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 0:4 ГАИС - Гётеборг 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3

Результаты матчей

Юргорден
Гётеборг

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Кальмар
 1:0 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Эльфсборг
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Юргорден
 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Хальмстад
 0:1 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
14.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
16.
Гётеборг
 0:1 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хальмстад
 0:1 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Юргорден
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Кальмар
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гётеборг
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кальмар
 1:0 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сириус
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Юргорден
 1:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Хальмстад
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Хальмстад Ахльстранд Эрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Гётеборг
4.60
7.20
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Юргорден 1:0 Гётеборг онлайн

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