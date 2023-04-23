Тур: 29. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Хартманн Роберт
0'
1:0
7' ГолГрегорич Михаэль
2:0
35' ГолГрегорич Михаэль
45' Желтая карточкаУронен Йере
3:0
52' ГолХёлер Лукас
4:0
82' ГолГинтер Маттиас
Бонусы букмекеров
Ход матча
7'
1:0
35'
2:0
45'
52'
3:0
82'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
161 Количество передач 235
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
25
Дженц
Мориц
18
Уронен
Йере
30
Крал
Алекс
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Атуболу НоаВратарь
- Защитник
-
35 Шмидт КеннетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Полузащитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
26 Фрай МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрайбург
Шальке 04
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.55
1.08
Среднее время на гол
58
83
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.23
0.73
Среднее время на гол
73
123
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.38
0.92
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
98
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|13 (6)
|0.45
|Грегорич Михаэль
|10
|0.34
|Хёлер Лукас
|5
|0.17
|Доан Рицу
|4
|0.14
|Гинтер Маттиас
|3
|0.1
|Кюблер Лукас
|2
|0.07
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0.07
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Шаллаи Роланд
|1
|0.03
|Чон У-Ён II
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|9 (3)
|0.31
|Теродде Симон
|4
|0.14
|Дрекслер Доминик
|3
|0.1
|Полтер Себастьян
|1
|0.03
|Саласар Родриго
|1
|0.03
|Караман Кенан
|1
|0.03
|Скарке Тим
|1
|0.03
|Каминьски Марцин
|1
|0.03
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Краусс Том
|1
|0.03
|Фрай Микаэль
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
|Латца Данни
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|8
|0
|Грегорич Михаэль
|5
|0
|Гюнтер Кристиан
|5
|0
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Шаллаи Роланд
|5
|0
|Сильдиллия Килианн
|3
|1
|Кристиан Штрайх
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Доан Рицу
|3
|0
|Кайтель Янник
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Петерсен Нильс
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусс Том
|5
|0
|Теродде Симон
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|4
|0
|Дженц Мориц
|4
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Ёсида Мая
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Крал Алекс
|3
|0
|Саласар Родриго
|3
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Тиав Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Кодзуки Соитиро
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
6
Фрайбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Шальке 04
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
25
Волевые поражения
17
14
Фрайбург
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Шальке 04
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
24
26
Волевые поражения
21
20
Голы по времени матча
Забито
22
7
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 1
16 Не забивали 21
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
18%
5
71%
76-90
Пропущено
12
19
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
42%
7
37%
76-90
Забито
19
18
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
5%
4
22%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
6
32%
3
17%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
2
11%
5
28%
76-90
Пропущено
25
34
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
8%
5
15%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
3
12%
9
26%
31-45
8
32%
6
18%
46-60
3
12%
5
15%
61-75
6
24%
8
24%
76-90
Забито
41
25
16 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 6
6 Не забивали 12
6
15%
4
16%
1-15
4
10%
3
12%
16-30
6
15%
4
16%
31-45
12
29%
29%
3
12%
46-60
7
17%
1
4%
61-75
6
15%
10
40%
76-90
Пропущено
37
53
11 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 22
2
5%
5
9%
1-15
5
14%
4
8%
16-30
4
11%
12
23%
31-45
11
30%
30%
10
19%
46-60
4
11%
7
13%
61-75
11
30%
30%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1
Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2
Результаты матчей
Фрайбург
Шальке 04
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:6
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:6
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
13 раз 46%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
77
69
212
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
67
68
112
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1513
1315
721
424
226
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|66 - 39
|60
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|3:0 Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 37
|53
|4.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|43 - 31
|52
|5.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|7.
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|51 - 41
|44
|8.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|49 - 45
|42
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|47 - 56
|35
|12.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|40 - 47
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|38 - 54
|30
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|39 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|3
|18
|32 - 66
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|36 - 51
|25
|17.
|0:3 Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 55
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|25 - 9
|32
|5.
|3:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 12
|31
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|0:3 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|4.
|3:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|17.
|0:3 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 9
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 4:0 Шальке 04
Исход игры
Фрайбург
84.1% (106)
Ничья
9.5% (12)
Шальке 04
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
61.16% (74)
Меньше
38.84% (47)
Обе команды забьют
Да
64.46% (78)
Нет
35.54% (43)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
42.9% (54)
2:0 Фрайбург
19% (24)
1:0 Фрайбург
11.9% (15)
1:1 Ничья
6.3% (8)
1:2 Шальке 04
4.8% (6)
3:1 Фрайбург
4.8% (6)
3:0 Фрайбург
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
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