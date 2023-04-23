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Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Ноа Вайсхаупт. Удар в створ, но вратарь начеку

86' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Игра в одни ворота сейчас. Фрайбург доминирует и владеет мячом

82' Г О О О О Л - Гинтер Маттиас забивает с левой ноги!

82' Ноа Вайсхаупт нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

76' Караман Кенан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Доан Рицу уходит с поля и его заменяет Ноа Вайсхаупт

71' Караман Кенан пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

71' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Грегорич Михаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Кайтель Янник нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

66' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Сильный дождь сегодня.

60' Хёфлер Николас не смог попасть в створ ударом издали

59' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Удар от ворот произведет Фрайбург

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Гинтер Маттиас нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

56' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорошую попытку сделал Фрай Микаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Г О О О О Л - Хёлер Лукас забивает ударом с правой ноги!

52' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Латца Данни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Фрай Микаэль нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

48' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника