  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 34700 Главный судья: Хартманн Роберт
Фрайбург
4:0
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
7' Гол
Грегорич Михаэль
2:0
35' Гол
Грегорич Михаэль
45' Желтая карточка
Уронен Йере
3:0
52' Гол
Хёлер Лукас
4:0
82' Гол
Гинтер Маттиас
87' Желтая карточка
Кайтель Янник
90' Желтая карточка
Латца Данни
90'+3
3:0. Гол Лукаса Хелера (видео). ...
2:0. Гол Михаэля Грегорича (виде...
1:0. Гол Михаэля Грегорича (виде...

Ход матча

7'
Грегорич Михаэль
(Доан Рицу)
1:0
35'
Грегорич Михаэль
(Кюблер Лукас)
2:0
45'
 
Уронен Йере
46'
 
Граймль Лео
Дженц Мориц
46'
 
Фрай Микаэль
Дрекслер Доминик
52'
Хёлер Лукас
3:0
61'
 
Оуведжан Томас
Уронен Йере
61'
 
Айдин Мехмет
Матричани Хеннинг
73'
Петерсен Нильс
Грегорич Михаэль
 
73'
Вайсхаупт Ноа
Доан Рицу
 
79'
 
Саласар Родриго
Бюльтер Мариус
79'
Рохль Мерлин
Хёлер Лукас
 
80'
Чон У-Ён II
Грифо Винченцо
 
82'
Гинтер Маттиас
(Рохль Мерлин)
4:0
86'
Вагнер Роберт
Хёфлер Николас
 
87'
Кайтель Янник
 
90'
 
Латца Данни

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 326 Количество передач 413
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Фрайбург 84.1% (106)
X 9.5% (12)
Шальке 04 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
14
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
9
Хёлер
Лукас
13
Шволов
Александер
41
Матричани
Хеннинг
25
Дженц
Мориц
35
Каминьски
Марцин
18
Уронен
Йере
30
Крал
Алекс
8
Латца
Данни
19
Караман
Кенан
24
Дрекслер
Доминик
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
Фрайбург
4-2-2-2
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Шальке 04

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:2
Б
4:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
4:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
0:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.55
1.08

Среднее время на гол

58
83

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.23
0.73

Среднее время на гол

73
123

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.38
0.92

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
98

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 13 (6) 0.45
Грегорич Михаэль 10 0.34
Хёлер Лукас 5 0.17
Доан Рицу 4 0.14
Гинтер Маттиас 4 0.14
Кюблер Лукас 2 0.07
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.07
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Шаллаи Роланд 1 0.03
Чон У-Ён II 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Рохль Мерлин 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 9 (3) 0.31
Теродде Симон 4 0.14
Дрекслер Доминик 3 0.1
Полтер Себастьян 1 0.03
Саласар Родриго 1 0.03
Караман Кенан 1 0.03
Скарке Тим 1 0.03
Каминьски Марцин 1 0.03
Молле Флоран 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Краусс Том 1 0.03
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Латца Данни 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 8 0
Грегорич Михаэль 5 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Шаллаи Роланд 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кайтель Янник 4 0
Кристиан Штрайх 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусс Том 5 0
Теродде Симон 4 0
Бюльтер Мариус 4 0
Дженц Мориц 4 0
Дрекслер Доминик 2 1
Ёсида Мая 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Саласар Родриго 3 0
Латца Данни 2 0
Полтер Себастьян 2 0
Уронен Йере 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Шволов Александер 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
6
Фрайбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Шальке 04
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
25

Волевые поражения

17
14
Фрайбург
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Шальке 04
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

24
26

Волевые поражения

21
20

Голы по времени матча

Забито

26
7
13 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 1
16 Не забивали 22
6
23%
0
0%
1-15
3
12%
2
29%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
19%
5
71%
76-90

Пропущено

12
23
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
5
42%
8
35%
76-90

Забито

19
18
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
1
5%
4
22%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
6
32%
3
17%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
2
11%
5
28%
76-90

Пропущено

25
34
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
8%
5
15%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
3
12%
9
26%
31-45
8
32%
6
18%
46-60
3
12%
5
15%
61-75
6
24%
8
24%
76-90

Забито

45
25
18 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 6
6 Не забивали 13
7
16%
4
16%
1-15
4
9%
3
12%
16-30
7
16%
4
16%
31-45
13
29%
3
12%
46-60
7
16%
1
4%
61-75
7
16%
10
40%
76-90

Пропущено

37
57
11 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 23
2
5%
6
11%
1-15
5
14%
4
7%
16-30
4
11%
13
23%
31-45
11
30%
30%
11
19%
46-60
4
11%
7
12%
61-75
11
30%
30%
16
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1
Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2

Результаты матчей

Фрайбург
Шальке 04

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:6
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:6
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
0
14 раз 48%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
6
9
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
8
6
8
1.5
1
13
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
15
14
14
15
1.5
7
22
5
24
2.5
2
27
3
26
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 29 19 3 7 66 - 39 60
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Фрайбург
 Заявка 29 15 8 6 45 - 37 53
4.
Унион Берлин
 Заявка 28 15 7 6 43 - 31 52
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 29 15 6 8 53 - 36 51
6.
Байер Л
 1:0 Заявка 29 14 5 10 52 - 41 47
7.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 29 11 9 9 49 - 45 42
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
12.
Кёльн
 Заявка 29 8 11 10 40 - 47 35
13.
Аугсбург
 Заявка 29 8 6 15 38 - 54 30
14.
Хоффенхайм
 Заявка 29 8 5 16 39 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 29 8 3 18 32 - 66 27
16.
Штутгарт
 Заявка 29 5 10 14 36 - 51 25
17.
Шальке 04
 Заявка 29 5 9 15 26 - 56 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Байер Л
 1:0 Заявка 15 8 2 5 31 - 19 26
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Бохум
 Заявка 14 6 1 7 21 - 29 19
13.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
14.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
4.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
5.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
6.
Байер Л
 1:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
8.
Вердер
 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
9.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 15 5 4 6 22 - 21 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
17.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 9
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Фрайбург: 50%, Шальке 04: 50%.
  • 92'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 92'
    Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Фол, нарушение
    92'
    Линхарт Филипп наказан за толчок Теродде Симон
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Фрайбург 84.1% (106)
    X 9.5% (12)
    Шальке 04 6.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фрайбург 4:0 Шальке 04 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 4:0 Шальке 04

    Исход игры
    Фрайбург
    84.1% (106)
    Ничья
    9.5% (12)
    Шальке 04
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.16% (74)
    Меньше
    38.84% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    64.46% (78)
    Нет
    35.54% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    42.9% (54)
    2:0 Фрайбург
    19% (24)
    1:0 Фрайбург
    11.9% (15)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    1:2 Шальке 04
    4.8% (6)
    3:1 Фрайбург
    4.8% (6)
    3:0 Фрайбург
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     