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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 33.
Эносис
0:0
Конец матча
Анортосис
0'
18' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
30' Желтая карточка
Andreas Christofi
39' Желтая карточка
Корреа Павлос
88' Желтая карточка
Мраз Самуэл
90'+8
Эносис
Анортосис

История личных встреч

Эносис
Анортосис

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:0
К
0:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
4:2
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
К
0:0
ПД
2:0
К
2:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
4:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

2.1
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

53
77

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 7 0.21
Рушиас Онисифорос 3 0.09
Сильва Луис 3 0.09
Дьявара Кандет 3 0.09
Julien Lamy 2 0.06
Мейра Марсиу 2 0.06
Дрекса Павел 1 0.03
Фернандеш Виктор 1 0.03
Вукчевич Стефан 1 0.03
Эхманн Марко 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Marko Jevremovic 1 (1) 0.03
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 6 (2) 0.18
Мраз Самуэл 5 0.15
Нинга Казимир 4 0.12
Эредия Антоньин 3 0.09
Христофи Димитрос 2 0.06
Элдер Феррейра 2 0.06
Техера Серхио 2 (2) 0.06
Байшиньу Марку 1 0.03
Уорис Маджид 1 0.03
Амбарцумян Оганес 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Кику Франсишку 1 0.03
Варда Амр 1 0.03
Danil Paroutis 1 0.03
Хрисостому Андреас 1 0.03
Сабо Эрик 1 (1) 0.03

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Jevremovic 8 0
Вученович Александар 7 0
Сильва Луис 7 0
Мейра Марсиу 7 0
Эхманн Марко 5 1
Adrian Oscar Lucero 6 0
Вукчевич Стефан 6 0
Demetris Mavroudis 6 0
Дрекса Павел 5 0
Константину Константинос 5 0
Antonis Katsiaris 5 0
Andreas Christofi 5 0
Fotis Kotsonis 4 0
Костич Иван 3 0
Поликарпу Парис 3 0
Рушиас Онисифорос 2 0
Дьявара Кандет 2 0
Pantelis Gavriel 2 0
Omer Korsia 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Джаве Флорисс 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антониу Минас 7 0
Сабо Эрик 6 0
Коррейя Андерсон 6 0
Варда Амр 6 0
Иоанну Михалис 6 0
Техера Серхио 5 0
Ароян Вараздат 5 0
Антониадес Мариос 3 1
Уорис Маджид 4 0
Амбарцумян Оганес 4 0
Панчеон Джейсон 3 0
Байшиньу Марку 3 0
Артиматас Костакис 3 0
Корреа Павлос 3 0
Danil Paroutis 3 0
Кику Франсишку 2 0
Нинга Казимир 2 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Лория Гиорги 1 0
Радонич Деян 1 0
Мраз Самуэл 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Герреро Мигель 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

Эносис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Анортосис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
4
Эносис
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Анортосис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

9
20
Эносис
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Анортосис
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

24
12

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
26 Не забивали 24
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
6
46%
2
14%
76-90

Пропущено

18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
11%
1
7%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Забито

13
22
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 23
3
23%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
4
31%
4
18%
46-60
4
31%
4
18%
61-75
1
8%
5
23%
76-90

Пропущено

27
23
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
19%
3
13%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
6
22%
2
9%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
2
7%
6
26%
61-75
9
33%
3
13%
76-90

Забито

26
36
7 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
3
12%
5
14%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
3
12%
7
19%
31-45
7
27%
7
19%
46-60
5
19%
6
17%
61-75
7
27%
7
19%
76-90

Пропущено

45
37
24 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
7
16%
4
11%
1-15
7
16%
7
19%
16-30
10
22%
6
16%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
4
9%
8
22%
61-75
12
27%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2
Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1
Анортосис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Аполлон - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:3

Результаты матчей

Эносис
Анортосис

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 52%
1
10 раз 30%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эносис
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
11
6
3
13
1.5
7
10
1
15
2.5
4
13
1
15
3.5
2
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
7
9
3
14
1.5
4
12
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
17
0.5
Больше Меньше
18
15
6
27
1.5
11
22
2
31
2.5
4
29
1
32
3.5
2
31
1
32
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 0:0 31 18 10 3 56 - 22 64
2.
АПОЭЛ
 0:0 31 18 9 4 43 - 18 63
3.
АЕК Ларнака
 31 19 4 8 50 - 32 61
4.
Пафос
 31 16 10 5 55 - 24 58
5.
Аполлон
 30 16 5 9 40 - 30 53
6.
Омония
 31 14 3 14 41 - 38 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 33 14 5 14 40 - 44 47
2.
Анортосис
 33 12 9 12 35 - 39 45
3.
АЕЛ Лимаcсол
 32 12 7 13 27 - 29 43
4.
Докса Катокопия
 33 9 8 16 27 - 42 35
5.
Кармиотисса
 32 9 7 16 29 - 46 34
6.
Олимпиакос Никосия
 33 5 11 17 22 - 45 26
7.
Эносис
 33 6 7 20 26 - 45 25
8.
Акритас Хлоракас
 32 5 5 22 26 - 63 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
Арис Лимассол
 0:0 15 8 5 2 29 - 12 29
5.
АПОЭЛ
 0:0 15 8 5 2 19 - 6 29
6.
Аполлон
 15 9 1 5 22 - 15 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 16 5 3 8 15 - 20 18
5.
Докса Катокопия
 16 4 4 8 9 - 16 16
6.
Акритас Хлоракас
 16 4 1 11 14 - 30 13
7.
Эносис
 16 3 4 9 13 - 18 13
8.
Олимпиакос Никосия
 16 2 7 7 9 - 17 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 0:0 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 0:0 16 10 4 2 24 - 12 34
3.
Пафос
 16 7 6 3 22 - 11 27
4.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 15 4 1 10 14 - 26 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 16 6 3 7 11 - 17 21
2.
Неа Саламина
 16 6 2 8 16 - 22 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
АЕЛ Лимаcсол
 15 4 5 6 11 - 13 17
5.
Кармиотисса
 16 4 4 8 14 - 26 16
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 16 1 4 11 12 - 33 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Корреа Павлос получил желтую карточку от судьи
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