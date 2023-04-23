Тур: 33.
0'
18' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
30' Желтая карточкаAndreas Christofi
39' Желтая карточкаКорреа Павлос
88' Желтая карточкаМраз Самуэл
90'+8
Ход матча
18'
39'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
99 Julien Lamy
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Vesko Mihajlovic
История личных встреч
Эносис
Анортосис
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
2.1
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.16
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
53
77
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|7
|0.21
|Рушиас Онисифорос
|3
|0.09
|Сильва Луис
|3
|0.09
|Дьявара Кандет
|3
|0.09
|Julien Lamy
|2
|0.06
|Мейра Марсиу
|2
|0.06
|Дрекса Павел
|1
|0.03
|Фернандеш Виктор
|1
|0.03
|Вукчевич Стефан
|1
|0.03
|Эхманн Марко
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
|Marko Jevremovic
|1 (1)
|0.03
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|6 (2)
|0.18
|Мраз Самуэл
|5
|0.15
|Нинга Казимир
|4
|0.12
|Эредия Антоньин
|3
|0.09
|Христофи Димитрос
|2
|0.06
|Элдер Феррейра
|2
|0.06
|Техера Серхио
|2 (2)
|0.06
|Байшиньу Марку
|1
|0.03
|Уорис Маджид
|1
|0.03
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Кику Франсишку
|1
|0.03
|Варда Амр
|1
|0.03
|Danil Paroutis
|1
|0.03
|Хрисостому Андреас
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.03
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Jevremovic
|8
|0
|Вученович Александар
|7
|0
|Сильва Луис
|7
|0
|Мейра Марсиу
|7
|0
|Эхманн Марко
|5
|1
|Adrian Oscar Lucero
|6
|0
|Вукчевич Стефан
|6
|0
|Demetris Mavroudis
|6
|0
|Дрекса Павел
|5
|0
|Константину Константинос
|5
|0
|Antonis Katsiaris
|5
|0
|Andreas Christofi
|5
|0
|Fotis Kotsonis
|4
|0
|Костич Иван
|3
|0
|Поликарпу Парис
|3
|0
|Рушиас Онисифорос
|2
|0
|Дьявара Кандет
|2
|0
|Pantelis Gavriel
|2
|0
|Omer Korsia
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Джаве Флорисс
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антониу Минас
|7
|0
|Сабо Эрик
|6
|0
|Коррейя Андерсон
|6
|0
|Варда Амр
|6
|0
|Иоанну Михалис
|6
|0
|Техера Серхио
|5
|0
|Ароян Вараздат
|5
|0
|Антониадес Мариос
|3
|1
|Уорис Маджид
|4
|0
|Амбарцумян Оганес
|4
|0
|Панчеон Джейсон
|3
|0
|Байшиньу Марку
|3
|0
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Корреа Павлос
|3
|0
|Danil Paroutis
|3
|0
|Кику Франсишку
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Мраз Самуэл
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Анортосис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
4
Эносис
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Анортосис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
9
20
Эносис
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Анортосис
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
24
12
Волевые поражения
13
24
Голы по времени матча
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
26 Не забивали 24
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
6
46%
2
14%
76-90
Пропущено
18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
11%
1
7%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
3
17%
3
21%
76-90
Забито
13
22
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 23
3
23%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
4
31%
4
18%
46-60
4
31%
4
18%
61-75
1
8%
5
23%
76-90
Пропущено
27
23
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
19%
3
13%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
6
22%
2
9%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
2
7%
6
26%
61-75
9
33%
3
13%
76-90
Забито
26
36
7 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
3
12%
5
14%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
3
12%
7
19%
31-45
7
27%
7
19%
46-60
5
19%
6
17%
61-75
7
27%
7
19%
76-90
Пропущено
45
37
24 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
7
16%
4
11%
1-15
7
16%
7
19%
16-30
10
22%
6
16%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
4
9%
8
22%
61-75
12
27%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2
Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1
Анортосис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Аполлон - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:3
Результаты матчей
Эносис
Анортосис
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 52%
1
10 раз 30%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эносис
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
116
313
710
115
413
115
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
79
314
412
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1617
Больше Меньше
1815
627
1122
231
429
132
231
132
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|18
|10
|3
|56 - 22
|64
|2.
|0:0
|31
|18
|9
|4
|43 - 18
|63
|3.
|31
|19
|4
|8
|50 - 32
|61
|4.
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|30
|16
|5
|9
|40 - 30
|53
|6.
|31
|14
|3
|14
|41 - 38
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|14
|5
|14
|40 - 44
|47
|2.
|33
|12
|9
|12
|35 - 39
|45
|3.
|32
|12
|7
|13
|27 - 29
|43
|4.
|33
|9
|8
|16
|27 - 42
|35
|5.
|32
|9
|7
|16
|29 - 46
|34
|6.
|33
|5
|11
|17
|22 - 45
|26
|7.
|33
|6
|7
|20
|26 - 45
|25
|8.
|32
|5
|5
|22
|26 - 63
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|0:0
|15
|8
|5
|2
|29 - 12
|29
|5.
|0:0
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|22 - 15
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|16
|4
|4
|8
|9 - 16
|16
|6.
|16
|4
|1
|11
|14 - 30
|13
|7.
|16
|3
|4
|9
|13 - 18
|13
|8.
|16
|2
|7
|7
|9 - 17
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|24 - 12
|34
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|3
|7
|11 - 17
|21
|2.
|16
|6
|2
|8
|16 - 22
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|15
|4
|5
|6
|11 - 13
|17
|5.
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10