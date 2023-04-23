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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Брондбю
0:2
Второй тайм: 52'
Раннерс
0'
0:1
27' Гол
Одей Стивен
30' Желтая карточка
Одей Стивен
0:2
39' Гол
Клюснер Тобиас

Ход матча

27'
0:1
Одей Стивен
(Йонсен Лассер Берг)
30'
 
Одей Стивен
39'
0:2
Клюснер Тобиас
(Одей Стивен)
46'
Эвьен Хэкон
Слимане Анис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Раннерс
19.00
8.10
4.71
Все Коэффициенты
1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
5
Лауритсен
Расмус
4
Винтер
Фредерик
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
6
Белл
Джо
27
Хедлунд
Симон
36
Квистгарден
Матиас
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
4
Юханссон
Карл
II
15
Копплин
Бьорн
18
Клюснер
Тобиас
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
10
Кехинде
Тосин
40
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
Брондбю
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Брондбю
Раннерс

31 матч

80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.4%
25.8%
25.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.2%
29%
23 победы 9 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

47 матчей

53.2%
25.5%
21.3%
25 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.9%
42.6%
25.5%
15 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

48.9%
34%
17.1%
23 победы 16 ничьих 8 побед

История матчей

СД
2:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

38
46

Голов в среднем за матч

1.65
1.92

Среднее время на гол

54
46

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.38
1.04

Среднее время на гол

65
86

Всего голов

71
70

Голов в среднем за матч

1.51
1.49

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
27
Больше 57%
Меньше 43%
20
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

59
60

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 9 (1) 0.35
Слимане Анис 3 0.12
Oscar Schwartau 3 0.12
Хедлунд Симон 2 0.08
Радошевич Йосип 2 (2) 0.08
Каппис Кристиан 2 0.08
Васс Даниэль 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Квистгарден Матиас 1 0.04
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.04
Себулонсен Себастьян 1 0.04
Махсо Андреас 1 (1) 0.04
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.23
Бундгаард Филип 4 0.15
Анкерсен Якоб 3 0.12
Hugo Andersson2 3 0.12
Хег Даниэль 2 0.08
Копплин Бьорн 2 0.08
Бабаян Эдгар 2 0.08
Камара Аль-Хаджи 2 0.08
Одей Стивен 2 0.08
Андерссон Адам 1 0.04
Клюснер Тобиас 1 0.04
Кехинде Тосин 1 0.04
Лауэнборг Фредерик 1 0.04
Юханссон Карл II 1 0.04
Гравес Симон 1 0.04
Педерсен Миккель 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 5 1
Васс Даниэль 5 0
Слимане Анис 5 0
Радошевич Йосип 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Хедлунд Симон 3 0
Махсо Андреас 3 0
Валлис Николай 3 0
Каппис Кристиан 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Винтер Фредерик 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 5 0
Юханссон Карл II 3 1
Эгхо Марвин 4 0
Лауэнборг Фредерик 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Одей Стивен 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Энггаард Мэдс 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Педерсен Миккель 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Каллесеэ Миккель 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Клюснер Тобиас 1 0

Результаты матчей

Брондбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Раннерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
13
Брондбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

8
10
Брондбю
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Раннерс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (3)
64% (16)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

15
23

Голы по времени матча

Забито

22
19
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
5
23%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
23%
4
21%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
5
23%
4
21%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
20%
6
38%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
2
17%
5
36%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
5
26%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
5
26%
4
29%
76-90

Забито

34
33
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
5
15%
3
9%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
8
24%
5
15%
31-45
6
18%
6
18%
46-60
5
15%
8
24%
61-75
7
21%
9
27%
76-90

Пропущено

39
30
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 15
9
23%
7
23%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
6
15%
6
20%
31-45
2
5%
5
17%
46-60
10
26%
3
10%
61-75
9
23%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1
Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2

Результаты матчей

Брондбю
Раннерс

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
20
5
9
16
1.5
8
17
4
21
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 25 15 3 7 49 - 25 48
2.
Нордшелланн
 26 13 8 5 42 - 25 47
3.
Виборг
 26 12 7 7 37 - 28 43
4.
Раннерс
 2:0 26 10 10 6 33 - 32 40
5.
Орхус
 25 11 6 8 28 - 22 39
6.
Брондбю
 0:2 26 9 6 11 34 - 41 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 26 9 11 6 39 - 31 38
2.
Оденсе
 25 9 7 9 33 - 43 34
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 26 7 5 14 29 - 46 26
5.
Люнгбю
 25 4 8 13 24 - 39 20
6.
Ольборг
 26 4 8 14 27 - 39 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 13 9 2 2 26 - 10 29
3.
Виборг
 13 6 5 2 17 - 14 23
4.
Раннерс
 2:0 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 0:2 14 6 3 5 21 - 23 21
6.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
2.
Оденсе
 13 5 3 5 16 - 19 18
3.
Хорсенс
 13 5 3 5 19 - 25 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
2.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Раннерс
 2:0 13 4 7 2 19 - 18 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 0:2 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 11 (2)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Ольборг Соуза Аллан II 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Контроль мяча: Брондбю: 49%, Раннерс: 51%.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • Травма, повреждение
    54'
    Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    54'
    Омойджуфано Охи наказан за толчок Одей Стивен
  • 53'
    Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 52'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • Угловой
      47'
      Андерссон Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Йонсен Лассер Берг пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • 47'
      Одей Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 46'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Брондбю.
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    Брондбю
    Ничья
    Раннерс
    19.00
    8.10
    4.71
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    Где смотреть матч Брондбю 0:2 Раннерс онлайн

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