Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

78' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Раннерс

74' Педерсен Миккель получил желтую карточку от судьи

71' Хорошую попытку сделал Эгхо Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Г О О О О О Л - Нордли Симен Болькан из команды Раннерс легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

69' Эвьен Хэкон пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

68' Удар от ворот произведет Раннерс

67' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Удар от ворот произведет Раннерс

63' Г О О О О Л - Нордли Симен Болькан забивает с правой ноги!

62' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Раннерс

54' Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Лауритсен Расмус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Кехинде Тосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Бундгаард Филип нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.

49' Андерссон Адам из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Андерссон Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Йонсен Лассер Берг пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

47' Одей Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля