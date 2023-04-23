Тур: 26. Стадион: Брондбю. Главный судья: Кехлет Якоб
0'
0:1
27' ГолОдей Стивен
30' Желтая карточкаОдей Стивен
0:2
39' ГолКлюснер Тобиас
0:3
63' ГолНордли Симен Болькан
0:4
70' ГолНордли Симен Болькан
74' Желтая карточкаПедерсен Миккель
90' Желтая карточкаЭнггаард Мэдс
90' Желтая карточкаКаппис Кристиан
90'+5
Ход матча
27'
30'
39'
0:2
63'
70'
74'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 9
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
465 Количество передач 566
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
6
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
42 Sabil Hansen
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брондбю
Раннерс
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.4%
25.8%
25.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.2%
29%
23 победы 9 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
47 матчей
53.2%
25.5%
21.3%
25 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.9%
42.6%
25.5%
15 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
48.9%
34%
17.1%
23 победы 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
46
Голов в среднем за матч
1.65
1.92
Среднее время на гол
54
46
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.38
1.04
Среднее время на гол
65
86
Всего голов
71
70
Голов в среднем за матч
1.51
1.49
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
27
Больше 57%
Меньше 43%
20
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
59
60
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|9 (1)
|0.35
|Слимане Анис
|3
|0.12
|Oscar Schwartau
|3
|0.12
|Хедлунд Симон
|2
|0.08
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.08
|Каппис Кристиан
|2
|0.08
|Васс Даниэль
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Квистгарден Матиас
|1
|0.04
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.04
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.04
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.23
|Бундгаард Филип
|4
|0.15
|Анкерсен Якоб
|3
|0.12
|Hugo Andersson2
|3
|0.12
|Хег Даниэль
|2
|0.08
|Копплин Бьорн
|2
|0.08
|Бабаян Эдгар
|2
|0.08
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.08
|Одей Стивен
|2
|0.08
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.08
|Андерссон Адам
|1
|0.04
|Клюснер Тобиас
|1
|0.04
|Кехинде Тосин
|1
|0.04
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.04
|Юханссон Карл II
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиембе Кевин
|5
|1
|Васс Даниэль
|5
|0
|Слимане Анис
|5
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Каппис Кристиан
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Хедлунд Симон
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Валлис Николай
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Винтер Фредерик
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|5
|0
|Юханссон Карл II
|3
|1
|Эгхо Марвин
|4
|0
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Педерсен Миккель
|3
|0
|Одей Стивен
|3
|0
|Hugo Andersson2
|3
|0
|Хег Даниэль
|2
|0
|Копплин Бьорн
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Каллесеэ Миккель
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Клюснер Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Раннерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
13
Брондбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Раннерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
8
10
Брондбю
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Раннерс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
22
23
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
5
23%
1
4%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
5
23%
5
22%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
5
23%
4
17%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
17%
6
38%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
8
33%
1
6%
61-75
4
17%
3
19%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
2
17%
5
36%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
5
26%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
5
26%
4
29%
76-90
Забито
34
37
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
5
15%
3
8%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
8
24%
6
16%
31-45
6
18%
6
16%
46-60
5
15%
10
27%
61-75
7
21%
9
24%
76-90
Пропущено
43
30
20 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 15
9
21%
7
23%
1-15
4
9%
2
7%
16-30
7
16%
6
20%
31-45
2
5%
5
17%
46-60
12
28%
3
10%
61-75
9
21%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1
Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2
Результаты матчей
Брондбю
Раннерс
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
68
310
311
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
39
67
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
215
917
917
422
422
125
125
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|15
|4
|7
|49 - 25
|49
|2.
|26
|13
|8
|5
|42 - 25
|47
|3.
|26
|12
|7
|7
|37 - 28
|43
|4.
|0:0
|26
|11
|7
|8
|28 - 22
|40
|5.
|26
|10
|10
|6
|35 - 32
|40
|6.
|26
|9
|6
|11
|34 - 43
|33
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|9
|11
|6
|39 - 31
|38
|2.
|25
|9
|7
|9
|33 - 43
|34
|3.
|26
|8
|7
|11
|38 - 42
|31
|4.
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|5.
|25
|4
|8
|13
|24 - 39
|20
|6.
|26
|4
|8
|14
|27 - 39
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|26 - 10
|29
|3.
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|2.
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|3.
|13
|5
|3
|5
|19 - 25
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|3.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|4.
|13
|4
|7
|2
|21 - 18
|19
|5.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|7
|0
|28 - 13
|25
|2.
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|12
|2
|2
|8
|12 - 19
|8
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|11 (2)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5