Тур: 34. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
13' Красная карточкаНадь Адам
1:0
18' ПенальтиТоррегросса Эрнесто
26' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
30' Желтая карточкаЭспозито Себастьяно
1:1
36' ГолЭспозито Себастьяно
39' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
Ход матча
13'
18'
26'
36'
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Miha Trdan
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Пиза
Бари
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Тотал матчей
0.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
270
270
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|9 (4)
|0.26
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.18
|Торрегросса Эрнесто
|6 (4)
|0.18
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0.12
|Туре Идрисса
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.09
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|16 (5)
|0.47
|Антенуччи Мирко
|8 (3)
|0.24
|Фолоруншо Майкл
|7
|0.21
|Шедлер Орельен
|3
|0.09
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.09
|Эспозито Себастьяно
|3
|0.09
|Белломо Никола
|2
|0.06
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Моракьоли Грегорио
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Сетер Дамир
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|11
|1
|Беруатто Пьетро
|10
|0
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Надь Адам
|6
|1
|Барба Федерико
|6
|0
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Рус Адриан
|3
|1
|Ионице Артур
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|13
|0
|Ди Чезаре Валерио
|11
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Маццотта Антонио
|4
|0
|Викари Франческо
|4
|0
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Ботта Рубен
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
5
4
Пиза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Бари
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
14
25
Пиза
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Бари
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
19
29
Голы по времени матча
Забито
24
22
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
2
8%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
6
25%
4
18%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
29%
29%
6
27%
76-90
Пропущено
14
12
11 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
10%
5
19%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
4
20%
6
23%
61-75
7
35%
5
19%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
18%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
5
29%
29%
3
15%
61-75
2
12%
6
30%
76-90
Забито
44
48
18 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 9
4
9%
8
17%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
8
18%
9
19%
31-45
5
11%
6
13%
46-60
7
16%
9
19%
61-75
14
32%
11
23%
76-90
Пропущено
31
32
19 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
6
19%
4
13%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
9
29%
29%
5
16%
31-45
2
6%
3
9%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
5
16%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0
Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0
Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1
Результаты матчей
Пиза
Бари
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пиза
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
125
88
89
412
314
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
512
610
314
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
249
1320
1419
726
627
132
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|8
|6
|51 - 20
|68
|2.
|34
|19
|10
|5
|45 - 21
|66
|3.
|1:1
|34
|15
|13
|6
|51 - 31
|58
|4.
|34
|13
|14
|7
|35 - 31
|53
|5.
|34
|14
|9
|11
|41 - 36
|51
|6.
|34
|11
|15
|8
|40 - 32
|48
|7.
|1:1
|34
|11
|14
|9
|44 - 33
|47
|8.
|34
|15
|4
|15
|45 - 40
|46
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 44
|44
|10.
|34
|10
|14
|10
|42 - 43
|44
|11.
|34
|11
|10
|13
|36 - 42
|43
|12.
|0:3
|34
|11
|10
|13
|32 - 42
|43
|13.
|34
|9
|15
|10
|42 - 44
|42
|14.
|3:0
|34
|11
|9
|14
|40 - 44
|42
|15.
|34
|9
|11
|14
|27 - 48
|38
|16.
|34
|8
|13
|13
|29 - 42
|37
|17.
|34
|9
|8
|17
|34 - 41
|35
|18.
|34
|8
|11
|15
|31 - 51
|35
|19.
|34
|7
|13
|14
|37 - 46
|34
|20.
|34
|6
|13
|15
|26 - 40
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|2.
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|3.
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|5.
|0:3
|17
|8
|5
|4
|18 - 16
|29
|6.
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|7.
|1:1
|17
|7
|6
|4
|25 - 15
|27
|8.
|17
|7
|6
|4
|24 - 18
|27
|9.
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|10.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|11.
|1:1
|17
|6
|8
|3
|28 - 18
|26
|12.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|13.
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|14.
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|16.
|3:0
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|18.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|19.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|20.
|17
|3
|5
|9
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 13
|32
|2.
|17
|9
|4
|4
|22 - 15
|31
|3.
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|15 - 14
|27
|5.
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|6.
|3:0
|17
|6
|4
|7
|19 - 19
|22
|7.
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|8.
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|20
|9.
|1:1
|17
|4
|8
|5
|19 - 18
|20
|10.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|12.
|17
|3
|8
|6
|14 - 18
|17
|13.
|17
|3
|7
|7
|21 - 29
|16
|14.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|15.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|16.
|17
|2
|9
|6
|16 - 17
|15
|17.
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|18.
|17
|4
|2
|11
|15 - 22
|14
|19.
|0:3
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|20.
|17
|2
|5
|10
|8 - 32
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10