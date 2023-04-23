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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Пиза
1:1
Перерыв
Бари
0'
13' Красная карточка
Надь Адам
1:0
18' Пенальти
Торрегросса Эрнесто
26' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
30' Желтая карточка
Эспозито Себастьяно
1:1
36' Гол
Эспозито Себастьяно
39' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе

Ход матча

13'
Надь Адам
 
18'
Торрегросса Эрнесто
1:0
26'
Моруцан Олимпиу
 
30'
 
Эспозито Себастьяно
36'
1:1
Эспозито Себастьяно
(Моракьоли Грегорио)
39'
Сибилли Джузеппе
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Бари
6.60
3.14
3.70
Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
93
Барба
Федерико
4
Караччоло
Антонио
33
Калабрези
Артуро
16
Надь
Адам
10
Торрегросса
Эрнесто
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
32
Морео
Стефано
17
Сибилли
Джузеппе
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
27
Маццотта
Антонио
63
Белломо
Никола
4
Майта
Маттиа
80
Бенедетти
Леонардо
11
Хеддира
Валид
9
Эспозито
Себастьяно
14
Моракьоли
Грегорио
Пиза
3-4-3
Бари
4-3-3

История личных встреч

Пиза
Бари

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
0:0
СB
0:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 9 (4) 0.26
Моруцан Олимпиу 6 (1) 0.18
Торрегросса Эрнесто 6 (4) 0.18
Мазуччи Гаэтано 4 0.12
Туре Идрисса 3 0.09
Трамони Маттео 3 0.09
Сибилли Джузеппе 3 0.09
Канестрелли Симоне 2 0.06
Ионице Артур 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Барба Федерико 1 0.03
Гарджуло Марио 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Трамони Лисандру 1 0.03
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Эштевеш Томаш 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 16 (5) 0.47
Антенуччи Мирко 8 (3) 0.24
Фолоруншо Майкл 7 0.21
Шедлер Орельен 3 0.09
Ди Чезаре Валерио 3 0.09
Эспозито Себастьяно 3 0.09
Белломо Никола 2 0.06
Ботта Рубен 2 (1) 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Моракьоли Грегорио 1 0.03
Майта Маттиа 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Пучино Раффаэле 0 0
Молина Сальваторе 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Сетер Дамир 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 11 1
Беруатто Пьетро 10 0
Калабрези Артуро 8 1
Надь Адам 6 1
Барба Федерико 6 0
Мастину Джузеппе 6 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Рус Адриан 3 1
Ионице Артур 2 1
Мазуччи Гаэтано 3 0
Николас Андраде 3 0
Туре Идрисса 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Караччоло Антонио 2 0
Канестрелли Симоне 2 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Морео Стефано 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 13 0
Ди Чезаре Валерио 11 0
Фолоруншо Майкл 8 0
Майелло Раффаэле 6 1
Пучино Раффаэле 4 1
Белломо Никола 4 1
Риччи Джакомо 3 1
Маццотта Антонио 4 0
Викари Франческо 4 0
Хеддира Валид 2 1
Антенуччи Мирко 3 0
Ботта Рубен 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Бенедетти Леонардо 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Каприле Элия 1 0
Канджано Джанмарко 1 0

Результаты матчей

Пиза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

5
4
Пиза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Бари
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

14
25
Пиза
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Бари
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

19
29

Голы по времени матча

Забито

24
22
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
2
8%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
6
25%
4
18%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
29%
29%
6
27%
76-90

Пропущено

14
12
11 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
10%
5
19%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
4
20%
6
23%
61-75
7
35%
5
19%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
18%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
5
29%
29%
3
15%
61-75
2
12%
6
30%
76-90

Забито

44
48
18 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 9
4
9%
8
17%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
8
18%
9
19%
31-45
5
11%
6
13%
46-60
7
16%
9
19%
61-75
14
32%
11
23%
76-90

Пропущено

31
32
19 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
6
19%
4
13%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
9
29%
29%
5
16%
31-45
2
6%
3
9%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
5
16%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0
Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0
Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1

Результаты матчей

Пиза
Бари

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пиза
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
5
8
8
1.5
8
9
4
12
2.5
3
14
1
15
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
12
1.5
6
10
3
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
24
9
13
20
1.5
14
19
7
26
2.5
6
27
1
32
3.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 1:1 34 15 13 6 51 - 31 58
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 34 11 15 8 40 - 32 48
7.
Пиза
 1:1 34 11 14 9 44 - 33 47
8.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
9.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
10.
Палермо
 34 10 14 10 42 - 43 44
11.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
12.
Тернана
 0:3 34 11 10 13 32 - 42 43
13.
Комо
 34 9 15 10 42 - 44 42
14.
Венеция
 3:0 34 11 9 14 40 - 44 42
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 34 9 8 17 34 - 41 35
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 34 7 13 14 37 - 46 34
20.
Беневенто
 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
5.
Тернана
 0:3 17 8 5 4 18 - 16 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Пиза
 1:1 17 7 6 4 25 - 15 27
8.
Комо
 17 7 6 4 24 - 18 27
9.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
10.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
11.
Бари
 1:1 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 3:0 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:1 17 9 5 3 23 - 13 32
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Венеция
 3:0 17 6 4 7 19 - 19 22
7.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
8.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
9.
Пиза
 1:1 17 4 8 5 19 - 18 20
10.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
16.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
17.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
18.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
19.
Тернана
 0:3 17 3 5 9 14 - 26 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Бари
6.60
3.14
3.70
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Где смотреть матч Пиза 1:1 Бари онлайн

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