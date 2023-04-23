Тур: 34. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
13' Красная карточкаНадь Адам
1:0
18' ПенальтиТоррегросса Эрнесто
26' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
30' Желтая карточкаЭспозито Себастьяно
1:1
36' ГолЭспозито Себастьяно
39' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
65' Желтая карточкаМарин Мариус
71' Желтая карточкаВикари Франческо
90' Желтая карточкаМазуччи Гаэтано
1:2
90' ПенальтиАнтенуччи Мирко
90'+6
Ход матча
13'
18'
26'
36'
39'
65'
71'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
226 Количество передач 510
-
30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.12 Обе забьют (да)
-
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Miha Trdan
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Пиза
Бари
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Тотал матчей
0.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
270
270
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|9 (4)
|0.26
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.18
|Торрегросса Эрнесто
|6 (4)
|0.18
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0.12
|Туре Идрисса
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.09
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|16 (5)
|0.47
|Антенуччи Мирко
|9 (4)
|0.26
|Фолоруншо Майкл
|7
|0.21
|Шедлер Орельен
|3
|0.09
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.09
|Эспозито Себастьяно
|3
|0.09
|Белломо Никола
|2
|0.06
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Моракьоли Грегорио
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Сетер Дамир
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|12
|1
|Беруатто Пьетро
|10
|0
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Надь Адам
|6
|1
|Барба Федерико
|6
|0
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Рус Адриан
|3
|1
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|13
|0
|Ди Чезаре Валерио
|11
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Викари Франческо
|5
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Маццотта Антонио
|4
|0
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Ботта Рубен
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
6
4
Пиза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Бари
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
14
25
Пиза
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
50% (17)
18% (6)
Бари
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
20
29
Голы по времени матча
Забито
25
24
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
2
8%
3
13%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
6
24%
5
21%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
7
28%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
13
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
19%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
5
31%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
2
10%
5
19%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
4
20%
6
23%
61-75
7
35%
5
19%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
18%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
5
29%
29%
3
15%
61-75
2
12%
6
30%
76-90
Забито
45
50
19 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 15
11 Не забивали 9
4
9%
8
16%
1-15
7
16%
5
10%
16-30
8
18%
10
20%
31-45
5
11%
6
12%
46-60
7
16%
9
18%
61-75
14
31%
12
24%
76-90
Пропущено
33
33
20 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
6
18%
4
12%
1-15
4
12%
6
18%
16-30
10
30%
5
15%
31-45
2
6%
3
9%
46-60
5
15%
5
15%
61-75
6
18%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0
Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0
Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1
Результаты матчей
Пиза
Бари
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пиза
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
89
89
413
314
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
512
710
314
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
259
1321
1519
727
628
133
430
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10