Тур: 34. Стадион: Либеро Либерати.
Ход матча
21'
32'
0:2
44'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
26
Богдан
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Нери ФилиппоВратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Тернана
Венеция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
2.5
Среднее время на гол
40
36
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
38
77
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|7 (1)
|0.21
|Партипило Антони
|5
|0.15
|Палумбо Антонио
|4
|0.12
|Кулибали Мамаду
|3
|0.09
|Фалетти Сесар
|3 (2)
|0.09
|Петтинари Стефано
|2
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.03
|Соренсен Фредерик
|1
|0.03
|Гирингелли Лука
|1
|0.03
|Моро Рауль
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Агацци Давиде
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|13 (2)
|0.38
|Йонсен Деннис
|3
|0.09
|Черышев Денис
|3
|0.09
|Чрнигой Домен
|3
|0.09
|Пьерини Николас
|3
|0.09
|Тессманн Таннер
|3
|0.09
|Кандела Антонио
|2
|0.06
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.06
|Карбони Андреа
|2
|0.06
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Новакович Андрия
|1
|0.03
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|9
|0
|Кассата Франческо
|8
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Фавилли Андреа
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Соренсен Фредерик
|4
|1
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Мантовани Валерио
|5
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Агацци Давиде
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Коррадо Никколо
|3
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Дефенди Марино
|2
|0
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|7
|1
|Тессманн Таннер
|6
|1
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Христов Петко
|3
|1
|Чеппители Лука
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Свобода Михаэль
|4
|0
|Йоронен Йессе
|2
|1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Карбони Андреа
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
6
7
Тернана
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Венеция
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
10
17
Тернана
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (19)
33% (11)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
Венеция
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
9% (3)
55% (18)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
22
18
Волевые поражения
16
24
Голы по времени матча
Забито
18
16
13 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
22%
2
13%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
2
11%
7
44%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
2
15%
3
16%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
5
38%
3
16%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
5
31%
1
5%
76-90
Пропущено
24
25
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
5
21%
2
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
8
33%
5
20%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
3
13%
10
40%
76-90
Забито
34
37
19 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
4
12%
5
14%
1-15
7
21%
4
11%
16-30
8
24%
5
14%
31-45
4
12%
5
14%
46-60
4
12%
10
27%
61-75
7
21%
8
22%
76-90
Пропущено
37
44
20 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 28
7
19%
5
11%
1-15
3
8%
1
2%
16-30
10
27%
9
20%
31-45
5
14%
9
20%
46-60
4
11%
7
16%
61-75
8
22%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0
Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1
Венеция
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1
Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2
Результаты матчей
Тернана
Венеция
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:0
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тернана
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
412
611
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
106
314
412
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2310
726
1023
330
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|8
|6
|51 - 20
|68
|2.
|34
|19
|10
|5
|45 - 21
|66
|3.
|1:1
|34
|15
|13
|6
|51 - 31
|58
|4.
|34
|13
|14
|7
|35 - 31
|53
|5.
|34
|14
|9
|11
|41 - 36
|51
|6.
|34
|11
|15
|8
|40 - 32
|48
|7.
|1:1
|34
|11
|14
|9
|44 - 33
|47
|8.
|34
|15
|4
|15
|45 - 40
|46
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 44
|44
|10.
|34
|10
|14
|10
|42 - 43
|44
|11.
|34
|11
|10
|13
|36 - 42
|43
|12.
|0:3
|34
|11
|10
|13
|32 - 42
|43
|13.
|34
|9
|15
|10
|42 - 44
|42
|14.
|3:0
|34
|11
|9
|14
|40 - 44
|42
|15.
|34
|9
|11
|14
|27 - 48
|38
|16.
|34
|8
|13
|13
|29 - 42
|37
|17.
|34
|9
|8
|17
|34 - 41
|35
|18.
|34
|8
|11
|15
|31 - 51
|35
|19.
|34
|7
|13
|14
|37 - 46
|34
|20.
|34
|6
|13
|15
|26 - 40
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|2.
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|3.
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|5.
|0:3
|17
|8
|5
|4
|18 - 16
|29
|6.
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|7.
|1:1
|17
|7
|6
|4
|25 - 15
|27
|8.
|17
|7
|6
|4
|24 - 18
|27
|9.
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|10.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|11.
|1:1
|17
|6
|8
|3
|28 - 18
|26
|12.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|13.
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|14.
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|16.
|3:0
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|18.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|19.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|20.
|17
|3
|5
|9
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 13
|32
|2.
|17
|9
|4
|4
|22 - 15
|31
|3.
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|15 - 14
|27
|5.
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|6.
|3:0
|17
|6
|4
|7
|19 - 19
|22
|7.
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|8.
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|20
|9.
|1:1
|17
|4
|8
|5
|19 - 18
|20
|10.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|12.
|17
|3
|8
|6
|14 - 18
|17
|13.
|17
|3
|7
|7
|21 - 29
|16
|14.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|15.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|16.
|17
|2
|9
|6
|16 - 17
|15
|17.
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|18.
|17
|4
|2
|11
|15 - 22
|14
|19.
|0:3
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|20.
|17
|2
|5
|10
|8 - 32
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10