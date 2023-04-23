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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Тернана
1:4
Конец матча
Венеция
0'
0:1
21' Гол
Карбони Андреа
0:2
32' Гол
Похьянпало Йоэль
0:3
44' Гол
Эллертссон Микаэль-Эгиль
49' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
0:3
50' Не забитый пенальти
Похьянпало Йоэль
59' Желтая карточка
Дефенди Марино
62' Желтая карточка
Йоронен Йессе
63' Желтая карточка
Христов Петко
0:4
72' Гол
Черышев Денис
1:4
79' Гол
Капанни Габриэле
85' Желтая карточка
Йонсен Деннис
86' Желтая карточка
Богдан Лука
90'+4

Ход матча

21'
0:1
Карбони Андреа
(Андерсен Магнус II)
32'
0:2
Похьянпало Йоэль
44'
0:3
Эллертссон Микаэль-Эгиль
(Тессманн Таннер)
46'
Дефенди Марино
Палумбо Антонио
 
49'
Ди Таккио Франческо
 
50'
0:3
Похьянпало Йоэль
57'
Пройетти Маттиа
Ди Таккио Франческо
 
58'
Доннарумма Альфредо
Партипило Антони
 
59'
Дефенди Марино
 
59'
 
Бузио Джанлука
Андерсен Магнус
62'
 
Йоронен Йессе
63'
 
Христов Петко
66'
Капанни Габриэле
Фалетти Сесар
 
71'
 
Киерво Риккардо
Кандела Антонио
71'
 
Черышев Денис
Эллертссон Микаэль-Эгиль
72'
0:4
Черышев Денис
(Киерво Риккардо)
75'
Мартелла Бруно
Коррадо Никколо
 
79'
Капанни Габриэле
(Фавилли Андреа)
1:4
83'
 
Пьерини Николас
Похьянпало Йоэль
83'
 
Сверко Марин
Христов Петко
85'
 
Йонсен Деннис
86'
Богдан Лука
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 490 Количество передач 349
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
26
Богдан
Лука
91
Коррадо
Никколо
34
Агацци
Давиде
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
17
Фавилли
Андреа
10
Фалетти
Сесар
66
Йоронен
Йессе
55
Христов
Петко
30
Свобода
Михаэль
44
Карбони
Андреа
27
Кандела
Антонио
38
Андерсен
Магнус
II
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
Тернана
4-3-3
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Тернана
Венеция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:1
К
3:1
СB
2:0
СB
2:3
СCA
3:2
СCA
2:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
2.5

Среднее время на гол

40
36

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 7 (1) 0.21
Партипило Антони 5 0.15
Палумбо Антонио 4 0.12
Кулибали Мамаду 3 0.09
Фалетти Сесар 3 (2) 0.09
Петтинари Стефано 2 0.06
Доннарумма Альфредо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Коррадо Никколо 1 0.03
Ди Таккио Франческо 1 0.03
Соренсен Фредерик 1 0.03
Гирингелли Лука 1 0.03
Моро Рауль 1 0.03
Капанни Габриэле 1 0.03
Диаките Салим 1 0.03
Агацци Давиде 0 0
Кассата Франческо 0 0
Дефенди Марино 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 13 (2) 0.38
Черышев Денис 4 0.12
Йонсен Деннис 3 0.09
Чрнигой Домен 3 0.09
Тессманн Таннер 3 0.09
Пьерини Николас 3 0.09
Кандела Антонио 2 0.06
Кюизанс Микаэль 2 0.06
Карбони Андреа 2 0.06
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Новакович Андрия 1 0.03
Чеккарони Пьетро 1 0.03
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.03
Миланезе Томмазо 1 0.03
Дзампано Франческо 0 0
Ульманн Максимилиан 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 10 0
Кассата Франческо 8 0
Партипило Антони 6 0
Фавилли Андреа 6 0
Диаките Салим 6 0
Соренсен Фредерик 4 1
Палумбо Антонио 5 0
Мантовани Валерио 5 0
Дефенди Марино 3 0
Яннарилли Энтони 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Агацци Давиде 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Коррадо Никколо 3 0
Пройетти Маттиа 1 1
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Богдан Лука 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 7 1
Тессманн Таннер 6 1
Дзампано Франческо 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Христов Петко 4 1
Висневски Пшемыслав 5 0
Йоронен Йессе 3 1
Чеппители Лука 4 0
Новакович Андрия 4 0
Кандела Антонио 4 0
Свобода Михаэль 4 0
Йонсен Деннис 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Карбони Андреа 3 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Яяло Мато 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Сверко Марин 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Миланезе Томмазо 1 0

Результаты матчей

Тернана
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

7
7
Тернана
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Венеция
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

10
17
Тернана
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
56% (19)
32% (11)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
53% (18)
29% (10)
Венеция
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (4)
53% (18)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
26% (9)
29% (10)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
19

Волевые поражения

17
24

Голы по времени матча

Забито

19
20
13 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
21%
2
10%
1-15
5
26%
2
10%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
3
16%
7
35%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
12%
3
15%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
5
31%
1
5%
76-90

Пропущено

24
25
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
5
21%
2
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
8
33%
5
20%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
3
13%
10
40%
76-90

Забито

35
41
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
11 Не забивали 9
4
11%
5
12%
1-15
7
20%
5
12%
16-30
8
23%
7
17%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
4
11%
11
27%
61-75
8
23%
8
20%
76-90

Пропущено

41
45
23 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 29
7
17%
5
11%
1-15
4
10%
1
2%
16-30
12
29%
29%
9
20%
31-45
5
12%
9
20%
46-60
5
12%
7
16%
61-75
8
20%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0
Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1
Венеция
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1
Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2

Результаты матчей

Тернана
Венеция

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
0:0
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Тернана
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
6
11
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
5
12
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
24
10
7
27
1.5
11
23
3
31
2.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 34 16 12 6 52 - 31 60
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 34 11 15 8 40 - 32 48
7.
Пиза
 34 11 13 10 44 - 34 46
8.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
9.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
10.
Палермо
 34 10 14 10 42 - 43 44
11.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
12.
Тернана
 34 11 10 13 33 - 43 43
13.
Комо
 34 9 15 10 42 - 44 42
14.
Венеция
 34 11 9 14 41 - 45 42
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 34 9 8 17 34 - 41 35
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 34 7 13 14 37 - 46 34
20.
Беневенто
 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
5.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
9.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
10.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
7.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
8.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
9.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
10.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
16.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
17.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
18.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
19.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Таннер Тессманн сделал результативную передачу.
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    Где смотреть матч Тернана 1:4 Венеция онлайн

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