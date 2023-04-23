Тур: 34. Стадион: Либеро Либерати.
0'
0:1
21' ГолКарбони Андреа
0:2
32' ГолПохьянпало Йоэль
0:3
44' ГолЭллертссон Микаэль-Эгиль
49' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
0:3
50' Не забитый пенальтиПохьянпало Йоэль
59' Желтая карточкаДефенди Марино
62' Желтая карточкаЙоронен Йессе
63' Желтая карточкаХристов Петко
0:4
72' ГолЧерышев Денис
1:4
79' ГолКапанни Габриэле
85' Желтая карточкаЙонсен Деннис
86' Желтая карточкаБогдан Лука
90'+4
Ход матча
21'
32'
0:2
44'
50'
0:3
59'
62'
63'
72'
0:4
79'
85'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
490 Количество передач 349
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Обе забьют (да)
-
26
Богдан
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Нери ФилиппоВратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Тернана
Венеция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
2.5
Среднее время на гол
40
36
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
38
77
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|7 (1)
|0.21
|Партипило Антони
|5
|0.15
|Палумбо Антонио
|4
|0.12
|Кулибали Мамаду
|3
|0.09
|Фалетти Сесар
|3 (2)
|0.09
|Петтинари Стефано
|2
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.03
|Соренсен Фредерик
|1
|0.03
|Гирингелли Лука
|1
|0.03
|Моро Рауль
|1
|0.03
|Капанни Габриэле
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Агацци Давиде
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|13 (2)
|0.38
|Черышев Денис
|4
|0.12
|Йонсен Деннис
|3
|0.09
|Чрнигой Домен
|3
|0.09
|Тессманн Таннер
|3
|0.09
|Пьерини Николас
|3
|0.09
|Кандела Антонио
|2
|0.06
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.06
|Карбони Андреа
|2
|0.06
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Новакович Андрия
|1
|0.03
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|10
|0
|Кассата Франческо
|8
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Фавилли Андреа
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Соренсен Фредерик
|4
|1
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Мантовани Валерио
|5
|0
|Дефенди Марино
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Агацци Давиде
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Коррадо Никколо
|3
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Богдан Лука
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|7
|1
|Тессманн Таннер
|6
|1
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Христов Петко
|4
|1
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Йоронен Йессе
|3
|1
|Чеппители Лука
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Свобода Михаэль
|4
|0
|Йонсен Деннис
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Карбони Андреа
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
7
7
Тернана
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Венеция
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
10
17
Тернана
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
56% (19)
32% (11)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
53% (18)
29% (10)
Венеция
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (4)
53% (18)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
26% (9)
29% (10)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
22
19
Волевые поражения
17
24
Голы по времени матча
Забито
19
20
13 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
21%
2
10%
1-15
5
26%
2
10%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
3
16%
7
35%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
12%
3
15%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
5
31%
1
5%
76-90
Пропущено
24
25
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
5
21%
2
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
8
33%
5
20%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
3
13%
10
40%
76-90
Забито
35
41
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
11 Не забивали 9
4
11%
5
12%
1-15
7
20%
5
12%
16-30
8
23%
7
17%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
4
11%
11
27%
61-75
8
23%
8
20%
76-90
Пропущено
41
45
23 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 29
7
17%
5
11%
1-15
4
10%
1
2%
16-30
12
29%
29%
9
20%
31-45
5
12%
9
20%
46-60
5
12%
7
16%
61-75
8
20%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0
Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1
Венеция
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1
Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2
Результаты матчей
Тернана
Венеция
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:0
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Тернана
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
413
611
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
116
314
512
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
2410
727
1123
331
430
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10