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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Цюрих
1:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
35' Желтая карточка
Фалльци Альберт
1:0
57' Пенальти
Окита Жонатан
62' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
83' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
85' Красная карточка
Даяку Леон
90'+5

Ход матча

35'
 
Фалльци Альберт
46'
 
Фон Моос Юлиан
Латте Лат Эммануэль
46'
 
Жеббель Виллем
Аколо Чадрак
46'
 
Matej Maglica
Фалльци Альберт
57'
 
Даяку Леон
Жеббель Виллем
57'
Окита Жонатан
1:0
62'
Крюезиу Мирлинд
 
74'
Селмин Ходжа
Боранияшевич Никола
 
74'
Красничи Бледиан
Джемаили Блерим
 
83'
 
Кинтилья Хорди
84'
Шимич Роко
Окита Жонатан
 
84'
 
Alessio Besio
Christian Witzig
85'
 
Даяку Леон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 382 Количество передач 344
  • 52 Владение мячом, % 48
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
12
Мэтью
Ифиний
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
23
Карлен
Грегори
37
Christian
Witzig
10
Аколо
Чадрак
9
Гийемено
Джереми
22
Латте
Лат
Эммануэль
Цюрих
3-1-4-2
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Цюрих
Санкт-Галлен

38 матчей

76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
34.2%
2.6%
24 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.8%
18.4%
15.8%
25 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 17 побед

58 матчей

50%
22.4%
27.6%
29 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

41.4%
32.8%
25.8%
24 победы 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

43.1%
27.6%
29.3%
25 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:3
С
0:4
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
0:0
ТМК
4:1
С
4:0
С
1:2
С
1:3
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:1
С
3:0
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
1:2
С
1:4
С
1:4
С
1:1
С
0:2
С
2:2
С
0:2
КШ
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
0:2
С
3:1
К
4:2
С
2:2
С
3:1
С
0:3
С
3:1
ТМС
4:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

46
61

Голов в среднем за матч

1.64
2.03

Среднее время на гол

54
44

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.47
1.21

Среднее время на гол

61
74

Всего голов

90
95

Голов в среднем за матч

1.55
1.64

Тотал матчей

2.5
56
Больше 97%
Меньше 3%
2
49
Больше 84%
Меньше 16%
9
39
Больше 67%
Меньше 33%
19
28
Больше 48%
Меньше 52%
30
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
55

Среднее время на гол

58
54

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.38
Окита Жонатан 7 (2) 0.24
Джемаили Блерим 2 (2) 0.07
Шимич Роко 2 0.07
Маркезано Антонио 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Конде Шейк 1 0.03
Хорншу Марк 1 0.03
Мэтью Ифиний 1 0.03
Катич Никола 1 0.03
Крюезиу Мирлинд 1 0.03
Calixte Ligue 1 0.03
Боранияшевич Никола 0 0
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 10 (3) 0.34
Латте Лат Эммануэль 8 0.28
Гёртлер Лукас 7 (1) 0.24
Аколо Чадрак 6 (1) 0.21
Фон Моос Юлиан 3 0.1
Шмидт Исаак 3 0.1
Стильхарт Базиль 3 0.1
Карлен Грегори 3 0.1
Шуберт Фабиан 3 0.1
Гиндо Дауда 1 0.03
Christian Witzig 1 0.03
Жеббель Виллем 1 0.03
Matej Maglica 1 (1) 0.03
Кинтилья Хорди 0 0
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 7 0
Конде Шейк 7 0
Боранияшевич Никола 6 0
Крюезиу Мирлинд 6 0
Сантини Иван 4 1
Омерагич Бечир 3 1
Джемаили Блерим 4 0
Сельнес Оле 4 0
Катич Никола 4 0
Камбери Линдрит 4 0
Окита Жонатан 2 1
Ронер Фабиан 2 1
Шимич Роко 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Тосин Айегун 2 0
Герреро Адрия 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Селмин Ходжа 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 9 1
Шмидт Исаак 5 2
Кинтилья Хорди 7 0
Фалльци Альберт 7 0
Matej Maglica 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 2
Даяку Леон 2 2
Гийемено Джереми 5 0
Латте Лат Эммануэль 5 0
Christian Witzig 4 0
Гиндо Дауда 3 0
Фон Моос Юлиан 1 1
Стеригу Леонидас 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Patrick Sutter 1 0

Результаты матчей

Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Санкт-Галлен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

9
13
Цюрих
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

10
22
Цюрих
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
62% (18)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Санкт-Галлен
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
9

Волевые поражения

19
35

Голы по времени матча

Забито

17
27
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
0
0%
5
19%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
5
29%
29%
8
30%
30%
31-45
2
12%
6
22%
46-60
2
12%
2
7%
61-75
6
35%
3
11%
76-90

Пропущено

20
25
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
7
28%
1-15
4
20%
4
16%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
6
30%
4
16%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
4
20%
4
16%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
2
15%
5
20%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
3
23%
5
20%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
3
23%
3
12%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
8%
2
12%
1-15
4
17%
4
24%
16-30
5
21%
4
24%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
5
21%
1
6%
76-90

Забито

30
52
12 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
2
7%
10
19%
1-15
4
13%
8
15%
16-30
6
20%
13
25%
31-45
5
17%
11
21%
46-60
4
13%
4
8%
61-75
9
30%
6
12%
76-90

Пропущено

44
42
18 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 25
3
7%
9
21%
1-15
8
18%
8
19%
16-30
7
16%
6
14%
31-45
9
20%
8
19%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
9
20%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1
Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя Клуж - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1 Цюрих - Дорнбирн 2:1 Цюрих - Серветт 4:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7

Результаты матчей

Цюрих
Санкт-Галлен

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
4
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
4
11
1.5
9
5
1
14
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
10
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
24
5
8
21
1.5
15
14
1
28
2.5
6
23
1
28
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 29 17 10 2 69 - 21 61
2.
Люцерн
 29 11 9 9 45 - 39 42
3.
Серветт
 29 9 14 6 35 - 40 41
4.
Лугано
 29 10 10 9 42 - 39 40
5.
Грасcхоппер
 29 10 7 12 43 - 48 37
6.
Санкт-Галлен
 29 9 9 11 51 - 43 36
7.
Базель
 29 8 12 9 37 - 35 36
8.
Цюрих
 29 7 12 10 30 - 44 33
9.
Сьон
 29 7 9 13 37 - 55 30
10.
Винтертур
 29 7 8 14 27 - 52 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 14 6 6 2 26 - 16 24
4.
Лугано
 15 6 5 4 23 - 19 23
5.
Грасcхоппер
 14 7 2 5 25 - 23 23
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Цюрих
 15 4 7 4 17 - 20 19
8.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
9.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 14 5 7 2 23 - 13 22
3.
Сьон
 15 5 5 5 22 - 25 20
4.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Грасcхоппер
 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
9.
Санкт-Галлен
 15 3 3 9 25 - 27 12
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Фалльци Альберт получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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