Тур: 29. Стадион: Летцигрунд.
1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаФалльци Альберт
1:0
57' ПенальтиОкита Жонатан
62' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
83' Желтая карточкаКинтилья Хорди
85' Красная карточкаДаяку Леон
90'+5
Ход матча
35'
57'
1:0
62'
83'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
9 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
382 Количество передач 344
-
52 Владение мячом, % 48
25
Бреше
Янник
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шимич РокоНападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Даяку ЛеонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Цюрих
Санкт-Галлен
38 матчей
76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
34.2%
2.6%
24 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.8%
18.4%
15.8%
25 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 17 побед
58 матчей
50%
22.4%
27.6%
29 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
41.4%
32.8%
25.8%
24 победы 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
43.1%
27.6%
29.3%
25 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
61
Голов в среднем за матч
1.64
2.03
Среднее время на гол
54
44
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.47
1.21
Среднее время на гол
61
74
Всего голов
90
95
Голов в среднем за матч
1.55
1.64
Тотал матчей
2.5
56
Больше 97%
Меньше 3%
2
49
Больше 84%
Меньше 16%
9
39
Больше 67%
Меньше 33%
19
28
Больше 48%
Меньше 52%
30
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
Среднее время на гол
58
54
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|11 (1)
|0.38
|Окита Жонатан
|7 (2)
|0.24
|Джемаили Блерим
|2 (2)
|0.07
|Шимич Роко
|2
|0.07
|Маркезано Антонио
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Хорншу Марк
|1
|0.03
|Мэтью Ифиний
|1
|0.03
|Катич Никола
|1
|0.03
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|Calixte Ligue
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|0
|0
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийемено Джереми
|10 (3)
|0.34
|Латте Лат Эммануэль
|8
|0.28
|Гёртлер Лукас
|7 (1)
|0.24
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.21
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.1
|Шмидт Исаак
|3
|0.1
|Стильхарт Базиль
|3
|0.1
|Карлен Грегори
|3
|0.1
|Шуберт Фабиан
|3
|0.1
|Гиндо Дауда
|1
|0.03
|Christian Witzig
|1
|0.03
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.03
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алити Фидан
|7
|0
|Конде Шейк
|7
|0
|Боранияшевич Никола
|6
|0
|Крюезиу Мирлинд
|6
|0
|Сантини Иван
|4
|1
|Омерагич Бечир
|3
|1
|Джемаили Блерим
|4
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Катич Никола
|4
|0
|Камбери Линдрит
|4
|0
|Окита Жонатан
|2
|1
|Ронер Фабиан
|2
|1
|Шимич Роко
|3
|0
|Красничи Бледиан
|1
|1
|Бреше Янник
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Селмин Ходжа
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|9
|1
|Шмидт Исаак
|5
|2
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Фалльци Альберт
|7
|0
|Matej Maglica
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|2
|Даяку Леон
|2
|2
|Гийемено Джереми
|5
|0
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Christian Witzig
|4
|0
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|1
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Санкт-Галлен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
9
13
Цюрих
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
10
22
Цюрих
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
62% (18)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Санкт-Галлен
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
9
Волевые поражения
19
35
Голы по времени матча
Забито
17
27
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
0
0%
5
19%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
5
29%
29%
8
30%
30%
31-45
2
12%
6
22%
46-60
2
12%
2
7%
61-75
6
35%
3
11%
76-90
Пропущено
20
25
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
7
28%
1-15
4
20%
4
16%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
6
30%
4
16%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
4
20%
4
16%
76-90
Забито
13
25
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
2
15%
5
20%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
3
23%
5
20%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
3
23%
3
12%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
8%
2
12%
1-15
4
17%
4
24%
16-30
5
21%
4
24%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
5
21%
1
6%
76-90
Забито
30
52
12 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
2
7%
10
19%
1-15
4
13%
8
15%
16-30
6
20%
13
25%
31-45
5
17%
11
21%
46-60
4
13%
4
8%
61-75
9
30%
6
12%
76-90
Пропущено
44
42
18 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 25
3
7%
9
21%
1-15
8
18%
8
19%
16-30
7
16%
6
14%
31-45
9
20%
8
19%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
9
20%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1
Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя Клуж - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1 Цюрих - Дорнбирн 2:1 Цюрих - Серветт 4:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7
Результаты матчей
Цюрих
Санкт-Галлен
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
4
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
411
95
114
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
410
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
245
821
1514
128
623
128
326
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10