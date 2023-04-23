Тур: 29. Стадион: Корнаредо.
0'
9' Желтая карточкаШтеффен Ренато
21' Желтая карточкаШмид Йоэль
39' Желтая карточкаСиприен Вилан
Ход матча
21'
39'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
77
Мацек
Роман
20
Думбия
Усман
19
Лаванши
Нума
33
Буа
Кевин
20
Араз
Муса
13
Сио
Жованни
27
Abdel
Zagre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
27 Abdel ZagreНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
17 Фортюн ЯссинНападающий
-
-
-
Главный тренер: David Bettoni
История личных встреч
Лугано
Сьон
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
34 матча
38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.2%
38.2%
20.6%
14 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.71
1.65
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.59
1.71
Среднее время на гол
56
52
Всего голов
56
57
Голов в среднем за матч
1.65
1.68
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
54
53
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (4)
|0.45
|Штеффен Ренато
|4
|0.14
|Алиседа Игнасио
|4
|0.14
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0.1
|Саббатини Хонатан
|3
|0.1
|Циглер Рето
|2
|0.07
|Думбия Усман
|2
|0.07
|Бабич Борис
|2
|0.07
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.03
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Маю Хишам
|1
|0.03
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.03
|Бислими Уран
|1
|0.03
|Махмуд Хадж
|1
|0.03
|Мацек Роман
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|7
|0.24
|Балотелли Марио
|6 (3)
|0.21
|Стожилкович Филип
|5
|0.17
|Итаитинга
|4
|0.14
|Араз Муса
|2
|0.07
|Сиприен Вилан
|2
|0.07
|Поа Денис
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Кавар Димитри
|1
|0.03
|Шуареф Ильяс
|1
|0.03
|Шмид Йоэль
|1
|0.03
|Nathanael Saintini
|1
|0.03
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|8
|1
|Allan Arigoni
|8
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Штеффен Ренато
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Маю Хишам
|3
|1
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Мацек Роман
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|9
|0
|Балотелли Марио
|8
|0
|Бальтазар
|6
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Гргич Анто
|6
|0
|Араз Муса
|6
|0
|Сио Жованни
|4
|1
|Сиприен Вилан
|4
|1
|Поа Денис
|5
|0
|Циглер Рето
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Буа Кевин
|3
|0
|Шмид Йоэль
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|David Bettoni
|0
|1
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
|Gora Diouf
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сьон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
13
8
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сьон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
25
Волевые поражения
17
9
Лугано
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Сьон
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
31
Волевые поражения
30
17
Голы по времени матча
Забито
22
20
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
4
18%
1
5%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
7
32%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
4
18%
6
30%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
3
17%
5
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
7
28%
61-75
6
33%
5
20%
76-90
Забито
20
14
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
5
25%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
9
45%
3
21%
76-90
Пропущено
19
31
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
26%
4
13%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
3
16%
8
26%
31-45
2
11%
8
26%
46-60
5
26%
4
13%
61-75
1
5%
4
13%
76-90
Забито
42
34
24 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
6
14%
2
6%
1-15
6
14%
5
15%
16-30
12
29%
6
18%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
5
12%
5
15%
61-75
13
31%
9
26%
76-90
Пропущено
37
56
18 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
5
14%
8
14%
1-15
7
19%
7
13%
16-30
6
16%
13
23%
31-45
4
11%
8
14%
46-60
8
22%
11
20%
61-75
7
19%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0
Сьон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2
Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0
Результаты матчей
Лугано
Сьон
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лугано
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
68
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
59
77
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
199
1117
1315
325
424
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|17
|10
|2
|69 - 21
|61
|2.
|29
|11
|9
|9
|45 - 39
|42
|3.
|29
|9
|14
|6
|35 - 40
|41
|4.
|0:0
|29
|9
|11
|9
|40 - 39
|38
|5.
|29
|10
|7
|12
|43 - 48
|37
|6.
|0:0
|29
|9
|10
|10
|51 - 42
|37
|7.
|29
|8
|12
|9
|37 - 35
|36
|8.
|0:0
|29
|6
|13
|10
|29 - 44
|31
|9.
|0:0
|29
|7
|10
|12
|37 - 53
|31
|10.
|29
|7
|8
|14
|27 - 52
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|46 - 8
|39
|2.
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|3.
|0:0
|14
|6
|6
|2
|26 - 16
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|25 - 23
|23
|5.
|15
|5
|7
|3
|23 - 17
|22
|6.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|21 - 19
|21
|7.
|15
|5
|4
|6
|14 - 25
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 19
|17
|9.
|0:0
|15
|3
|8
|4
|16 - 20
|17
|10.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|2.
|14
|5
|7
|2
|23 - 13
|22
|3.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|22 - 23
|21
|4.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|5.
|15
|3
|7
|5
|17 - 28
|16
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|7.
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|8.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|9.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|25 - 26
|13
|10.
|14
|2
|4
|8
|13 - 27
|10
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10