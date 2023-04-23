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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Лугано
0:0
Первый тайм: 42'
Сьон
0'
9' Желтая карточка
Штеффен Ренато
21' Желтая карточка
Шмид Йоэль
39' Желтая карточка
Сиприен Вилан

Ход матча

9'
Штеффен Ренато
 
21'
 
Шмид Йоэль
39'
 
Сиприен Вилан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Сьон
1.85
5.40
5.60
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
4
Крешник
Хайризи
30
Дапрела
Фабио
5
Хайдари
Альбиан
77
Мацек
Роман
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
11
Штеффен
Ренато
31
Алиседа
Игнасио
10
Боттани
Маттиа
18
Фикентшер
Кевин
19
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
39
Nathanael
Saintini
4
Gora
Diouf
33
Буа
Кевин
10
Сиприен
Вилан
20
Араз
Муса
8
Бальтазар
13
Сио
Жованни
27
Abdel
Zagre
Лугано
4-3-3
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Лугано
Сьон

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

34 матча

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.2%
38.2%
20.6%
14 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
К
0:3
С
2:3
С
2:3
С
1:3
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
3:1
С
0:3
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
4:2
С
5:1
С
3:1
С
3:1
С
0:6
С
3:0
С
3:0
К
2:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.71
1.65

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.59
1.71

Среднее время на гол

56
52

Всего голов

56
57

Голов в среднем за матч

1.65
1.68

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

54
53

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (4) 0.45
Штеффен Ренато 4 0.14
Алиседа Игнасио 4 0.14
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0.1
Саббатини Хонатан 3 0.1
Циглер Рето 2 0.07
Думбия Усман 2 0.07
Бабич Борис 2 0.07
Валенсуэла Мильтон 1 0.03
Боттани Маттиа 1 0.03
Маю Хишам 1 0.03
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Де Кейрос Ноа 1 0.03
Бислими Уран 1 0.03
Махмуд Хадж 1 0.03
Мацек Роман 0 0
Allan Arigoni 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 7 0.24
Балотелли Марио 6 (3) 0.21
Стожилкович Филип 5 0.17
Итаитинга 4 0.14
Араз Муса 2 0.07
Сиприен Вилан 2 0.07
Поа Денис 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Гргич Анто 1 (1) 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Кавар Димитри 1 0.03
Шуареф Ильяс 1 0.03
Шмид Йоэль 1 0.03
Nathanael Saintini 1 0.03
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Kevin Halabaku 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 8 1
Allan Arigoni 8 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Штеффен Ренато 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Маю Хишам 3 1
Саббатини Хонатан 3 0
Думбия Усман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Бабич Борис 2 0
Мацек Роман 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 9 0
Балотелли Марио 8 0
Бальтазар 6 1
Кавар Димитри 5 1
Гргич Анто 6 0
Араз Муса 6 0
Сио Жованни 4 1
Сиприен Вилан 4 1
Поа Денис 5 0
Циглер Рето 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Буа Кевин 3 0
Шмид Йоэль 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Карлен Гаэтан 2 0
Итаитинга 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Gora Diouf 1 0

Результаты матчей

Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сьон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

13
8
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сьон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
25

Волевые поражения

17
9
Лугано
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Сьон
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
31

Волевые поражения

30
17

Голы по времени матча

Забито

22
20
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
4
18%
1
5%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
7
32%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
4
18%
6
30%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
3
17%
5
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
7
28%
61-75
6
33%
5
20%
76-90

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
5
25%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
9
45%
3
21%
76-90

Пропущено

19
31
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
26%
4
13%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
3
16%
8
26%
31-45
2
11%
8
26%
46-60
5
26%
4
13%
61-75
1
5%
4
13%
76-90

Забито

42
34
24 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
6
14%
2
6%
1-15
6
14%
5
15%
16-30
12
29%
6
18%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
5
12%
5
15%
61-75
13
31%
9
26%
76-90

Пропущено

37
56
18 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
5
14%
8
14%
1-15
7
19%
7
13%
16-30
6
16%
13
23%
31-45
4
11%
8
14%
46-60
8
22%
11
20%
61-75
7
19%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0
Сьон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2
Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0

Результаты матчей

Лугано
Сьон

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лугано
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
1.5
Больше Меньше
6
8
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
7
7
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
19
9
11
17
1.5
13
15
3
25
2.5
4
24
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 29 17 10 2 69 - 21 61
2.
Люцерн
 29 11 9 9 45 - 39 42
3.
Серветт
 29 9 14 6 35 - 40 41
4.
Лугано
 0:0 29 9 11 9 40 - 39 38
5.
Грасcхоппер
 29 10 7 12 43 - 48 37
6.
Санкт-Галлен
 0:0 29 9 10 10 51 - 42 37
7.
Базель
 29 8 12 9 37 - 35 36
8.
Цюрих
 0:0 29 6 13 10 29 - 44 31
9.
Сьон
 0:0 29 7 10 12 37 - 53 31
10.
Винтертур
 29 7 8 14 27 - 52 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 0:0 14 6 6 2 26 - 16 24
4.
Грасcхоппер
 14 7 2 5 25 - 23 23
5.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
6.
Лугано
 0:0 15 5 6 4 21 - 19 21
7.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
8.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
9.
Цюрих
 0:0 15 3 8 4 16 - 20 17
10.
Сьон
 0:0 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 14 5 7 2 23 - 13 22
3.
Сьон
 0:0 15 5 6 4 22 - 23 21
4.
Лугано
 0:0 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Грасcхоппер
 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 0:0 14 3 5 6 13 - 24 14
9.
Санкт-Галлен
 0:0 15 3 4 8 25 - 26 13
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Сиприен Вилан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Шмид Йоэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Штеффен Ренато получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Лугано.
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Лугано
Ничья
Сьон
1.85
5.40
5.60
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