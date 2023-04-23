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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Лугано
2:0
Конец матча
Сьон
0'
9' Желтая карточка
Штеффен Ренато
21' Желтая карточка
Шмид Йоэль
38' Желтая карточка
Сиприен Вилан
49' Желтая карточка
Abdel Zagre
51' Вторая желтая карточка
Abdel Zagre
72' Желтая карточка
Gora Diouf
74' Желтая карточка
Махмуд Хадж
78' Вторая желтая карточка
Махмуд Хадж
89' Желтая карточка
Бальтазар
1:0
90' Гол
Валенсуэла Мильтон
90' Вторая желтая карточка
Gora Diouf
2:0
90' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
90'+7

Ход матча

9'
Штеффен Ренато
 
21'
 
Шмид Йоэль
38'
 
Сиприен Вилан
49'
 
Abdel Zagre
51'
 
Abdel Zagre
58'
Махмуд Хадж
Мацек Роман
 
58'
Валенсуэла Мильтон
Хайдари Альбиан
 
68'
 
Kevin Halabaku
Буа Кевин
68'
Эль-Амин Амура Мохамед
Саббатини Хонатан
 
72'
 
Gora Diouf
74'
Махмуд Хадж
 
77'
 
Поа Денис
Сиприен Вилан
77'
Целар Жан
Боттани Маттиа
 
78'
Махмуд Хадж
 
88'
 
Карлен Гаэтан
Сио Жованни
89'
 
Бальтазар
90'
Валенсуэла Мильтон
(Штеффен Ренато)
1:0
90'
 
Gora Diouf
90'
Эль-Амин Амура Мохамед
(Штеффен Ренато)
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 7
  • 1 Красные карточки 2
  • 486 Количество передач 199
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
4
Крешник
Хайризи
30
Дапрела
Фабио
5
Хайдари
Альбиан
77
Мацек
Роман
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
11
Штеффен
Ренато
31
Алиседа
Игнасио
10
Боттани
Маттиа
18
Фикентшер
Кевин
19
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
39
Nathanael
Saintini
4
Gora
Diouf
33
Буа
Кевин
10
Сиприен
Вилан
20
Араз
Муса
8
Бальтазар
13
Сио
Жованни
27
Abdel
Zagre
Лугано
4-3-3
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Лугано
Сьон

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

34 матча

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.2%
38.2%
20.6%
14 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
К
0:3
С
2:3
С
2:3
С
1:3
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
3:1
С
0:3
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
4:2
С
5:1
С
3:1
С
3:1
С
0:6
С
3:0
С
3:0
К
2:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.71
1.65

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.59
1.71

Среднее время на гол

56
52

Всего голов

56
57

Голов в среднем за матч

1.65
1.68

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

54
53

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (4) 0.45
Штеффен Ренато 4 0.14
Эль-Амин Амура Мохамед 4 0.14
Алиседа Игнасио 4 0.14
Саббатини Хонатан 3 0.1
Циглер Рето 2 0.07
Валенсуэла Мильтон 2 0.07
Думбия Усман 2 0.07
Бабич Борис 2 0.07
Боттани Маттиа 1 0.03
Маю Хишам 1 0.03
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Де Кейрос Ноа 1 0.03
Бислими Уран 1 0.03
Махмуд Хадж 1 0.03
Мацек Роман 0 0
Allan Arigoni 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 7 0.24
Балотелли Марио 6 (3) 0.21
Стожилкович Филип 5 0.17
Итаитинга 4 0.14
Араз Муса 2 0.07
Сиприен Вилан 2 0.07
Поа Денис 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Гргич Анто 1 (1) 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Кавар Димитри 1 0.03
Шуареф Ильяс 1 0.03
Шмид Йоэль 1 0.03
Nathanael Saintini 1 0.03
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Kevin Halabaku 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 8 1
Allan Arigoni 8 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Махмуд Хадж 4 1
Штеффен Ренато 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Маю Хишам 3 1
Саббатини Хонатан 3 0
Думбия Усман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Бабич Борис 2 0
Мацек Роман 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 9 0
Бальтазар 7 1
Балотелли Марио 8 0
Сиприен Вилан 5 1
Кавар Димитри 5 1
Гргич Анто 6 0
Араз Муса 6 0
Сио Жованни 4 1
Поа Денис 5 0
Циглер Рето 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Gora Diouf 2 1
Буа Кевин 3 0
Шмид Йоэль 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Abdel Zagre 1 1
Карлен Гаэтан 2 0
Итаитинга 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0

Результаты матчей

Лугано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сьон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

13
8
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сьон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
25

Волевые поражения

17
9
Лугано
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Сьон
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
31

Волевые поражения

30
17

Голы по времени матча

Забито

24
20
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 19
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
7
29%
29%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
6
25%
6
30%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
4
15%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
7
26%
61-75
6
33%
7
26%
76-90

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
5
25%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
9
45%
3
21%
76-90

Пропущено

19
31
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
26%
4
13%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
3
16%
8
26%
31-45
2
11%
8
26%
46-60
5
26%
4
13%
61-75
1
5%
4
13%
76-90

Забито

44
34
24 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
6
14%
2
6%
1-15
6
14%
5
15%
16-30
12
27%
6
18%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
5
11%
5
15%
61-75
15
34%
9
26%
76-90

Пропущено

37
58
18 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
5
14%
8
14%
1-15
7
19%
7
12%
16-30
6
16%
13
22%
31-45
4
11%
8
14%
46-60
8
22%
11
19%
61-75
7
19%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0
Сьон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2
Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0

Результаты матчей

Лугано
Сьон

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
6 раз 40%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
2
9 раз 31%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лугано
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
1.5
Больше Меньше
6
8
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
9
1.5
7
8
2
12
2.5
4
11
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
19
10
12
17
1.5
13
16
3
26
2.5
4
25
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 29 17 10 2 69 - 21 61
2.
Люцерн
 29 11 9 9 45 - 39 42
3.
Серветт
 29 9 14 6 35 - 40 41
4.
Лугано
 29 10 10 9 42 - 39 40
5.
Грасcхоппер
 29 10 7 12 43 - 48 37
6.
Санкт-Галлен
 29 9 9 11 51 - 43 36
7.
Базель
 29 8 12 9 37 - 35 36
8.
Цюрих
 29 7 12 10 30 - 44 33
9.
Сьон
 29 7 9 13 37 - 55 30
10.
Винтертур
 29 7 8 14 27 - 52 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 14 6 6 2 26 - 16 24
4.
Лугано
 15 6 5 4 23 - 19 23
5.
Грасcхоппер
 14 7 2 5 25 - 23 23
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Цюрих
 15 4 7 4 17 - 20 19
8.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
9.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 14 5 7 2 23 - 13 22
3.
Сьон
 15 5 5 5 22 - 25 20
4.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Грасcхоппер
 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
9.
Санкт-Галлен
 15 3 3 9 25 - 27 12
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
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    • 58'
      Хайдари Альбиан уходит с поля. Валенсуэла Мильтон выходит вместо него
    • 58'
      Мацек Роман уходит с поля. Махмуд Хадж выходит вместо него
    • 51'
      Abdel Zagre получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      51'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      49'
      Abdel Zagre получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Сиприен Вилан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Шмид Йоэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Штеффен Ренато получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лугано 2:0 Сьон онлайн

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