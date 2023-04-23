Тур: 29. Стадион: Корнаредо.
0'
9' Желтая карточкаШтеффен Ренато
21' Желтая карточкаШмид Йоэль
38' Желтая карточкаСиприен Вилан
49' Желтая карточкаAbdel Zagre
51' Вторая желтая карточкаAbdel Zagre
72' Желтая карточкаGora Diouf
74' Желтая карточкаМахмуд Хадж
78' Вторая желтая карточкаМахмуд Хадж
89' Желтая карточкаБальтазар
1:0
90' ГолВаленсуэла Мильтон
90' Вторая желтая карточкаGora Diouf
2:0
90' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
90'+7
Ход матча
21'
38'
49'
51'
72'
74'
78'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 7
-
1 Красные карточки 2
-
486 Количество передач 199
-
62 Владение мячом, % 38
77
Мацек
Роман
20
Думбия
Усман
19
Лаванши
Нума
33
Буа
Кевин
20
Араз
Муса
13
Сио
Жованни
27
Abdel
Zagre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
27 Abdel ZagreНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
17 Фортюн ЯссинНападающий
-
-
-
Главный тренер: David Bettoni
История личных встреч
Лугано
Сьон
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
34 матча
38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.2%
38.2%
20.6%
14 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.71
1.65
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.59
1.71
Среднее время на гол
56
52
Всего голов
56
57
Голов в среднем за матч
1.65
1.68
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
54
53
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (4)
|0.45
|Штеффен Ренато
|4
|0.14
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0.14
|Алиседа Игнасио
|4
|0.14
|Саббатини Хонатан
|3
|0.1
|Циглер Рето
|2
|0.07
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.07
|Думбия Усман
|2
|0.07
|Бабич Борис
|2
|0.07
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Маю Хишам
|1
|0.03
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.03
|Бислими Уран
|1
|0.03
|Махмуд Хадж
|1
|0.03
|Мацек Роман
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|7
|0.24
|Балотелли Марио
|6 (3)
|0.21
|Стожилкович Филип
|5
|0.17
|Итаитинга
|4
|0.14
|Араз Муса
|2
|0.07
|Сиприен Вилан
|2
|0.07
|Поа Денис
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Кавар Димитри
|1
|0.03
|Шуареф Ильяс
|1
|0.03
|Шмид Йоэль
|1
|0.03
|Nathanael Saintini
|1
|0.03
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|8
|1
|Allan Arigoni
|8
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Махмуд Хадж
|4
|1
|Штеффен Ренато
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Маю Хишам
|3
|1
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Мацек Роман
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|9
|0
|Бальтазар
|7
|1
|Балотелли Марио
|8
|0
|Сиприен Вилан
|5
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Гргич Анто
|6
|0
|Араз Муса
|6
|0
|Сио Жованни
|4
|1
|Поа Денис
|5
|0
|Циглер Рето
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Gora Diouf
|2
|1
|Буа Кевин
|3
|0
|Шмид Йоэль
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Abdel Zagre
|1
|1
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|David Bettoni
|0
|1
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сьон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
13
8
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сьон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
25
Волевые поражения
17
9
Лугано
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Сьон
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
31
Волевые поражения
30
17
Голы по времени матча
Забито
24
20
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 19
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
7
29%
29%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
6
25%
6
30%
76-90
Пропущено
18
27
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
4
15%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
7
26%
61-75
6
33%
7
26%
76-90
Забито
20
14
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
5
25%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
9
45%
3
21%
76-90
Пропущено
19
31
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
26%
4
13%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
3
16%
8
26%
31-45
2
11%
8
26%
46-60
5
26%
4
13%
61-75
1
5%
4
13%
76-90
Забито
44
34
24 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
6
14%
2
6%
1-15
6
14%
5
15%
16-30
12
27%
6
18%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
5
11%
5
15%
61-75
15
34%
9
26%
76-90
Пропущено
37
58
18 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
5
14%
8
14%
1-15
7
19%
7
12%
16-30
6
16%
13
22%
31-45
4
11%
8
14%
46-60
8
22%
11
19%
61-75
7
19%
11
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0
Сьон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2
Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0
Результаты матчей
Лугано
Сьон
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
6 раз 40%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
2
9 раз 31%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лугано
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
68
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
59
78
212
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
1910
1217
1316
326
425
128
128
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10