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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 3. Стадион: .
Тромсё
0:0
Первый тайм: 12'
Викинг
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 24 Владение мячом, % 76
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Викинг
2.70
3.38
3.10
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
7
Винтер
Феликс
25
Нильсен
Лассе
III
9
Hilmir
Mikaelsson
15
Vegard
Oestraat
Erlien
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Patrick
Yazbek
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
21
Танген
Харальд
17
Edvin
Austboe
7
Д'Агостино
Николас
10
Трипич
Златко
Тромсё
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Викинг

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

27 матчей

40.7%
14.8%
44.5%
11 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Т
2:2
Т
1:1
Т
0:2
Т
0:1
ТМК
1:1
Т
2:1
Т
0:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
3:1
Т
4:3
Т
2:1
Т
0:1
Т
5:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1.07

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

1.74
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

51
86

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 1 0.5
Hilmir Mikaelsson 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрсхоль Сондре 1 0.5
Patrick Yazbek 1 0.5
Д'Агостино Николас 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 1 1
Трипич Златко 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Djibril Diop 1 0

Результаты матчей

Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3
Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2
Викинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1
Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1

Результаты матчей

Тромсё
Викинг

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Бранн
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Одд
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
4.
Русенборг
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Тромсё
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Хам-Кам
 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Викинг
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Хёугесунн
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Стабек
 0:0 3 0 2 1 0 - 4 2
15.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Олесунн
 0:1 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хам-Кам
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Русенборг
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Будё-Глимт
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Одд
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Викинг
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лиллестрём
 1 1 0 0 4 - 3 3
9.
Хёугесунн
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Стабек
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Одд
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Русенборг
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
Викинг
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Хёугесунн
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стабек
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 3
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Бранн Финне Бор 2 (1)
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Волеренга Жута Леонард 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Олесунн Мунксгор Александер 2
Одд Валлем Конрад 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Викинг
2.70
3.38
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:0 Викинг онлайн

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