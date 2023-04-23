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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 3. Стадион: .
Хам-Кам
2:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
75' Гол
Удаль Хенрик
78' Желтая карточка
Браут-Брюнес Джонатан
78' Желтая карточка
John Olav Norheim
2:0
88' Гол
Киркеволд Пол
90'+6

Ход матча

62'
 
Jostein Ekeland
Гулликсен Тобиас
68'
Кьяергор Оливер
Benjamin Thoresen Faraas
 
71'
 
Грогард Томас
Валсвик Густав
71'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
Ипалибо Джек
75'
Удаль Хенрик
1:0
78'
 
Браут-Брюнес Джонатан
78'
John Olav Norheim
 
84'
 
Красники Крешник
Браут-Брюнес Джонатан
84'
 
Боаэн Эрнест
Энерсен Оле
88'
Киркеволд Пол
2:0
90'
Куртович Виллиам
Удаль Хенрик
 
90'
Амин Нури
Видесхейм-Пауль Расмус
 
90'
Tore Andre Soeraas
Гаммельбю Йенс-Мартин
 

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
6
John
Olav
Norheim
2
Конгсро
Вегар
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
33
Aleksander
Melgalvis
21
Benjamin
Thoresen
Faraas
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
14
Энерсен
Оле
77
Менерт
Маркус
17
Гулликсен
Тобиас
9
Браут-Брюнес
Джонатан
Хам-Кам
3-5-2
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Хам-Кам
Стрёмсгодсет

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 3 (1) 1
Киркеволд Пол 1 0.33
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.33
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.33
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валсвик Густав 2 0.67
Менерт Маркус 1 0.33
Ипалибо Джек 1 0.33
Стенгель Херман 0 0
Браут-Брюнес Джонатан 0 0
Jostein Ekeland 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Лейфссон Ари 1 0
Менерт Маркус 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Хам-Кам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Хам-Кам
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0
Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1

Результаты матчей

Хам-Кам
Стрёмсгодсет

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Хам-Кам
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Лиллестрём
 2:1 3 2 0 1 6 - 6 6
5.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
6.
Тромсё
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Стабек
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Стрёмсгодсет
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Хёугесунн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Мольде
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Лиллестрём
 2:1 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Мольде
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Лиллестрём
 2:1 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Мольде
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 4
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Хам-Кам Удаль Хенрик 3
Бранн Финне Бор 2 (1)
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Весь список

Топ нарушителей
Волеренга Жута Леонард 3
Олесунн Мунксгор Александер 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Весь список
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    Где смотреть матч Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет онлайн

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