Тур: 3. Стадион: Наддеруд. Зрители: 2214
0'
1:0
20' Гол в свои воротаOscar Krusnell
27' Красная карточкаКрюгор Кевин Мартин
2:0
64' ГолKasper Waarst Hoegh
3:0
80' ГолПедерсен Каспер
90'+5
Ход матча
20'
1:0
64'
80'
3:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
11 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
47 Владение мячом, % 53
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кабран КевинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Стабек
Хёугесунн
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
24 матча
25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.08
1.09
Среднее время на гол
83
82
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.36
1.15
Среднее время на гол
38
78
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.67
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
54
80
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педерсен Каспер
|1
|0.33
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0.33
|Бакенга Мушага
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санде Мадс
|1
|0.33
|Oscar Krusnell
|1
|0.33
|Sorry Diarra
|1 (1)
|0.33
|Содерлунд Александер
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|1
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1
Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1
Результаты матчей
Стабек
Хёугесунн
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Стабек
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|4
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3
|Бранн
|Финне Бор
|2 (1)
|Стрёмсгодсет
|Валсвик Густав
|2
|Волеренга
|Жута Леонард
|3
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|3
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Русенборг
|Рейтан Эрленд Даль
|2