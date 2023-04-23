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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 2214
Стабек
3:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
1:0
20' Гол в свои ворота
Oscar Krusnell
27' Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин
2:0
64' Гол
Kasper Waarst Hoegh
3:0
80' Гол
Педерсен Каспер
90'+5

Ход матча

4'
 
Фредриксен Ульрик
Claus Niyukuri
20'
Oscar Krusnell
1:0
27'
 
Крюгор Кевин Мартин
63'
 
Нжи Билал
Лисет Сёндре
63'
 
Содерлунд Александер
Sorry Diarra
63'
 
Лейте Бруно
Санде Мадс
64'
Kasper Waarst Hoegh
(Бакенга Мушага)
2:0
69'
Кабран Кевин
Бакенга Мушага
 
72'
Aleksander Andresen
Пахоник Тобиас
 
80'
Педерсен Каспер
3:0
85'
Хауген Фредрик
Эдвардс Кертис
 
85'
Геэльмуйден Херман
Kasper Waarst Hoegh
 
87'
 
Vegard Solheim
Фредриксен Ульрик

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 47 Владение мячом, % 53
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
14
Крогстад
Фредрик
33
Пахоник
Тобиас
9
Бакенга
Мушага
69
Kasper
Waarst
Hoegh
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
3
Oscar
Krusnell
6
Кристенсен
Магнус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
27
Санде
Мадс
9
Лисет
Сёндре
29
Sorry
Diarra
Стабек
3-5-2
Хёугесунн
3-4-2-1

История личных встреч

Стабек
Хёугесунн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

24 матча

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

Т
2:1
Т
0:0
Т
2:1
Т
3:1
ТМК
4:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:3
Т
0:1
Т
3:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:1
КН
1:0
Т
2:0
Т
4:1
Т
0:2
Т
1:2
Т
3:4
Т
2:1
Т
0:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.08
1.09

Среднее время на гол

83
82

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.36
1.15

Среднее время на гол

38
78

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педерсен Каспер 1 0.33
Kasper Waarst Hoegh 1 0.33
Бакенга Мушага 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санде Мадс 1 0.33
Oscar Krusnell 1 0.33
Sorry Diarra 1 (1) 0.33
Содерлунд Александер 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 0 1
Содерлунд Александер 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Sorry Diarra 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3
Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1
Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1

Результаты матчей

Стабек
Хёугесунн

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Стабек
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Хам-Кам
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Лиллестрём
 2:1 3 2 0 1 6 - 6 6
5.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
6.
Тромсё
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Стабек
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Стрёмсгодсет
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Хёугесунн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Мольде
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Лиллестрём
 2:1 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Мольде
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Лиллестрём
 2:1 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Мольде
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 4
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Хам-Кам Удаль Хенрик 3
Бранн Финне Бор 2 (1)
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Весь список

Топ нарушителей
Волеренга Жута Леонард 3
Олесунн Мунксгор Александер 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    УДАЛЕНИЕ! - Крюгор Кевин Мартин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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