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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 3. Стадион: .
Олесунн
0:1
Первый тайм: 12'
Будё-Глимт
0'
3' Желтая карточка
Диоп Амиду
0:1
5' Гол
Грёнбек Альберт

Ход матча

3'
Диоп Амиду
 
5'
0:1
Грёнбек Альберт
(Конрадсен Мортен)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Будё-Глимт
6.75
7.00
1.57
Все Коэффициенты
13
Лэнсинг
Майкл
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Фельман
Давид
3
Мое
Еппе
31
Мунксгор
Александер
2
Trace
Murray
21
Диоп
Амиду
10
Бармен
Кристоффер
6
Сегберг
Эрленд
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
11
Эбийе
Мозес
12
Хайкин
Никита
30
Сёренсен
Адам
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
16
Конрадсен
Мортен
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Олесунн
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Будё-Глимт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

22 матча

27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:1
Т
1:2
Т
2:0
К
0:3
Т
7:0
Т
1:6
ТМК
0:1
ТМК
3:0
ТМК
3:0
Т
1:0
Т
0:1
Т
1:0
Т
2:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.58

Среднее время на гол

90
154

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.68
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 3 1.5
Грёнбек Альберт 2 1
Сёрли Сондре 1 0.5
Эспейор Рунар 0 0
Берг Патрик 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Мугиша Джоэл 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 2 0
Стёлос Александер 1 0
Фельман Давид 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьоволд Фредрик 1 0

Результаты матчей

Олесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Олесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Олесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3
Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3
Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1

Результаты матчей

Олесунн
Будё-Глимт

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Бранн
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Одд
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
4.
Русенборг
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Тромсё
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Хам-Кам
 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Викинг
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Хёугесунн
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Стабек
 0:0 3 0 2 1 0 - 4 2
15.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Олесунн
 0:1 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хам-Кам
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Русенборг
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Будё-Глимт
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Одд
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Викинг
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лиллестрём
 1 1 0 0 4 - 3 3
9.
Хёугесунн
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Стабек
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Одд
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Русенборг
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
Викинг
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Хёугесунн
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стабек
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 3
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Бранн Финне Бор 2 (1)
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Волеренга Жута Леонард 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Олесунн Мунксгор Александер 2
Одд Валлем Конрад 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Конрадсен Мортен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Альберт Гроенбек бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Диоп Амиду получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Будё-Глимт
6.75
7.00
1.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олесунн 0:1 Будё-Глимт онлайн

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