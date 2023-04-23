Тур: 3. Стадион: Колор Лайн.
0:1
Первый тайм: 12'
Ход матча
3'
5'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
3
Мое
Еппе
21
Диоп
Амиду
11
Эбийе
Мозес
77
Берг
Патрик
93
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кителано ЙонПолузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
-
-
-
27 Moctar Diop
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Олесунн
Будё-Глимт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
22 матча
27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1
0.58
Среднее время на гол
90
154
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.68
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|3
|1.5
|Грёнбек Альберт
|2
|1
|Сёрли Сондре
|1
|0.5
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Берг Патрик
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Мугиша Джоэл
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьоволд Фредрик
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Олесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Олесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3
Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3
Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1
Результаты матчей
Олесунн
Будё-Глимт
Точный счет
0:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|14.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|3
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Бранн
|Финне Бор
|2 (1)
|Стрёмсгодсет
|Валсвик Густав
|2
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|2
|Волеренга
|Жута Леонард
|3
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Русенборг
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|2
|Одд
|Валлем Конрад
|2