Альберт Гроенбек уходит с поля. Jeppe Kjaer выходит вместо него

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

39' Мунксгор Александер получил желтую карточку от судьи

33' Мое Еппе получил желтую карточку от судьи

23' Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!

16' Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!

5' Г О О О О Л - Альберт Гроенбек бьет в цель!

3' Диоп Амиду получил желтую карточку от судьи