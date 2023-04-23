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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 3. Стадион: .
Сарпсборг-08
0:0
Конец матча
Одд
0'
30' Желтая карточка
Томас Диого
44' Желтая карточка
Овусу Соломон
90'+5

Ход матча

30'
 
Томас Диого
44'
 
Овусу Соломон
65'
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
 
75'
Сколевик Стеффен
Упсет Кристиан
 
90'
 
Аас Сайвер
Йоргенсен Филип

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
90
Christopher
Bonsu
Baah
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Тибблинг
Симон
22
Упсет
Кристиан
12
Вальштед
Леопольд
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
5
Томас
Диого
24
Dennis
Gjengaar
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Валлем
Конрад
7
Йоргенсен
Филип
10
Ингебритсен
Микаэль
8
Евтович
Милан
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Одд
3-4-2-1

История личных встреч

Сарпсборг-08
Одд

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:2
Т
1:0
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:0
Т
1:1
Т
2:0
ТМС
1:2
Т
3:0
Т
2:0
Т
1:2
Т
3:1
Т
2:1
К
4:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
1:1
К
2:1
Т
2:0

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.64
0.8

Среднее время на гол

55
112

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.45

Среднее время на гол

75
198

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

1.43
0.62

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

63
145

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 2 0.67
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 1 0.33
Йоргенсен Филип 1 0.33
Валлем Конрад 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 0 1
Сколевик Стеффен 1 0
Скиппер Антон 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 2 0
Томас Диого 1 0
Овусу Соломон 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Одд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Сарпсборг-08
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1
Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1
Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Одд

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Хам-Кам
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
5.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Тромсё
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Стабек
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Стрёмсгодсет
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Хёугесунн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Лиллестрём
 1 1 0 0 4 - 3 3
12.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 4
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Хам-Кам Удаль Хенрик 3
Бранн Финне Бор 2 (1)
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Весь список

Топ нарушителей
Волеренга Жута Леонард 3
Олесунн Мунксгор Александер 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Овусу Соломон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Томас Диого получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:0 Одд онлайн

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