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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Штурм
0:2
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
39' Желтая карточка
Койта Секу
43' Желтая карточка
Павлович Страхиня
0:1
54' Гол
Капальдо Николас
0:2
73' Гол
Сеско Бенджамин
83' Желтая карточка
Дедич Амар
90'+4
1
Оконкво
Артур
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
20
Эмега
Эмануэль
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
95
Бернардо
Фернандес
7
Капальдо
Николас
32
Форсон
Аманква
13
Зайвальд
Николас
9
Адаму
Чуквубике
20
Койта
Секу
30
Сеско
Бенджамин
Штурм
4-3-1-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Штурм
Ред Булл Зальцбург

24 матча

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
12 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
54.2%
4.1%
10 побед 13 ничьих 0 побед

42 матча

11.9%
88.1%
0 побед 5 ничьих 37 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 14 ничьих 26 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 8 ничьих 35 побед

66 матчей

21.2%
22.7%
56.1%
14 побед 15 ничьих 37 побед

Первый тайм

18.2%
42.4%
39.4%
12 побед 28 ничьих 26 побед

Второй тайм

15.2%
31.8%
53%
10 побед 21 ничья 35 побед

История матчей

К
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:3
Б
1:3
Б
3:1
К
0:4
Б
2:1
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:2
К
1:0
Б
4:1
Б
2:4
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
К
0:1
Б
3:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:2
Б(M
2:2
Б(M
0:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
2:1
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
0:2
Б(M
3:0
К
2:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
2:0
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:1

Голы

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.06
0.88

Среднее время на гол

85
102

Всего голов

70
54

Голов в среднем за матч

2.19
1.59

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

106
82

Голов в среднем за матч

1.61
1.24

Тотал матчей

2.5
59
Больше 89%
Меньше 11%
7
51
Больше 77%
Меньше 23%
15
38
Больше 58%
Меньше 42%
28
23
Больше 35%
Меньше 65%
43
12
Больше 18%
Меньше 82%
54
4
Больше 6%
Меньше 94%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
65

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 8 0.31
Саркария Манприт 4 (1) 0.15
Хорват Томи 4 (1) 0.15
Китеишвили Отар 4 (1) 0.15
Хёйлунн Расмус 3 0.12
Айети Альбиан 3 0.12
Аффенгрубер Давид 3 0.12
Прасс Александр 2 0.08
Фусейни Мохаммед II 2 0.08
Шнегг Давид 1 0.04
Вютрих Грегори 1 0.04
Боркович Александар 1 0.04
Газибегович Юсуф 1 0.04
Бовинг Виллиам 1 0.04
Горенц-Станкович Йон 1 0.04
Любич Иван 1 0.04
Ланг Кристоф 1 0.04
Вельс Моритц 1 0.04
Янтшер Якоб 1 (1) 0.04
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 14 (2) 0.54
Адаму Чуквубике 8 0.31
Окафор Ноа 7 0.27
Фернандо Педро 6 (1) 0.23
Капальдо Николас 5 0.19
Койта Секу 3 0.12
Зайвальд Николас 3 0.12
Кьергаард Мауриц 2 0.08
Глух Оскар 2 0.08
Вебер Максимилиан 1 0.04
Соле Умар 1 0.04
Павлович Страхиня 1 0.04
Камери Дийон 1 0.04
Конате Карим 1 0.04
Диарра Юба 1 0.04
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Дедич Амар 0 0
Шимич Роко 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 5 1
Горенц-Станкович Йон 6 0
Газибегович Юсуф 6 0
Шнегг Давид 5 0
Хирлендер Штефан 4 0
Эмега Эмануэль 4 0
Айети Альбиан 3 0
Прасс Александр 3 0
Любич Иван 2 0
Саркария Манприт 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Боркович Александар 1 0
Демаку Весель 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Christian Ilzer 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 8 1
Дедич Амар 6 0
Соле Умар 4 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Сучич Лука 4 0
Адаму Чуквубике 2 1
Капальдо Николас 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Дьямбу Мамади 1 1
Ульмер Андреас 2 0
Кён Филипп 2 0
Койта Секу 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Окафор Ноа 2 0
Кьергаард Мауриц 2 0
Шимич Роко 2 0
Бернардо Фернандес 1 0
Диарра Юба 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0

Результаты матчей

Штурм
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

2
1
Штурм
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Ред Булл Зальцбург
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

19
22
Штурм
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Ред Булл Зальцбург
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

21
23

Голы по времени матча

Забито

24
32
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
4
17%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
1
3%
31-45
4
17%
8
25%
46-60
5
21%
7
22%
61-75
4
17%
8
25%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Забито

20
22
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
4
20%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
7
35%
7
32%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
57%
76-90

Забито

44
54
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 37
18 Забивали первыми 19
3 Не забивали 2
8
18%
6
11%
1-15
5
11%
7
13%
16-30
5
11%
4
7%
31-45
7
16%
13
24%
46-60
8
18%
9
17%
61-75
11
25%
15
28%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1
Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1 Штурм - Вождовац 2:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2
Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:1

Результаты матчей

Штурм
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 40%
1
7 раз 28%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
2
7 раз 28%
3
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Штурм
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
8
4
1.5
7
6
4
8
2.5
3
10
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
10
2
1
12
2.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
23
2
15
10
1.5
17
8
5
20
2.5
10
15
1
24
3.5
3
22

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 26 19 6 1 57 - 16 35
2.
Штурм
 26 16 6 4 43 - 20 30
3.
ЛАСК
 26 12 10 4 45 - 32 27
4.
Рапид Вена
 26 11 4 11 42 - 36 20
5.
Аустрия Вена
 26 10 8 8 46 - 41 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 26 10 3 13 38 - 49 18

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 26 10 6 10 34 - 40 22
2.
Сваровски Тироль
 26 9 5 12 37 - 41 18
3.
Вольфсбергер
 26 8 4 14 41 - 48 17
4.
Хартберг
 26 6 5 15 29 - 48 14
5.
Альтах
 26 5 7 14 26 - 48 13
6.
Рид
 26 4 8 14 19 - 38 11

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Рапид Вена
 13 6 2 5 24 - 18 20
4.
Штурм
 13 9 1 3 23 - 12 4
5.
Аустрия Вена
 13 6 3 4 22 - 17 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 13 3 4 6 14 - 19 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 13 2 2 9 18 - 27 8
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 13 4 3 6 17 - 23 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 6 2 5 25 - 27 20
3.
Аустрия Вена
 13 4 5 4 24 - 24 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 13 12 0 1 35 - 9 8
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 13 5 2 6 18 - 18 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 13 4 3 6 13 - 18 15
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 13 3 2 8 13 - 23 2
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 16 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Вольфсбергер Барибо Тай 13 (1)
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Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Аустрия Лустенау Dario Grujic 2 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Павлович Страхиня получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Койта Секу получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Штурм 0:2 Ред Булл Зальцбург онлайн

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