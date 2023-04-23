Тур: 26. Стадион: Меркур Арена.
0:2
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаКойта Секу
43' Желтая карточкаПавлович Страхиня
0:1
54' ГолКапальдо Николас
0:2
73' ГолСеско Бенджамин
83' Желтая карточкаДедич Амар
90'+4
Ход матча
39'
54'
0:1
68'
73'
0:2
83'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
20
Койта
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Глух ОскарПолузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Штурм
Ред Булл Зальцбург
24 матча
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
12 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
54.2%
4.1%
10 побед 13 ничьих 0 побед
42 матча
11.9%
88.1%
0 побед 5 ничьих 37 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 14 ничьих 26 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 8 ничьих 35 побед
66 матчей
21.2%
22.7%
56.1%
14 побед 15 ничьих 37 побед
Первый тайм
18.2%
42.4%
39.4%
12 побед 28 ничьих 26 побед
Второй тайм
15.2%
31.8%
53%
10 побед 21 ничья 35 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.06
0.88
Среднее время на гол
85
102
Всего голов
70
54
Голов в среднем за матч
2.19
1.59
Среднее время на гол
41
56
Всего голов
106
82
Голов в среднем за матч
1.61
1.24
Тотал матчей
2.5
59
Больше 89%
Меньше 11%
7
51
Больше 77%
Меньше 23%
15
38
Больше 58%
Меньше 42%
28
23
Больше 35%
Меньше 65%
43
12
Больше 18%
Меньше 82%
54
4
Больше 6%
Меньше 94%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|8
|0.31
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.15
|Хорват Томи
|4 (1)
|0.15
|Китеишвили Отар
|4 (1)
|0.15
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.12
|Айети Альбиан
|3
|0.12
|Аффенгрубер Давид
|3
|0.12
|Прасс Александр
|2
|0.08
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.08
|Шнегг Давид
|1
|0.04
|Вютрих Грегори
|1
|0.04
|Боркович Александар
|1
|0.04
|Газибегович Юсуф
|1
|0.04
|Бовинг Виллиам
|1
|0.04
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.04
|Любич Иван
|1
|0.04
|Ланг Кристоф
|1
|0.04
|Вельс Моритц
|1
|0.04
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.04
|Данте Амаду
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|14 (2)
|0.54
|Адаму Чуквубике
|8
|0.31
|Окафор Ноа
|7
|0.27
|Фернандо Педро
|6 (1)
|0.23
|Капальдо Николас
|5
|0.19
|Койта Секу
|3
|0.12
|Зайвальд Николас
|3
|0.12
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.08
|Глух Оскар
|2
|0.08
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Соле Умар
|1
|0.04
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|Камери Дийон
|1
|0.04
|Конате Карим
|1
|0.04
|Диарра Юба
|1
|0.04
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|5
|1
|Горенц-Станкович Йон
|6
|0
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Шнегг Давид
|5
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Эмега Эмануэль
|4
|0
|Айети Альбиан
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Саркария Манприт
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Боркович Александар
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|8
|1
|Дедич Амар
|6
|0
|Соле Умар
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Сучич Лука
|4
|0
|Адаму Чуквубике
|2
|1
|Капальдо Николас
|3
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Кён Филипп
|2
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Окафор Ноа
|2
|0
|Кьергаард Мауриц
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Результаты матчей
Штурм
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
2
1
Штурм
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Ред Булл Зальцбург
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
19
22
Штурм
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Ред Булл Зальцбург
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
21
23
Голы по времени матча
Забито
24
32
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
4
17%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
1
3%
31-45
4
17%
8
25%
46-60
5
21%
7
22%
61-75
4
17%
8
25%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
4
20%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
7
35%
7
32%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
57%
76-90
Забито
44
54
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 37
18 Забивали первыми 19
3 Не забивали 2
8
18%
6
11%
1-15
5
11%
7
13%
16-30
5
11%
4
7%
31-45
7
16%
13
24%
46-60
8
18%
9
17%
61-75
11
25%
15
28%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1
Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1 Штурм - Вождовац 2:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2
Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:1
Результаты матчей
Штурм
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 40%
1
7 раз 28%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
2
7 раз 28%
3
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Штурм
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
112
84
76
48
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
102
112
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
232
1510
178
520
1015
124
322
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|6
|1
|57 - 16
|35
|2.
|26
|16
|6
|4
|43 - 20
|30
|3.
|26
|12
|10
|4
|45 - 32
|27
|4.
|26
|11
|4
|11
|42 - 36
|20
|5.
|26
|10
|8
|8
|46 - 41
|19
|6.
|26
|10
|3
|13
|38 - 49
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|6
|10
|34 - 40
|22
|2.
|26
|9
|5
|12
|37 - 41
|18
|3.
|26
|8
|4
|14
|41 - 48
|17
|4.
|26
|6
|5
|15
|29 - 48
|14
|5.
|26
|5
|7
|14
|26 - 48
|13
|6.
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|11
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|13
|6
|2
|5
|24 - 18
|20
|4.
|13
|9
|1
|3
|23 - 12
|4
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|13
|2
|2
|9
|18 - 27
|8
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|13
|6
|2
|5
|25 - 27
|20
|3.
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|4.
|13
|12
|0
|1
|35 - 9
|8
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|2
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|16 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|13 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|2 4