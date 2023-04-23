  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 3. Стадион: .
Русенборг
0:0
Первый тайм: 13'
Саннефьёрд
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Саннефьёрд
1.42
8.60
9.20
Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Samuel
Rogers
23
Йенссен
Ульрик
32
Корник
Лео
18
Morten
Bjoerlo
7
Хенриксен
Маркус
10
Хольсе
Карло
19
Перейра
Адриан
17
Торвальдссон
Исак
80
Ингасон
Кристаль-Мани
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
26
Filip
Loftesnes-Bjune
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
5
Бикоро
Федерико
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Русенборг
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Саннефьёрд

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
6.3%
31.2%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
Т
2:5
Т
3:0
Т
4:1
Т
1:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
5:1
Т
0:3
Т
1:2
Т
5:1
Т
1:3
КН
1:4
Т
1:0
Т
4:0
Т
2:2

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

3.13
2.3

Среднее время на гол

28
39

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.63

Среднее время на гол

112
144

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.83
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
57

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Адриан 1 0.33
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Хенриксен Маркус 1 0
Ингасон Кристаль-Мани 1 0
Перейра Адриан 1 0
Корник Лео 1 0
Торвальдссон Исак 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 1 0
Амин Симон 1 0
Оттоссон Филип 1 0

Результаты матчей

Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1
Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2

Результаты матчей

Русенборг
Саннефьёрд

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Бранн
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Одд
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
4.
Русенборг
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Тромсё
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Хам-Кам
 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Викинг
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Хёугесунн
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Стабек
 0:0 3 0 2 1 0 - 4 2
15.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Олесунн
 0:1 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хам-Кам
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Русенборг
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Будё-Глимт
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Одд
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Викинг
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лиллестрём
 1 1 0 0 4 - 3 3
9.
Хёугесунн
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Стабек
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Одд
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Русенборг
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
Викинг
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Хёугесунн
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стабек
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 3
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Бранн Финне Бор 2 (1)
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Волеренга Жута Леонард 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Олесунн Мунксгор Александер 2
Одд Валлем Конрад 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Русенборг.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.36. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.36 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Саннефьёрд
1.42
8.60
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Русенборг 0:0 Саннефьёрд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Русенборг
Саннефьёрд
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 