Тур: 4. Стадион: Студентернас. Зрители: 4358
0'
0:1
34' ГолУдденес Оскар
0:2
52' ГолРюгор Миккель
0:3
73' ГолЛарсен Ларс Олден
1:3
86' ГолМатисен Маркус
1:4
90' ПенальтиТраоре Бени
90'+6
Ход матча
34'
52'
73'
86'
1:3
90'
1:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 8
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
454 Количество передач 573
-
44 Владение мячом, % 56
19
Хейер
Мелкер
27
Эзкан
Эмиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эзкан ЭмильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Malcolm Jeng
-
33 Tim Olsson
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
-
-
-
16 Pontus Dahbo
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Сириус
Хеккен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.38
Среднее время на гол
63
65
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.88
1.57
Среднее время на гол
31
57
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
2.2
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
40
61
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роше Джейми
|1
|0.25
|Матисен Маркус
|1
|0.25
|Алсанати Андре
|1
|0.25
|Перссон Хоаким
|0
|0
|Стенссон Даниэль
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|5 (2)
|1.25
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.25
|Рюгор Миккель
|1
|0.25
|Садик Ибраим
|1
|0.25
|Удденес Оскар
|1
|0.25
|Amane Romeo
|1
|0.25
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хеккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
3
Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хеккен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2
АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Далкурд 4:0 Оскаршамнс АИК - Сириус 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1
Хеккен
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0
Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Хальмстад 2:1 Тролльхеттан - Хеккен 1:6 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1
Результаты матчей
Сириус
Хеккен
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сириус
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|5
|Мальмё
|Телин Исаак
|4
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|Дегерфорс
|Павлович Дамьян
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1
|АИК
|Папаяннопулос Сотирис
|2