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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 4358
Сириус
1:4
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
34' Гол
Удденес Оскар
0:2
52' Гол
Рюгор Миккель
0:3
73' Гол
Ларсен Ларс Олден
1:3
86' Гол
Матисен Маркус
1:4
90' Пенальти
Траоре Бени
90'+6

Ход матча

34'
0:1
Удденес Оскар
(Ларсен Ларс Олден)
52'
0:2
Рюгор Миккель
(Ларсен Ларс Олден)
66'
Алсанати Андре
Да Грака Кристофер
 
66'
Силисуфай Эди
Эзкан Эмиль
 
73'
0:3
Ларсен Ларс Олден
(Рюгор Миккель)
78'
Сьогрелл Херман
Коструп Магнус
 
78'
August Ljungberg
Мэтьюз Ташрик
 
83'
Вельчерлинг-Перссон Якоб
Хейер Мелкер
 
83'
 
Pontus Dahbo
Amane Romeo
86'
Матисен Маркус
(Роше Джейми)
1:3
90'
1:4
Траоре Бени

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 454 Количество передач 573
  • 44 Владение мячом, % 56
30
Тоннандер
Якоб
4
Да
Грака
Кристофер
2
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
19
Хейер
Мелкер
5
Роше
Джейми
27
Эзкан
Эмиль
14
Aron
Bjarnason
I
28
Коструп
Магнус
7
Мэтьюз
Ташрик
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
19
Удденес
Оскар
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
Сириус
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Хеккен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:1
А
4:3
А
3:0
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
4:1
А
3:4
А
2:1
А
0:0
ТМК
1:1
А
2:2
А
2:2
С
8:0
С
0:2

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.88
1.57

Среднее время на гол

31
57

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

2.2
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

40
61

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роше Джейми 1 0.25
Матисен Маркус 1 0.25
Алсанати Андре 1 0.25
Перссон Хоаким 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 5 (2) 1.25
Ларсен Ларс Олден 1 0.25
Рюгор Миккель 1 0.25
Садик Ибраим 1 0.25
Удденес Оскар 1 0.25
Amane Romeo 1 0.25
Kristoffer Lund Hansen 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Видгрен Деннис 1 0
Алсанати Андре 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0

Результаты матчей

Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хеккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
3
Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хеккен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2
АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Далкурд 4:0 Оскаршамнс АИК - Сириус 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1
Хеккен
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0
Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Хальмстад 2:1 Тролльхеттан - Хеккен 1:6 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1

Результаты матчей

Сириус
Хеккен

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сириус
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 10 - 5 9
4.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Эльфсборг
 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
13.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
14.
Сириус
 4 0 3 1 3 - 6 3
15.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сириус
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 5
Мальмё Телин Исаак 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Benie Traore из команды Хеккен забивает с точки!
  • 86'
    Jamie Roche сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    86'
    Г О О О О Л - Матисен Маркус бьет в цель!
  • 83'
    Amane Romeo уходит с поля. Pontus Dahbo выходит вместо него
  • 83'
    Хейер Мелкер уходит с поля. Jakob Voelkerling Persson выходит вместо него
  • 78'
    Мэтьюз Ташрик уходит с поля. August Ljungberg выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Ларсен Ларс Олден сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Удденес Оскар бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сириус 1:4 Хеккен онлайн

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