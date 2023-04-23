Тур: 29. Стадион: Эрнест Поль.
2:0
Второй тайм: 69'
0'
1:0
11' ГолКравчик Пётр
15' Желтая карточкаШварц Петр
24' Желтая карточкаЯстржембски Деннис
2:0
44' ГолKanji Okunuki
53' Желтая карточкаПоправа Конрад
Ход матча
11'
1:0
15'
44'
2:0
53'
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
-
Главный тренер: Tomasz Luczywek
История личных встреч
Гурник Забже
Шлёнск
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
28 матчей
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.38
Среднее время на гол
58
65
Всего голов
49
33
Голов в среднем за матч
1.75
1.18
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|8 (3)
|0.28
|Подольски Лукас
|5
|0.17
|Кравчик Пётр
|4 (1)
|0.14
|Kanji Okunuki
|4
|0.14
|Новак Бартош
|3
|0.1
|Палюшек Александр
|3
|0.1
|Дадок Роберт
|3
|0.1
|Янжа Эрик
|2
|0.07
|Бергстрём Эмиль
|2
|0.07
|Пачеко Даниэль
|1
|0.03
|Йенсен Ричард
|1
|0.03
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Расак Дамиан
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
|Daisuke Yokota
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.21
|Замора Джон
|6 (1)
|0.21
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.1
|Шварц Петр
|2
|0.07
|Бейгер Лукаш
|2
|0.07
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.03
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.03
|Лыщаш Адриан
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Науэль Матиас
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|10
|0
|Мвондо Жан
|8
|0
|Йенсен Ричард
|5
|1
|Палюшек Александр
|6
|0
|Пачеко Даниэль
|5
|0
|Врховец Блаж
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Щесняк Криспин
|4
|0
|Подольски Лукас
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Бергстрём Эмиль
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Kanji Okunuki
|3
|0
|Влодарчик Шимон
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Белица Даниэль
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Секулич Борис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|10
|1
|Ольсен Патрик
|11
|0
|Поправа Конрад
|4
|1
|Гарсия Виктор III
|3
|1
|Шварц Петр
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Замора Джон
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Янасик Патрик
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|1
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Самец-Талар Пётр
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Шлёнск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
11
5
Гурник Забже
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Шлёнск
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
15
14
Гурник Забже
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Шлёнск
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
26
19
Голы по времени матча
Забито
18
10
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
17%
1
10%
1-15
4
22%
2
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
3
17%
2
20%
76-90
Пропущено
21
19
15 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
9
43%
4
21%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
6
32%
4
27%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
12%
5
25%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
41%
7
35%
76-90
Забито
37
25
19 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
5
14%
3
12%
1-15
7
19%
4
16%
16-30
7
19%
3
12%
31-45
8
22%
6
24%
46-60
5
14%
5
20%
61-75
5
14%
4
16%
76-90
Пропущено
38
39
24 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
5
13%
7
18%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
12
32%
5
13%
31-45
3
8%
5
13%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
7
18%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3
Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0 Гурник Забже - Одра Ополе 4:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1
Шлёнск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1
Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0
Результаты матчей
Гурник Забже
Шлёнск
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Шлёнск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
410
59
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1711
919
721
523
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|5
|3
|56 - 19
|68
|2.
|29
|16
|9
|4
|46 - 32
|57
|3.
|29
|14
|8
|7
|47 - 41
|50
|4.
|28
|13
|9
|6
|40 - 27
|48
|5.
|29
|12
|8
|9
|34 - 26
|44
|6.
|29
|12
|6
|11
|33 - 29
|42
|7.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|8.
|29
|10
|8
|11
|34 - 36
|38
|9.
|29
|10
|6
|13
|39 - 40
|36
|10.
|29
|8
|12
|9
|42 - 39
|36
|11.
|2:0
|29
|9
|8
|12
|37 - 40
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|13.
|29
|9
|8
|12
|33 - 41
|35
|14.
|28
|9
|7
|12
|27 - 33
|34
|15.
|29
|8
|8
|13
|26 - 42
|32
|16.
|0:2
|29
|7
|10
|12
|26 - 40
|31
|17.
|29
|7
|5
|17
|26 - 46
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|1
|0
|36 - 7
|40
|2.
|14
|9
|5
|0
|28 - 15
|32
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|5.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|8.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|12.
|0:2
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|13.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|14.
|2:0
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|16.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|3.
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|6.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|7.
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|0:2
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9