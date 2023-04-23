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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Гурник Забже
2:0
Второй тайм: 69'
Шлёнск
0'
1:0
11' Гол
Кравчик Пётр
15' Желтая карточка
Шварц Петр
24' Желтая карточка
Ястржембски Деннис
2:0
44' Гол
Kanji Okunuki
53' Желтая карточка
Поправа Конрад
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
41
Daisuke
Yokota
10
Подольски
Лукас
7
Пачеко
Даниэль
33
Kanji
Okunuki
21
Кравчик
Пётр
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
4
Бейгер
Лукаш
20
Adrian
Bukowski
7
Замора
Джон
15
Науэль
Матиас
17
Шварц
Петр
11
Ястржембски
Деннис
21
Patryk
Szwedzik
Гурник Забже
4-1-4-1
Шлёнск
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
Шлёнск

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

28 матчей

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Э
4:1
Э
3:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:0
ЭГБ
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
ЭГБ
2:1
Э
0:0
Э
2:0
ЭГА
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
4:0
OE
1:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.38

Среднее время на гол

58
65

Всего голов

49
33

Голов в среднем за матч

1.75
1.18

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 8 (3) 0.28
Подольски Лукас 5 0.17
Кравчик Пётр 4 (1) 0.14
Kanji Okunuki 4 0.14
Новак Бартош 3 0.1
Палюшек Александр 3 0.1
Дадок Роберт 3 0.1
Янжа Эрик 2 0.07
Бергстрём Эмиль 2 0.07
Пачеко Даниэль 1 0.03
Йенсен Ричард 1 0.03
Ван ден Хурк Антони 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Расак Дамиан 1 0.03
Яницки Рафал 0 0
Секулич Борис 0 0
Войтушек Норберт 0 0
Daisuke Yokota 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 6 (1) 0.21
Замора Джон 6 (1) 0.21
Ольсен Патрик 3 (1) 0.1
Шварц Петр 2 0.07
Бейгер Лукаш 2 0.07
Гретарссон Даниэль 1 0.03
Самец-Талар Пётр 1 0.03
Лыщаш Адриан 1 0.03
Ястржембски Деннис 1 0.03
Гарсия Виктор III 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Науэль Матиас 0 0
Вердаска Диогу 0 0
Хиек Хавьер 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 10 0
Мвондо Жан 8 0
Йенсен Ричард 5 1
Палюшек Александр 6 0
Пачеко Даниэль 5 0
Врховец Блаж 4 0
Дадок Роберт 4 0
Щесняк Криспин 4 0
Подольски Лукас 3 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Яницки Рафал 3 0
Бергстрём Эмиль 3 0
Расак Дамиан 3 0
Kanji Okunuki 3 0
Влодарчик Шимон 3 0
Коцке Йонатан 2 0
Белица Даниэль 2 0
Кравчик Пётр 2 0
Jakub Szymanski 2 0
Бролль Кевин 0 1
Секулич Борис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердаска Диогу 10 1
Ольсен Патрик 11 0
Поправа Конрад 4 1
Гарсия Виктор III 3 1
Шварц Петр 4 0
Экспозито Эрик 4 0
Замора Джон 4 0
Кончковски Мартин 3 0
Янасик Патрик 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Бейгер Лукаш 1 1
Кинтана Кайе 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Самец-Талар Пётр 2 0
Шромник Михал 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Mateusz Stawny 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Шлёнск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

11
5
Гурник Забже
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Шлёнск
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

15
14
Гурник Забже
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Шлёнск
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

26
19

Голы по времени матча

Забито

18
10
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
17%
1
10%
1-15
4
22%
2
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Пропущено

21
19
15 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
9
43%
4
21%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
6
32%
4
27%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
12%
5
25%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
41%
7
35%
76-90

Забито

37
25
19 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
5
14%
3
12%
1-15
7
19%
4
16%
16-30
7
19%
3
12%
31-45
8
22%
6
24%
46-60
5
14%
5
20%
61-75
5
14%
4
16%
76-90

Пропущено

38
39
24 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
5
13%
7
18%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
12
32%
5
13%
31-45
3
8%
5
13%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
7
18%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3
Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0 Гурник Забже - Одра Ополе 4:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1
Шлёнск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1
Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0

Результаты матчей

Гурник Забже
Шлёнск

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Шлёнск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
2
12
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
17
11
9
19
1.5
7
21
5
23
2.5
1
27
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 29 21 5 3 56 - 19 68
2.
Легия
 29 16 9 4 46 - 32 57
3.
Погонь Щецин
 29 14 8 7 47 - 41 50
4.
Лех
 28 13 9 6 40 - 27 48
5.
Варта Познань
 29 12 8 9 34 - 26 44
6.
Пяст
 29 12 6 11 33 - 29 42
7.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
8.
Видзев Лодзь
 29 10 8 11 34 - 36 38
9.
Висла Плоцк
 29 10 6 13 39 - 40 36
10.
Ягеллония
 29 8 12 9 42 - 39 36
11.
Гурник Забже
 2:0 29 9 8 12 37 - 40 35
12.
Сталь Мелец
 29 9 8 12 33 - 37 35
13.
Корона Кельце
 29 9 8 12 33 - 41 35
14.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
15.
Заглембе Любин
 29 8 8 13 26 - 42 32
16.
Шлёнск
 0:2 29 7 10 12 26 - 40 31
17.
Лехия Гданьск
 29 7 5 17 26 - 46 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 14 9 5 0 28 - 15 32
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
6.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
7.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
8.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
11.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
12.
Шлёнск
 0:2 14 4 6 4 16 - 19 18
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Гурник Забже
 2:0 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
16.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 14 6 7 1 20 - 13 25
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 2:0 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 0:2 15 3 4 8 10 - 21 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 13 (5)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Patryk Szwedzik уходит с поля. Лыщаш Адриан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    53'
    Поправа Конрад получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Секулич Борис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Kanji Okunuki бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Ястржембски Деннис получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Шлёнск
1.89
3.72
88.00
Все Коэффициенты
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