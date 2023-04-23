Тур: 29. Стадион: Эрнест Поль. Зрители: 16543
2:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолКравчик Пётр
15' Желтая карточкаШварц Петр
24' Желтая карточкаЯстржембски Деннис
2:0
44' ГолKanji Okunuki
53' Желтая карточкаПоправа Конрад
78' Желтая карточкаПачеко Даниэль
81' Желтая карточкаПодольски Лукас
86' Желтая карточкаНауэль Матиас
90'+4
Ход матча
11'
1:0
15'
44'
2:0
53'
78'
81'
86'
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
-
Главный тренер: Tomasz Luczywek
История личных встреч
Гурник Забже
Шлёнск
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
28 матчей
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.38
Среднее время на гол
58
65
Всего голов
49
33
Голов в среднем за матч
1.75
1.18
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|8 (3)
|0.28
|Подольски Лукас
|5
|0.17
|Кравчик Пётр
|4 (1)
|0.14
|Kanji Okunuki
|4
|0.14
|Новак Бартош
|3
|0.1
|Палюшек Александр
|3
|0.1
|Дадок Роберт
|3
|0.1
|Янжа Эрик
|2
|0.07
|Бергстрём Эмиль
|2
|0.07
|Пачеко Даниэль
|1
|0.03
|Йенсен Ричард
|1
|0.03
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Расак Дамиан
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
|Daisuke Yokota
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.21
|Замора Джон
|6 (1)
|0.21
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.1
|Шварц Петр
|2
|0.07
|Бейгер Лукаш
|2
|0.07
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.03
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.03
|Лыщаш Адриан
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Науэль Матиас
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|10
|0
|Мвондо Жан
|8
|0
|Йенсен Ричард
|5
|1
|Пачеко Даниэль
|6
|0
|Палюшек Александр
|6
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Врховец Блаж
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Щесняк Криспин
|4
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Бергстрём Эмиль
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Kanji Okunuki
|3
|0
|Влодарчик Шимон
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Белица Даниэль
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Секулич Борис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|10
|1
|Ольсен Патрик
|11
|0
|Поправа Конрад
|5
|1
|Гарсия Виктор III
|3
|1
|Шварц Петр
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Замора Джон
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Янасик Патрик
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|1
|Науэль Матиас
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Самец-Талар Пётр
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Шлёнск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
11
5
Гурник Забже
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Шлёнск
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
15
14
Гурник Забже
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Шлёнск
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
26
19
Голы по времени матча
Забито
20
10
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
4
20%
1
10%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
Пропущено
21
21
15 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
14%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
9
43%
5
24%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
6
32%
4
27%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
12%
5
25%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
41%
7
35%
76-90
Забито
39
25
21 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
8 Не забивали 12
6
15%
3
12%
1-15
7
18%
4
16%
16-30
8
21%
3
12%
31-45
8
21%
6
24%
46-60
5
13%
5
20%
61-75
5
13%
4
16%
76-90
Пропущено
38
41
24 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
5
13%
8
20%
1-15
7
18%
5
12%
16-30
12
32%
6
15%
31-45
3
8%
5
12%
46-60
4
11%
5
12%
61-75
7
18%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3
Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0 Гурник Забже - Одра Ополе 4:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1
Шлёнск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1
Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0
Результаты матчей
Гурник Забже
Шлёнск
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Шлёнск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
510
59
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
87
59
213
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1712
1019
722
524
128
128
128
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9