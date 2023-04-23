Тур: 29. Стадион: БайАрена. Главный судья: Шлагер Даниэль
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
21
Адли
Амин
21
Бласвих
Янис
44
Кампль
Кевин
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
21 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
28 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
18 Мбамба НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Байер Л
РБ Лейпциг
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
2
Среднее время на гол
63
45
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.38
1.54
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
58
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|9
|0.32
|Фримпонг Жереми
|8
|0.29
|Гложек Адам
|4
|0.14
|Азмун Сердар
|4
|0.14
|Демирбай Керем
|3
|0.11
|Адли Амин
|3
|0.11
|Баккер Митчел
|3
|0.11
|Паласиос Эсекиэль
|3 (2)
|0.11
|Шик Патрик
|3
|0.11
|Амири Надим
|3
|0.11
|Андрих Роберт
|2
|0.07
|Вирц Флориан
|1
|0.04
|Арангис Чарлес
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Та Джонатан
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.04
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|12 (2)
|0.43
|Вернер Тимо
|9
|0.32
|Форсберг Эмиль
|6 (2)
|0.21
|Собослаи Доминик
|4
|0.14
|Андре Силва
|4
|0.14
|Орбан Вилли
|3
|0.11
|Ольмо Дани
|2
|0.07
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.07
|Айдара Амаду
|2
|0.07
|Кампль Кевин
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.04
|Поульсен Юссуф
|1
|0.04
|Шлагер Ксавер
|1
|0.04
|Лаймер Конрад
|1
|0.04
|Диалло Абду
|1
|0.04
|Гвардиол Йошко
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|9
|2
|Андрих Роберт
|7
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Баккер Митчел
|3
|1
|Амири Надим
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Демирбай Керем
|3
|0
|Диаби Мусса
|3
|0
|Адли Амин
|1
|1
|Алонсо Хаби
|2
|0
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|7
|0
|Хенрихс Бенджамин
|7
|0
|Лаймер Конрад
|6
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Айдара Амаду
|4
|0
|Собослаи Доминик
|2
|1
|Андре Силва
|3
|0
|Розе Марко
|2
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Вернер Тимо
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
РБ Лейпциг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
10
7
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
РБ Лейпциг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
20
31
Байер Л
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
РБ Лейпциг
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
21% (6)
54% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
30
38
Голы по времени матча
Забито
32
22
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
3
9%
5
23%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
10
31%
1
5%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
5
16%
8
36%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
3
18%
7
35%
31-45
3
18%
6
30%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
4
24%
1
5%
76-90
Забито
21
32
7 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
1
5%
5
16%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
4
19%
7
22%
31-45
6
29%
7
22%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
3
14%
6
19%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
9%
2
14%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
8
57%
61-75
7
32%
1
7%
76-90
Забито
53
54
20 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 17
6 Не забивали 5
4
8%
10
19%
1-15
7
13%
6
11%
16-30
9
17%
10
19%
31-45
16
30%
8
15%
46-60
9
17%
6
11%
61-75
8
15%
14
26%
76-90
Пропущено
39
34
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
4
10%
3
9%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
6
15%
9
26%
31-45
6
15%
7
21%
46-60
6
15%
10
29%
29%
61-75
11
28%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3
Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1
Результаты матчей
Байер Л
РБ Лейпциг
Точный счет
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:3
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
6 раз 21%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
3
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Байер Л
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
104
113
410
68
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
77
59
59
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
235
1711
1612
919
1018
325
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|66 - 39
|60
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|4:0 Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 37
|53
|4.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|43 - 31
|52
|5.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|7.
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|51 - 41
|44
|8.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|49 - 45
|42
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|47 - 56
|35
|12.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|40 - 47
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|38 - 54
|30
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|39 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|3
|18
|32 - 66
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|36 - 51
|25
|17.
|0:4 Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 56
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|25 - 9
|32
|5.
|4:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|0:4 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|4.
|4:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|17.
|0:4 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 9
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л - РБ Лейпциг
Исход игры
Байер Л
42.9% (54)
Ничья
38.1% (48)
РБ Лейпциг
19% (24)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (76)
Меньше
36.67% (44)
Обе команды забьют
Да
94.17% (113)
Нет
5.83% (7)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
31% (39)
1:1 Ничья
29.4% (37)
1:2 РБ Лейпциг
13.5% (17)
2:2 Ничья
7.9% (10)
1:0 Байер Л
4% (5)
3:2 Байер Л
4% (5)
2:3 РБ Лейпциг
3.2% (4)
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