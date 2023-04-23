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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Байер Л
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 124
Байер Л 42.7% (53)
X 38.7% (48)
РБ Лейпциг 18.5% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
Ничья
РБ Лейпциг
2.65
3.76
3.65
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1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
5
Баккер
Митчел
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
21
Адли
Амин
21
Бласвих
Янис
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
23
Хальстенберг
Марсель
44
Кампль
Кевин
8
Айдара
Амаду
17
Собослаи
Доминик
7
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
Байер Л
3-4-3
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
РБ Лейпциг

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
2

Среднее время на гол

63
45

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.38
1.54

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
58

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 9 0.32
Фримпонг Жереми 8 0.29
Гложек Адам 4 0.14
Азмун Сердар 4 0.14
Демирбай Керем 3 0.11
Адли Амин 3 0.11
Баккер Митчел 3 0.11
Паласиос Эсекиэль 3 (2) 0.11
Шик Патрик 3 0.11
Амири Надим 3 0.11
Андрих Роберт 2 0.07
Вирц Флориан 1 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Та Джонатан 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.04
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 12 (2) 0.43
Вернер Тимо 9 0.32
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.21
Собослаи Доминик 4 0.14
Андре Силва 4 0.14
Орбан Вилли 3 0.11
Ольмо Дани 2 0.07
Хенрихс Бенджамин 2 0.07
Айдара Амаду 2 0.07
Кампль Кевин 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Хальстенберг Марсель 1 0.04
Поульсен Юссуф 1 0.04
Шлагер Ксавер 1 0.04
Лаймер Конрад 1 0.04
Диалло Абду 1 0.04
Гвардиол Йошко 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Раум Давид 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 9 2
Андрих Роберт 7 0
Та Джонатан 6 0
Баккер Митчел 3 1
Амири Надим 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Демирбай Керем 3 0
Диаби Мусса 3 0
Адли Амин 1 1
Алонсо Хаби 2 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Гложек Адам 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Вирц Флориан 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 7 0
Хенрихс Бенджамин 7 0
Лаймер Конрад 6 0
Раум Давид 5 0
Айдара Амаду 4 0
Собослаи Доминик 2 1
Андре Силва 3 0
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Диалло Абду 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Байер Л
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
РБ Лейпциг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

10
7
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
РБ Лейпциг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

20
31
Байер Л
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
РБ Лейпциг
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
21% (6)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

30
38

Голы по времени матча

Забито

32
22
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
3
9%
5
23%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
10
31%
1
5%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
5
16%
8
36%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
3
18%
7
35%
31-45
3
18%
6
30%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
4
24%
1
5%
76-90

Забито

21
32
7 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
1
5%
5
16%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
4
19%
7
22%
31-45
6
29%
7
22%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
3
14%
6
19%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
9%
2
14%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
8
57%
61-75
7
32%
1
7%
76-90

Забито

53
54
20 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 17
6 Не забивали 5
4
8%
10
19%
1-15
7
13%
6
11%
16-30
9
17%
10
19%
31-45
16
30%
8
15%
46-60
9
17%
6
11%
61-75
8
15%
14
26%
76-90

Пропущено

39
34
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
4
10%
3
9%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
6
15%
9
26%
31-45
6
15%
7
21%
46-60
6
15%
10
29%
29%
61-75
11
28%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3
Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1

Результаты матчей

Байер Л
РБ Лейпциг

Точный счет

2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:3
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
6 раз 21%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
3
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Байер Л
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
10
4
1.5
11
3
4
10
2.5
6
8
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
5
9
5
9
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
23
5
17
11
1.5
16
12
9
19
2.5
10
18
3
25
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 29 19 3 7 66 - 39 60
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Фрайбург
 4:0 Заявка 29 15 8 6 45 - 37 53
4.
Унион Берлин
 Заявка 28 15 7 6 43 - 31 52
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
6.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
7.
Байер Л
 Заявка 28 13 5 10 51 - 41 44
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 29 11 9 9 49 - 45 42
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
12.
Кёльн
 Заявка 29 8 11 10 40 - 47 35
13.
Аугсбург
 Заявка 29 8 6 15 38 - 54 30
14.
Хоффенхайм
 Заявка 29 8 5 16 39 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 29 8 3 18 32 - 66 27
16.
Штутгарт
 Заявка 29 5 10 14 36 - 51 25
17.
Шальке 04
 0:4 Заявка 29 5 9 15 26 - 56 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 4:0 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
8.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
9.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Бохум
 Заявка 14 6 1 7 21 - 29 19
13.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
14.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 0:4 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
4.
Фрайбург
 4:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
5.
Байер Л
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
6.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Вердер
 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
17.
Шальке 04
 0:4 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 9
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В центральном поединке тура немецкой Бундеслиги нас ждет противостояние "Байера" и "РБ Лейпцига". Команды продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов, так что нас ждет принципиальное противостояние. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 12 минут.

    Главный судья: Шлагер Даниэль

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  • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 124
Байер Л 42.7% (53)
X 38.7% (48)
РБ Лейпциг 18.5% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
РБ Лейпциг
2.65
3.76
3.65
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Где смотреть матч Байер Л - РБ Лейпциг онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Байер Л - РБ Лейпциг

Исход игры
Байер Л
42.9% (54)
Ничья
38.1% (48)
РБ Лейпциг
19% (24)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (76)
Меньше
36.67% (44)
Обе команды забьют
Да
94.17% (113)
Нет
5.83% (7)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
31% (39)
1:1 Ничья
29.4% (37)
1:2 РБ Лейпциг
13.5% (17)
2:2 Ничья
7.9% (10)
1:0 Байер Л
4% (5)
3:2 Байер Л
4% (5)
2:3 РБ Лейпциг
3.2% (4)
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