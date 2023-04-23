Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
6' Желтая карточкаОллила Туомас
30' Желтая карточкаКаллинен Йере
44' Желтая карточкаТанака Атому
50' Желтая карточкаRiku Selander
1:0
52' ПенальтиРадулович Боян
53' Желтая карточкаCristian Valencia III
54' Желтая карточкаБалисо Янга
61' Желтая карточкаРайтала Юкка
Ход матча
30'
44'
50'
52'
1:0
54'
61'
23
Соири
Пюрю
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
16
Балисо
Янга
10
Lucas
Morais
19
Onni
Suutari
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 _Ezeh D.
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Lucas MoraisНападающий
-
19 Onni SuutariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Rony Huhtala
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
ХИК
Оулу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|4 (1)
|1
|Танака Атому
|1
|0.25
|Оллила Туомас
|1
|0.25
|Мерилуото Кай
|1
|0.25
|Topi Keskinen
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Maksim Stjopin
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|2
|0.67
|Карялайнен Расмус
|1
|0.33
|Лииматта Отсо
|1
|0.33
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оллила Туомас
|2
|0
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балисо Янга
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Riku Selander
|1
|0
|Cristian Valencia III
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1
Оулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0
Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - Мариехамн 3:1 Ильвес - Оулу 0:2
Результаты матчей
ХИК
Оулу
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ХИК
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|4
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Оулу
|Коффей Эшли
|2
|Оулу
|Карялайнен Расмус
|1 (1)
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|2
|Лахти
|Джалу Бубакар
|2
|ХИК
|Оллила Туомас
|2
|Оулу
|Балисо Янга
|2