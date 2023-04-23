Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
6' Желтая карточкаОллила Туомас
30' Желтая карточкаКаллинен Йере
44' Желтая карточкаТанака Атому
50' Желтая карточкаRiku Selander
1:0
52' ПенальтиРадулович Боян
53' Желтая карточкаCristian Valencia III
54' Желтая карточкаБалисо Янга
61' Желтая карточкаРайтала Юкка
1:1
78' ПенальтиКоффей Эшли
80' Красная карточкаТойвио Йоона
90' Желтая карточкаRony Huhtala
90'+6
Ход матча
30'
44'
50'
52'
1:0
54'
61'
78'
1:1
80'
90'
23
Соири
Пюрю
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
16
Балисо
Янга
10
Lucas
Morais
19
Onni
Suutari
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 _Ezeh D.
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Lucas MoraisНападающий
-
19 Onni SuutariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Rony Huhtala
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
ХИК
Оулу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|4 (1)
|1
|Танака Атому
|1
|0.25
|Оллила Туомас
|1
|0.25
|Мерилуото Кай
|1
|0.25
|Topi Keskinen
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Maksim Stjopin
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|3 (1)
|1
|Карялайнен Расмус
|1
|0.33
|Лииматта Отсо
|1
|0.33
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оллила Туомас
|2
|0
|Тойвио Йоона
|0
|1
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балисо Янга
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Riku Selander
|1
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Cristian Valencia III
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1
Оулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0
Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - Мариехамн 3:1 Ильвес - Оулу 0:2
Результаты матчей
ХИК
Оулу
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ХИК
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
13
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|4
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Оулу
|Карялайнен Расмус
|1 (1)
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|2
|Лахти
|Джалу Бубакар
|2
|ХИК
|Оллила Туомас
|2
|Оулу
|Балисо Янга
|2