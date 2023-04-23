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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
1:1
Конец матча
Оулу
0'
6' Желтая карточка
Оллила Туомас
30' Желтая карточка
Каллинен Йере
44' Желтая карточка
Танака Атому
50' Желтая карточка
Riku Selander
1:0
52' Пенальти
Радулович Боян
53' Желтая карточка
Cristian Valencia III
54' Желтая карточка
Балисо Янга
61' Желтая карточка
Райтала Юкка
1:1
78' Пенальти
Коффей Эшли
80' Красная карточка
Тойвио Йоона
90' Желтая карточка
Rony Huhtala
90'+6
1
Ост
Джесси
23
Соири
Пюрю
4
Тойвио
Йоона
22
Райтала
Юкка
2
Оллила
Туомас
19
Паананен
Алекси
37
Танака
Атому
14
Пелтола
Матти
34
Maksim
Stjopin
9
Радулович
Боян
18
Topi
Keskinen
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
16
Балисо
Янга
8
Каллинен
Йере
20
Лииматта
Отсо
9
Коффей
Эшли
10
Lucas
Morais
19
Onni
Suutari
ХИК
Оулу

История личных встреч

ХИК
Оулу

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

В
1:1
В
0:1
В
2:1
В
3:1
В
1:1
В
2:0
В
0:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 4 (1) 1
Танака Атому 1 0.25
Оллила Туомас 1 0.25
Мерилуото Кай 1 0.25
Topi Keskinen 0 0
Райтала Юкка 0 0
Maksim Stjopin 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 3 (1) 1
Карялайнен Расмус 1 0.33
Лииматта Отсо 1 0.33

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оллила Туомас 2 0
Тойвио Йоона 0 1
Хетемай Перпарим 1 0
Танака Атому 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Радулович Боян 1 0
Пелтола Матти 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балисо Янга 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Riku Selander 1 0
Rony Huhtala 1 0
Cristian Valencia III 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Паллас Ноа 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1
Оулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0
Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - Мариехамн 3:1 Ильвес - Оулу 0:2

Результаты матчей

ХИК
Оулу

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ХИК
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Оулу
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
СЯК Сейнайоки
 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Ильвес
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Хонка
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
КуПС
 4 1 1 2 2 - 3 4
9.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 4 - 6 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Ильвес
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
КуПС
 3 1 0 2 2 - 3 3
6.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ВПС
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Хонка
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 4
Оулу Коффей Эшли 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
Оулу Карялайнен Расмус 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
КуПС Попович Антон 2
Лахти Джалу Бубакар 2
ХИК Оллила Туомас 2
Оулу Балисо Янга 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Танака Атому получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Jere Kallinen получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Оллила Туомас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ХИК 1:1 Оулу онлайн

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