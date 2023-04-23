Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Беихмо Феликс получил желтую карточку от судьи

43' Классон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Копенгаген

41' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Вальдемар Лунд успешно блокирует удар.

41' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Гонсалвеш Диогу тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

39' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Копенгаген

38' Линкс Гифт не смог попасть в створ ударом издали

38' Якоб Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

36' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Матч возобновлен

35' Гонсалвеш Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Гонсалвеш Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Орхус

34' Классон Виктор не смог попасть в створ ударом издали

34' Анкерсен Петер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом

31' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Вальдемар Лунд наказан за толчок Мортенсен Патрик

28' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Копенгаген

25' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

24' Якоб Кевин из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

21' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Копенгаген

21' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Вальдемар Лунд выиграл воздушное противоборство у Якоб Кевин

18' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

16' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

15' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Копенгаген

14' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Беихмо Феликс из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Поульсен Николай из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

4' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Орхус отменен из-за положения "вне игры".

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля