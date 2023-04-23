  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Дания
  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Mikkel Redder
Орхус
0:0
Перерыв
Копенгаген
0'
2' Undefined phrase: football_event_
Мадсен Мадс Эмиль
39' Желтая карточка
Гонсалвеш Диогу
43' Желтая карточка
Беихмо Феликс

Ход матча

2'
Мадсен Мадс Эмиль
 
39'
 
Гонсалвеш Диогу
43'
Беихмо Феликс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 224 Количество передач 255
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Копенгаген
4.09
3.46
3.10
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
2
Беихмо
Феликс
6
Поульсен
Николай
17
Якоб
Кевин
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Йелерт
Элиас
12
Лерагер
Лукас
7
Классон
Виктор
9
Гонсалвеш
Диогу
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
33
Фальк
Расмус
Орхус
3-4-3
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Орхус
Копенгаген

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
100%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
100%
7 побед 10 ничьих 0 побед

34 матча

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 17 побед

44 матча

11.4%
31.8%
56.8%
5 побед 14 ничьих 25 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
4 победы 24 ничьи 16 побед

Второй тайм

15.9%
45.5%
38.6%
7 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

8
25

Голов в среднем за матч

0.47
0.93

Среднее время на гол

191
97

Всего голов

53
20

Голов в среднем за матч

1.96
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

61
45

Голов в среднем за матч

1.39
1.02

Тотал матчей

2.5
38
Больше 86%
Меньше 14%
6
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
18
Больше 41%
Меньше 59%
26
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

64
88

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 13 (4) 0.5
Биссек Янн-Аурель 3 0.12
Якоб Кевин 2 0.08
Хеуген Сигурд 2 0.08
Андерсон Микаэль 2 0.08
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.04
Кристенсен Томас 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Тингагер Фредерик 1 0.04
Sebastian Groenning 1 0.04
Дёйн Йелле 1 0.04
Поульсен Николай 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 10 0.38
Дарами Мохаммед 8 0.31
Биэл Пеп 6 (2) 0.23
Лерагер Лукас 6 0.23
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.15
Бардгджи Руни 3 0.12
Фальк Расмус 2 0.08
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.08
Йелерт Элиас 1 0.04
Вавро Денис 1 0.04
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.04
Кристиансен Виктор 1 0.04
Ларссон Джордан 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Дикс Кевин 0 0
Клем Виллиам 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 1
Беихмо Феликс 4 0
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Хенриксен Тобиас 3 0
Якоб Кевин 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Дуэлунд Миккель 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Бьюр Петер 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Adam Daghim 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 6 0
Харальдссон Хакон-Арнар 6 0
Кристиансен Виктор 6 0
Лерагер Лукас 5 0
Классон Виктор 4 0
Вавро Денис 4 0
Дикс Кевин 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Стаменич Марко 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Клем Виллиам 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Грабара Камиль 1 0

Результаты матчей

Орхус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Копенгаген
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
5
Орхус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Копенгаген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

11
25
Орхус
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Копенгаген
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

17
30

Голы по времени матча

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
3
19%
8
36%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
6
27%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
7
58%
5
31%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
2
17%
6
23%
61-75
4
33%
6
23%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
5
50%
1
10%
76-90

Забито

28
48
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 33
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 3
3
11%
6
13%
1-15
5
18%
3
6%
16-30
4
14%
6
13%
31-45
5
18%
12
25%
46-60
4
14%
9
19%
61-75
7
25%
12
25%
76-90

Пропущено

22
26
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
1
5%
3
12%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
12
55%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2
Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1
Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2 Тистед - Копенгаген 1:3

Результаты матчей

Орхус
Копенгаген

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
10 раз 40%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Орхус
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
7
1.5
6
7
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
1
3
10
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
23
2
8
17
1.5
13
12
2
23
2.5
7
18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 26 15 4 7 49 - 25 49
2.
Нордшелланн
 26 13 8 5 42 - 25 47
3.
Виборг
 26 12 7 7 37 - 28 43
4.
Орхус
 0:0 26 11 7 8 28 - 22 40
5.
Раннерс
 26 10 10 6 35 - 32 40
6.
Брондбю
 26 9 6 11 34 - 43 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 26 9 11 6 39 - 31 38
2.
Оденсе
 25 9 7 9 33 - 43 34
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 26 7 5 14 29 - 46 26
5.
Люнгбю
 25 4 8 13 24 - 39 20
6.
Ольборг
 26 4 8 14 27 - 39 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 0:0 13 9 2 2 26 - 10 29
3.
Виборг
 13 6 5 2 17 - 14 23
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 0:0 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
2.
Оденсе
 13 5 3 5 16 - 19 18
3.
Хорсенс
 13 5 3 5 19 - 25 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 13 6 2 5 23 - 15 20
2.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
3.
Орхус
 0:0 13 6 2 5 12 - 10 20
4.
Раннерс
 13 4 7 2 21 - 18 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 11 (2)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Ольборг Соуза Аллан II 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Лерагер Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 49'
    Грабара Камиль из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    49'
    Якоб Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 49'
    Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 48'
    Линкс Гифт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Копенгаген.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.08. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.08 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Орхус
    Ничья
    Копенгаген
    4.09
    3.46
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Орхус 0:0 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Орхус
    Копенгаген
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     