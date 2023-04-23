Тур: 26. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Mikkel Redder
0:0
Перерыв
0'
2' Undefined phrase: football_event_Мадсен Мадс Эмиль
39' Желтая карточкаГонсалвеш Диогу
43' Желтая карточкаБеихмо Феликс
Ход матча
39'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
224 Количество передач 255
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
17
Якоб
Кевин
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Орхус
Копенгаген
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
100%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
100%
7 побед 10 ничьих 0 побед
34 матча
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 17 побед
44 матча
11.4%
31.8%
56.8%
5 побед 14 ничьих 25 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
4 победы 24 ничьи 16 побед
Второй тайм
15.9%
45.5%
38.6%
7 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
25
Голов в среднем за матч
0.47
0.93
Среднее время на гол
191
97
Всего голов
53
20
Голов в среднем за матч
1.96
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
61
45
Голов в среднем за матч
1.39
1.02
Тотал матчей
2.5
38
Больше 86%
Меньше 14%
6
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
18
Больше 41%
Меньше 59%
26
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
64
88
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|13 (4)
|0.5
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0.12
|Якоб Кевин
|2
|0.08
|Хеуген Сигурд
|2
|0.08
|Андерсон Микаэль
|2
|0.08
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.04
|Кристенсен Томас
|1
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Тингагер Фредерик
|1
|0.04
|Sebastian Groenning
|1
|0.04
|Дёйн Йелле
|1
|0.04
|Поульсен Николай
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|10
|0.38
|Дарами Мохаммед
|8
|0.31
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.23
|Лерагер Лукас
|6
|0.23
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0.15
|Бардгджи Руни
|3
|0.12
|Фальк Расмус
|2
|0.08
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|0.08
|Йелерт Элиас
|1
|0.04
|Вавро Денис
|1
|0.04
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.04
|Кристиансен Виктор
|1
|0.04
|Ларссон Джордан
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Дикс Кевин
|0
|0
|Клем Виллиам
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|1
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|Якоб Кевин
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Adam Daghim
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|6
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|6
|0
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Лерагер Лукас
|5
|0
|Классон Виктор
|4
|0
|Вавро Денис
|4
|0
|Дикс Кевин
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Клем Виллиам
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Орхус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Копенгаген
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
5
Орхус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Копенгаген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
11
25
Орхус
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Копенгаген
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
17
30
Голы по времени матча
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
3
19%
8
36%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
6
27%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
7
58%
5
31%
76-90
Забито
12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
2
17%
6
23%
61-75
4
33%
6
23%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
5
50%
1
10%
76-90
Забито
28
48
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 33
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 3
3
11%
6
13%
1-15
5
18%
3
6%
16-30
4
14%
6
13%
31-45
5
18%
12
25%
46-60
4
14%
9
19%
61-75
7
25%
12
25%
76-90
Пропущено
22
26
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
1
5%
3
12%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
12
55%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2
Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1
Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2 Тистед - Копенгаген 1:3
Результаты матчей
Орхус
Копенгаген
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
10 раз 40%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Орхус
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
57
67
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
310
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
232
817
1312
223
718
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|15
|4
|7
|49 - 25
|49
|2.
|26
|13
|8
|5
|42 - 25
|47
|3.
|26
|12
|7
|7
|37 - 28
|43
|4.
|0:0
|26
|11
|7
|8
|28 - 22
|40
|5.
|26
|10
|10
|6
|35 - 32
|40
|6.
|26
|9
|6
|11
|34 - 43
|33
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|9
|11
|6
|39 - 31
|38
|2.
|25
|9
|7
|9
|33 - 43
|34
|3.
|26
|8
|7
|11
|38 - 42
|31
|4.
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|5.
|25
|4
|8
|13
|24 - 39
|20
|6.
|26
|4
|8
|14
|27 - 39
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|26 - 10
|29
|3.
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|2.
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|3.
|13
|5
|3
|5
|19 - 25
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|3.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|4.
|13
|4
|7
|2
|21 - 18
|19
|5.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|7
|0
|28 - 13
|25
|2.
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|12
|2
|2
|8
|12 - 19
|8
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|11 (2)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5