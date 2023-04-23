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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 31.
Арис Лимассол
0:0
Конец матча
АПОЭЛ
0'
11' Желтая карточка
Брорссон Франц
14' Желтая карточка
Сушич Матео
47' Желтая карточка
Сарфо Кингсли
59' Желтая карточка
Костадинов Георги
65' Желтая карточка
Струски Кароль
80' Желтая карточка
Шави Уоррен
90'+5
Арис Лимассол
АПОЭЛ

История личных встреч

Арис Лимассол
АПОЭЛ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

17 матчей

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед

История матчей

К
4:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
0:3
К
1:3
К
1:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.63
0.89

Среднее время на гол

144
101

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.44
1.88

Среднее время на гол

36
48

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.59
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 11 (5) 0.35
Бенгтссон Лео 8 0.26
Гоми Янник 7 (1) 0.23
Шави Уоррен 6 0.19
Струски Кароль 4 0.13
Маямбела Михлали 3 0.1
Браун Морган 3 0.1
Шполярич Матья 2 0.06
Кажу 2 0.06
Сёке Юлиус 2 0.06
Стемпиньски Мариуш 2 (1) 0.06
Яблонский Евгений 1 0.03
Брорссон Франц 1 0.03
Боакье Эрик 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 7 (4) 0.23
Квилитая Георгий 6 (1) 0.19
Донис Анастасиос 5 0.16
Эфрем Георгиос 3 0.1
Сушич Матео 3 0.1
Креспо Хосе 2 0.06
Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Блум Данни 2 0.06
Двали Лаша 2 0.06
Костадинов Георги 2 0.06
Далсью 2 0.06
Элиа Мариос 1 0.03
Ндонгаля Дьемерси 1 0.03
Сарфо Кингсли 1 0.03
Сациас Яннис 1 0.03

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 11 0
Яго Стив 8 1
Струски Кароль 9 0
Кокорин Александр 8 0
Кажу 6 0
Брорссон Франц 4 1
Мукету-Муссунда Алекс 4 1
Бенгтссон Лео 5 0
Маямбела Михлали 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Пилеас Костас 3 0
Боакье Эрик 3 0
Шави Уоррен 3 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Делмиро 2 0
Браун Морган 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 5 1
Маркиньос XXIII 5 0
Сациас Яннис 5 0
Эфрем Георгиос 3 1
Сушич Матео 4 0
Вильяфаньес Лукас 4 0
Костадинов Георги 4 0
Квилитая Георгий 4 0
Донис Анастасиос 4 0
Феррари Франко 4 0
Креспо Хосе 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Каро Андреас 3 0
Двали Лаша 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Сарфо Кингсли 2 0
Далсью 2 0
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Македа Федерико 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Rafael Moreira 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
АПОЭЛ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

6
5
Арис Лимассол
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
АПОЭЛ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

23
18
Арис Лимассол
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
АПОЭЛ
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

29
23

Голы по времени матча

Забито

30
24
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
4
13%
3
13%
1-15
6
20%
3
13%
16-30
4
13%
8
33%
31-45
6
20%
2
8%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
5
17%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Забито

26
18
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
15%
1
6%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
1
4%
3
17%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
8
31%
4
22%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

56
42
29 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 22
22 Забивали первыми 18
5 Не забивали 8
8
14%
4
10%
1-15
12
21%
5
12%
16-30
9
16%
11
26%
31-45
7
13%
5
12%
46-60
7
13%
6
14%
61-75
13
23%
11
26%
76-90

Пропущено

22
19
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
9%
3
16%
1-15
4
18%
3
16%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
6
27%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Омония - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2
Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2

Результаты матчей

Арис Лимассол
АПОЭЛ

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
7 раз 23%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
5
10
4
11
2.5
3
12
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
9
7
1.5
9
7
5
11
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
24
7
18
13
1.5
14
17
9
22
2.5
4
27
2
29
3.5
1
30
1
30
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 31 18 10 3 56 - 22 64
2.
АПОЭЛ
 31 18 9 4 43 - 18 63
3.
АЕК Ларнака
 31 19 4 8 50 - 32 61
4.
Пафос
 31 16 10 5 55 - 24 58
5.
Аполлон
 30 16 5 9 40 - 30 53
6.
Омония
 31 14 3 14 41 - 38 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 33 14 5 14 40 - 44 47
2.
Анортосис
 33 12 9 12 35 - 39 45
3.
АЕЛ Лимаcсол
 32 12 7 13 27 - 29 43
4.
Докса Катокопия
 33 9 8 16 27 - 42 35
5.
Кармиотисса
 32 9 7 16 29 - 46 34
6.
Олимпиакос Никосия
 33 5 11 17 22 - 45 26
7.
Эносис
 33 6 7 20 26 - 45 25
8.
Акритас Хлоракас
 32 5 5 22 26 - 63 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
Арис Лимассол
 15 8 5 2 29 - 12 29
5.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
6.
Аполлон
 15 9 1 5 22 - 15 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 16 5 3 8 15 - 20 18
5.
Докса Катокопия
 16 4 4 8 9 - 16 16
6.
Акритас Хлоракас
 16 4 1 11 14 - 30 13
7.
Эносис
 16 3 4 9 13 - 18 13
8.
Олимпиакос Никосия
 16 2 7 7 9 - 17 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 16 10 4 2 24 - 12 34
3.
Пафос
 16 7 6 3 22 - 11 27
4.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 15 4 1 10 14 - 26 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 16 6 3 7 11 - 17 21
2.
Неа Саламина
 16 6 2 8 16 - 22 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
АЕЛ Лимаcсол
 15 4 5 6 11 - 13 17
5.
Кармиотисса
 16 4 4 8 14 - 26 16
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 16 1 4 11 12 - 33 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
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