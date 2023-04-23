Тур: 31.
0:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаБрорссон Франц
14' Желтая карточкаСушич Матео
47' Желтая карточкаСарфо Кингсли
59' Желтая карточкаКостадинов Георги
65' Желтая карточкаСтруски Кароль
80' Желтая карточкаШави Уоррен
90'+5
Ход матча
11'
14'
47'
65'
80'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Арис Лимассол
АПОЭЛ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
17 матчей
5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.63
0.89
Среднее время на гол
144
101
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.44
1.88
Среднее время на гол
36
48
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.59
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|11 (5)
|0.35
|Бенгтссон Лео
|8
|0.26
|Гоми Янник
|7 (1)
|0.23
|Шави Уоррен
|6
|0.19
|Струски Кароль
|4
|0.13
|Маямбела Михлали
|3
|0.1
|Браун Морган
|3
|0.1
|Шполярич Матья
|2
|0.06
|Кажу
|2
|0.06
|Сёке Юлиус
|2
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|2 (1)
|0.06
|Яблонский Евгений
|1
|0.03
|Брорссон Франц
|1
|0.03
|Боакье Эрик
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|7 (4)
|0.23
|Квилитая Георгий
|6 (1)
|0.19
|Донис Анастасиос
|5
|0.16
|Эфрем Георгиос
|3
|0.1
|Сушич Матео
|3
|0.1
|Креспо Хосе
|2
|0.06
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.06
|Македа Федерико
|2
|0.06
|Блум Данни
|2
|0.06
|Двали Лаша
|2
|0.06
|Костадинов Георги
|2
|0.06
|Далсью
|2
|0.06
|Элиа Мариос
|1
|0.03
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.03
|Сарфо Кингсли
|1
|0.03
|Сациас Яннис
|1
|0.03
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|11
|0
|Яго Стив
|8
|1
|Струски Кароль
|9
|0
|Кокорин Александр
|8
|0
|Кажу
|6
|0
|Брорссон Франц
|4
|1
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|1
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Боакье Эрик
|3
|0
|Шави Уоррен
|3
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Делмиро
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|5
|1
|Маркиньос XXIII
|5
|0
|Сациас Яннис
|5
|0
|Эфрем Георгиос
|3
|1
|Сушич Матео
|4
|0
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Квилитая Георгий
|4
|0
|Донис Анастасиос
|4
|0
|Феррари Франко
|4
|0
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Каро Андреас
|3
|0
|Двали Лаша
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Сарфо Кингсли
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимассол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
АПОЭЛ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
6
5
Арис Лимассол
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
АПОЭЛ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
23
18
Арис Лимассол
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
АПОЭЛ
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
29
23
Голы по времени матча
Забито
30
24
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
4
13%
3
13%
1-15
6
20%
3
13%
16-30
4
13%
8
33%
31-45
6
20%
2
8%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
5
17%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90
Забито
26
18
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
15%
1
6%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
1
4%
3
17%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
8
31%
4
22%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Забито
56
42
29 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 22
22 Забивали первыми 18
5 Не забивали 8
8
14%
4
10%
1-15
12
21%
5
12%
16-30
9
16%
11
26%
31-45
7
13%
5
12%
46-60
7
13%
6
14%
61-75
13
23%
11
26%
76-90
Пропущено
22
19
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
9%
3
16%
1-15
4
18%
3
16%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
6
27%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Омония - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2
Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2
Результаты матчей
Арис Лимассол
АПОЭЛ
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
7 раз 23%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арис Лимассол
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
96
510
411
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
97
97
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
247
1813
1417
922
427
229
130
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|10
|3
|56 - 22
|64
|2.
|31
|18
|9
|4
|43 - 18
|63
|3.
|31
|19
|4
|8
|50 - 32
|61
|4.
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|30
|16
|5
|9
|40 - 30
|53
|6.
|31
|14
|3
|14
|41 - 38
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|14
|5
|14
|40 - 44
|47
|2.
|33
|12
|9
|12
|35 - 39
|45
|3.
|32
|12
|7
|13
|27 - 29
|43
|4.
|33
|9
|8
|16
|27 - 42
|35
|5.
|32
|9
|7
|16
|29 - 46
|34
|6.
|33
|5
|11
|17
|22 - 45
|26
|7.
|33
|6
|7
|20
|26 - 45
|25
|8.
|32
|5
|5
|22
|26 - 63
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|29 - 12
|29
|5.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|22 - 15
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|16
|4
|4
|8
|9 - 16
|16
|6.
|16
|4
|1
|11
|14 - 30
|13
|7.
|16
|3
|4
|9
|13 - 18
|13
|8.
|16
|2
|7
|7
|9 - 17
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|16
|10
|4
|2
|24 - 12
|34
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|3
|7
|11 - 17
|21
|2.
|16
|6
|2
|8
|16 - 22
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|15
|4
|5
|6
|11 - 13
|17
|5.
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10