Тур: 34. Стадион: Гульденспоренстадион.
1:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
16'
0:1
24'
1:1
44
Сильва
Жоао
49
Морис
Антони
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
17
Терхо
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
77 Энен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Dion De Neve
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|8 (1)
|0.24
|Авенатти Фелипе
|7
|0.21
|Abdelkahar Kadri
|4
|0.12
|Бруно Массимо
|3
|0.09
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.09
|Billel Messaoudi
|2
|0.06
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.03
|Сильва Жоао
|1
|0.03
|Сич Алексей
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Dion De Neve
|1
|0.03
|Мбайо Дилан
|1
|0.03
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.03
|Martin Wasinski
|1
|0.03
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|Регали Мартин
|0
|0
|Лончар Стьепан
|0
|0
|Christalino Atemona
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|10
|0.29
|Ванзейр Данте
|10
|0.29
|Теума Тедди
|9 (6)
|0.26
|Бонифасе Виктор
|7
|0.21
|Нильссон Хокан
|5
|0.15
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0.12
|Ниукоп Барт
|3
|0.09
|Лапуссен Лоик
|3
|0.09
|Вертессен Йорбе
|3
|0.09
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.09
|Амани Жан
|2
|0.06
|Сайкс Росс
|2
|0.06
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.06
|Линен Сенне
|1
|0.03
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.03
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.03
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Гейе Папе Хабиб
|5
|1
|Кейта Хабиб
|5
|1
|Сильва Жоао
|6
|0
|Авенатти Фелипе
|6
|0
|Д'Эне Кристоф
|4
|1
|Дессолей Дорьян
|4
|0
|Лончар Стьепан
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Бруно Массимо
|3
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|3
|0
|Сич Алексей
|3
|0
|Nayel Mehssatou
|3
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Billel Messaoudi
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Регали Мартин
|1
|0
|Энен Давид
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|0
|Бёрджесс Кристиан
|10
|0
|Ниукоп Барт
|9
|0
|Амани Жан
|7
|1
|Теума Тедди
|7
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Нильссон Хокан
|4
|0
|Франсуа Гийом
|2
|1
|Морис Антони
|3
|0
|Лапуссен Лоик
|3
|0
|Кандусс Исмаэль
|3
|0
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Унион Сент-Жиллуаз
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
7
10
Кортрейк
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
12
30
Кортрейк
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Унион Сент-Жиллуаз
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
19
40
Голы по времени матча
Забито
14
35
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 17
1
7%
5
14%
1-15
4
29%
5
14%
16-30
2
14%
5
14%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
3
21%
8
23%
61-75
3
21%
10
29%
76-90
Пропущено
25
21
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
1
4%
1
5%
1-15
1
4%
5
24%
16-30
6
24%
4
19%
31-45
4
16%
2
10%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
8
32%
5
24%
76-90
Забито
23
33
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
1
4%
7
21%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
6
26%
4
12%
31-45
5
22%
7
21%
46-60
6
26%
4
12%
61-75
4
17%
9
27%
76-90
Пропущено
30
16
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
17%
4
25%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
4
13%
4
25%
76-90
Забито
37
68
15 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 21
9 Не забивали 0
2
5%
12
18%
1-15
5
14%
7
10%
16-30
8
22%
9
13%
31-45
6
16%
9
13%
46-60
9
24%
12
18%
61-75
7
19%
19
28%
76-90
Пропущено
55
37
23 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 25
6
11%
5
14%
1-15
5
9%
8
22%
16-30
12
22%
5
14%
31-45
9
16%
4
11%
46-60
11
20%
6
16%
61-75
12
22%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0
Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0
Результаты матчей
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
7 раз 41%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
11 раз 65%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
2
16 раз 48%
1
9 раз 27%
3
5 раз 15%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
412
134
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
151
512
106
215
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
321
924
2310
330
726
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|34
|23
|6
|5
|77 - 36
|75
|2.
|1:0
|34
|23
|6
|5
|67 - 39
|75
|3.
|34
|22
|6
|6
|59 - 26
|72
|4.
|1:0
|34
|16
|11
|7
|55 - 36
|59
|5.
|0:0
|34
|16
|9
|9
|63 - 36
|57
|6.
|0:0
|34
|16
|8
|10
|56 - 42
|56
|7.
|34
|14
|9
|11
|61 - 53
|51
|8.
|2:0
|34
|13
|11
|10
|49 - 44
|50
|9.
|1:0
|34
|14
|7
|13
|48 - 43
|49
|10.
|1:1
|33
|14
|6
|13
|45 - 46
|48
|11.
|0:0
|34
|12
|10
|12
|53 - 46
|46
|12.
|34
|11
|9
|14
|37 - 40
|42
|13.
|0:1
|33
|9
|7
|17
|41 - 63
|34
|14.
|0:1
|34
|8
|7
|19
|35 - 58
|31
|15.
|0:1
|34
|7
|7
|20
|40 - 69
|28
|16.
|0:2
|34
|6
|9
|19
|48 - 77
|27
|17.
|0:0
|34
|6
|7
|21
|35 - 75
|25
|18.
|34
|5
|5
|24
|28 - 68
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|14
|1
|2
|44 - 15
|43
|2.
|17
|13
|2
|2
|36 - 11
|41
|3.
|1:0
|17
|13
|2
|2
|33 - 16
|41
|4.
|1:0
|17
|10
|6
|1
|34 - 15
|36
|5.
|0:0
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|6.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|27 - 14
|32
|7.
|2:0
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|8.
|17
|8
|4
|5
|40 - 26
|28
|9.
|0:1
|17
|7
|6
|4
|29 - 27
|27
|10.
|1:0
|17
|7
|4
|6
|26 - 20
|25
|11.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|26 - 22
|24
|12.
|1:1
|16
|7
|2
|7
|23 - 21
|23
|13.
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|14.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|15.
|0:0
|17
|5
|1
|11
|18 - 33
|16
|16.
|0:1
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|0:2
|17
|3
|4
|10
|25 - 45
|13
|18.
|17
|1
|4
|12
|8 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|1:1
|17
|9
|5
|3
|33 - 21
|32
|3.
|17
|9
|4
|4
|23 - 15
|31
|4.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|36 - 22
|25
|5.
|1:1
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|6.
|1:0
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|7.
|1:0
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|8.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|9.
|17
|6
|5
|6
|21 - 27
|23
|10.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|27 - 24
|22
|11.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|12.
|2:0
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|13.
|0:1
|17
|4
|2
|11
|21 - 32
|14
|14.
|0:2
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|17
|4
|1
|12
|20 - 39
|13
|16.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|18 - 36
|12
|17.
|0:0
|17
|1
|6
|10
|17 - 42
|9
|18.
|0:1
|16
|2
|1
|13
|12 - 36
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|18 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9