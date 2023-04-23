  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Кортрейк
1:1
Первый тайм: 27'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
16' Гол
Терхо Каспер
1:1
24' Гол
Сильва Жоао

Ход матча

16'
0:1
Терхо Каспер
(Бонифасе Виктор)
24'
Сильва Жоао
(Селемани Фаиз)
1:1
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
7.40
9.50
1.56
Все Коэффициенты
1
Tom
Vandenberghe
21
Martin
Wasinski
44
Сильва
Жоао
4
Ватанабэ
Цуёси
6
Сич
Алексей
33
Лончар
Стьепан
25
Nayel
Mehssatou
30
Д'Эне
Кристоф
10
Селемани
Фаиз
20
Авенатти
Фелипе
18
Abdelkahar
Kadri
49
Морис
Антони
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Кандусс
Исмаэль
94
Лапуссен
Лоик
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
17
Терхо
Каспер
7
Бонифасе
Виктор
11
Саймон
Адингра
Кортрейк
3-5-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
2:0
К
0:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 8 (1) 0.24
Авенатти Фелипе 7 0.21
Abdelkahar Kadri 4 0.12
Бруно Массимо 3 0.09
Гейе Папе Хабиб 3 0.09
Billel Messaoudi 2 0.06
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.03
Сильва Жоао 1 0.03
Сич Алексей 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Dion De Neve 1 0.03
Мбайо Дилан 1 0.03
Ватанабэ Цуёси 1 0.03
Martin Wasinski 1 0.03
Д'Эне Кристоф 0 0
Регали Мартин 0 0
Лончар Стьепан 0 0
Christalino Atemona 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 10 0.29
Ванзейр Данте 10 0.29
Теума Тедди 9 (6) 0.26
Бонифасе Виктор 7 0.21
Нильссон Хокан 5 0.15
Пуэртас Кэмерон 4 0.12
Ниукоп Барт 3 0.09
Лапуссен Лоик 3 0.09
Вертессен Йорбе 3 0.09
Бёрджесс Кристиан 3 0.09
Амани Жан 2 0.06
Сайкс Росс 2 0.06
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.06
Линен Сенне 1 0.03
Ван дер Хейден Сибе 1 0.03
Кандусс Исмаэль 1 0.03
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Гейе Папе Хабиб 5 1
Кейта Хабиб 5 1
Сильва Жоао 6 0
Авенатти Фелипе 6 0
Д'Эне Кристоф 4 1
Дессолей Дорьян 4 0
Лончар Стьепан 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Бруно Массимо 3 0
Селемани Фаиз 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Ватанабэ Цуёси 3 0
Сич Алексей 3 0
Nayel Mehssatou 3 0
Радованович Александар 2 0
Billel Messaoudi 2 0
Танака Сатоси 2 0
Martin Wasinski 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Регали Мартин 1 0
Энен Давид 1 0
Илич Марко 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 11 0
Бёрджесс Кристиан 10 0
Ниукоп Барт 9 0
Амани Жан 7 1
Теума Тедди 7 0
Линен Сенне 5 0
Нильссон Хокан 4 0
Франсуа Гийом 2 1
Морис Антони 3 0
Лапуссен Лоик 3 0
Кандусс Исмаэль 3 0
Саймон Адингра 1 1
Родригес Хосе 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Ванзейр Данте 1 0
Матида Коки 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Виктор Боне 1 0
Зиани Илис 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Унион Сент-Жиллуаз
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

7
10
Кортрейк
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

23
6

Волевые поражения

12
30
Кортрейк
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Унион Сент-Жиллуаз
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

19
40

Голы по времени матча

Забито

14
35
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 17
1
7%
5
14%
1-15
4
29%
5
14%
16-30
2
14%
5
14%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
3
21%
8
23%
61-75
3
21%
10
29%
76-90

Пропущено

25
21
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
1
4%
1
5%
1-15
1
4%
5
24%
16-30
6
24%
4
19%
31-45
4
16%
2
10%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
8
32%
5
24%
76-90

Забито

23
33
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
1
4%
7
21%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
6
26%
4
12%
31-45
5
22%
7
21%
46-60
6
26%
4
12%
61-75
4
17%
9
27%
76-90

Пропущено

30
16
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
17%
4
25%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
4
13%
4
25%
76-90

Забито

37
68
15 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 21
9 Не забивали 0
2
5%
12
18%
1-15
5
14%
7
10%
16-30
8
22%
9
13%
31-45
6
16%
9
13%
46-60
9
24%
12
18%
61-75
7
19%
19
28%
76-90

Пропущено

55
37
23 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 25
6
11%
5
14%
1-15
5
9%
8
22%
16-30
12
22%
5
14%
31-45
9
16%
4
11%
46-60
11
20%
6
16%
61-75
12
22%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0
Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0

Результаты матчей

Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
7 раз 41%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
11 раз 65%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
2
16 раз 48%
1
9 раз 27%
3
5 раз 15%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
4
12
1.5
13
4
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
1
5
12
1.5
10
6
2
15
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
32
1
9
24
1.5
23
10
3
30
2.5
7
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:1 34 23 6 5 77 - 36 75
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 34 23 6 5 67 - 39 75
3.
Антверпен
 34 22 6 6 59 - 26 72
4.
Брюгге
 1:0 34 16 11 7 55 - 36 59
5.
Гент
 0:0 34 16 9 9 63 - 36 57
6.
Стандард
 0:0 34 16 8 10 56 - 42 56
7.
Вестерло
 34 14 9 11 61 - 53 51
8.
Серкль Брюгге
 2:0 34 13 11 10 49 - 44 50
9.
Андерлехт
 1:0 34 14 7 13 48 - 43 49
10.
Шарлеруа
 1:1 33 14 6 13 45 - 46 48
11.
АХ Лёвен
 0:0 34 12 10 12 53 - 46 46
12.
Сент-Трейден
 34 11 9 14 37 - 40 42
13.
Мехелен
 0:1 33 9 7 17 41 - 63 34
14.
Кортрейк
 0:1 34 8 7 19 35 - 58 31
15.
Эйпен
 0:1 34 7 7 20 40 - 69 28
16.
Зульте-Варегем
 0:2 34 6 9 19 48 - 77 27
17.
Остенде
 0:0 34 6 7 21 35 - 75 25
18.
Серен Юнайтед
 34 5 5 24 28 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:1 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 17 13 2 2 36 - 11 41
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 17 13 2 2 33 - 16 41
4.
Брюгге
 1:0 17 10 6 1 34 - 15 36
5.
Стандард
 0:0 17 10 3 4 34 - 17 33
6.
Гент
 0:0 17 9 5 3 27 - 14 32
7.
Серкль Брюгге
 2:0 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 0:1 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
Андерлехт
 1:0 17 7 4 6 26 - 20 25
11.
АХ Лёвен
 0:0 17 6 6 5 26 - 22 24
12.
Шарлеруа
 1:1 16 7 2 7 23 - 21 23
13.
Сент-Трейден
 17 6 4 7 20 - 19 22
14.
Кортрейк
 0:1 17 4 5 8 14 - 26 17
15.
Остенде
 0:0 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 0:1 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 0:2 17 3 4 10 25 - 45 13
18.
Серен Юнайтед
 17 1 4 12 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 17 10 4 3 34 - 23 34
2.
Генк
 1:1 17 9 5 3 33 - 21 32
3.
Антверпен
 17 9 4 4 23 - 15 31
4.
Гент
 0:0 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 1:1 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 1:0 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 1:0 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Стандард
 0:0 17 6 5 6 22 - 25 23
9.
Вестерло
 17 6 5 6 21 - 27 23
10.
АХ Лёвен
 0:0 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 2:0 17 5 4 8 18 - 26 19
13.
Кортрейк
 0:1 17 4 2 11 21 - 32 14
14.
Зульте-Варегем
 0:2 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 17 4 1 12 20 - 39 13
16.
Эйпен
 0:1 17 3 3 11 18 - 36 12
17.
Остенде
 0:0 17 1 6 10 17 - 42 9
18.
Мехелен
 0:1 16 2 1 13 12 - 36 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 18 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Селемани Фаиз сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Joao Silva бьет в цель!
  • 16'
    Victor Okoh Boniface сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Терхо Каспер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
7.40
9.50
1.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 