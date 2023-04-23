Тур: 34. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:1
Второй тайм: 89'
0'
18' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
0:1
48' ГолБаликвиша Мишель-Анже
78' Желтая карточкаБауэр Роберт
Ход матча
18'
48'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
20
Бауэр
Роберт
77
Бока
Эрик
13
Райтц
Рокко
91
Бруно
Джанни
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
-
16 Matte SmetsЗащитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Райтц РоккоПолузащитник
- Нападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
- Защитник
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Сент-Трейден
Антверпен
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.17
1.42
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.08
1.21
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
83
74
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|18 (4)
|0.53
|Хаяси Даити
|7
|0.21
|Окадзаки Синджи
|2
|0.06
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.06
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.03
|Тейшейра Жорже
|1
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Бойя Франк
|1
|0.03
|Райтц Рокко
|1
|0.03
|Дюмон Оливье
|1
|0.03
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Хара Таити
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Бауэр Роберт
|0
|0
|Конате Мори
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|16 (6)
|0.47
|Фрай Микаэль
|7 (2)
|0.21
|Баликвиша Мишель-Анже
|6
|0.18
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.15
|Алдервейрельд Тоби
|5 (2)
|0.15
|Керк Джирано
|4
|0.12
|Муйя Арбнор
|3
|0.09
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Геркенс Питер
|1
|0.03
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Скотт Кристофер
|1
|0.03
|Нсимба Брюни
|1
|0.03
|Валенсия Энтони
|1
|0.03
|Батай Йелле
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
|Arthur Vermeeren
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Мори
|5
|2
|Янсенс Вольке
|7
|0
|Бауэр Роберт
|5
|1
|Койта Абубакари
|3
|2
|Бойя Франк
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Бруно Джанни
|4
|0
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Хаяси Даити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Ван Дессел Стан
|2
|0
|Бока Эрик
|2
|0
|Кая Фатих
|0
|1
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|11
|0
|Стенгс Келвин
|5
|1
|Янссен Винсент
|6
|0
|Алдервейрельд Тоби
|5
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Пачо Вильям
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Arthur Vermeeren
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Антверпен
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
7
Сент-Трейден
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Антверпен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
13
32
Сент-Трейден
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Антверпен
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
20
39
Голы по времени матча
Забито
21
21
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
2
10%
4
19%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
7
33%
7
33%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
6
35%
6
38%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Забито
16
33
6 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
2
13%
7
21%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
2
13%
10
30%
31-45
3
19%
2
6%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
5
31%
7
21%
76-90
Пропущено
22
14
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
2
9%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
14%
5
36%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
6
27%
2
14%
61-75
8
36%
1
7%
76-90
Забито
37
54
15 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 16
13 Не забивали 8
4
11%
11
20%
1-15
6
16%
5
9%
16-30
5
14%
12
22%
31-45
4
11%
5
9%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
12
32%
14
26%
76-90
Пропущено
39
30
14 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 16
2
5%
7
23%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
9
23%
11
37%
31-45
4
10%
2
7%
46-60
10
26%
4
13%
61-75
11
28%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:3 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2
Антверпен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1
Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Антверпен
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
11 раз 33%
0
7 раз 21%
1
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
143
610
116
214
611
115
413
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
413
88
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
267
1023
1914
429
825
132
429
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|23
|5
|5
|76 - 35
|74
|2.
|33
|22
|6
|5
|66 - 39
|72
|3.
|1:0
|34
|22
|6
|6
|59 - 26
|72
|4.
|33
|16
|8
|9
|63 - 36
|56
|5.
|33
|15
|11
|7
|54 - 36
|56
|6.
|33
|16
|7
|10
|56 - 42
|55
|7.
|34
|14
|9
|11
|61 - 53
|51
|8.
|32
|14
|5
|13
|44 - 45
|47
|9.
|33
|12
|11
|10
|47 - 44
|47
|10.
|33
|13
|7
|13
|47 - 43
|46
|11.
|33
|12
|9
|12
|53 - 46
|45
|12.
|0:1
|34
|11
|9
|14
|37 - 40
|42
|13.
|32
|9
|7
|16
|41 - 62
|34
|14.
|33
|8
|7
|18
|35 - 57
|31
|15.
|33
|7
|7
|19
|40 - 68
|28
|16.
|33
|6
|9
|18
|48 - 75
|27
|17.
|33
|6
|6
|21
|35 - 75
|24
|18.
|34
|5
|5
|24
|28 - 68
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|14
|1
|2
|44 - 15
|43
|2.
|1:0
|17
|13
|2
|2
|36 - 11
|41
|3.
|17
|13
|2
|2
|33 - 16
|41
|4.
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|5.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|6.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|7.
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|8.
|17
|8
|4
|5
|40 - 26
|28
|9.
|17
|7
|6
|4
|29 - 27
|27
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|0:1
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|17
|5
|1
|11
|18 - 33
|16
|16.
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|17
|1
|4
|12
|8 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|1:0
|17
|9
|4
|4
|23 - 15
|31
|4.
|17
|7
|4
|6
|36 - 22
|25
|5.
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|6.
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|8.
|17
|6
|5
|6
|21 - 27
|23
|9.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|27 - 24
|22
|11.
|0:1
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|12.
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|17
|4
|2
|11
|21 - 32
|14
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|17
|4
|1
|12
|20 - 39
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|16
|1
|5
|10
|17 - 42
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|17 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9