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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Сент-Трейден
0:1
Второй тайм: 89'
Антверпен
0'
18' Желтая карточка
Янсенс Вольке
0:1
48' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
78' Желтая карточка
Бауэр Роберт
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
37
Ляйстнер
Тони
20
Бауэр
Роберт
22
Янсенс
Вольке
77
Бока
Эрик
30
Окадзаки
Синджи
6
Конате
Мори
13
Райтц
Рокко
8
Хаяси
Даити
91
Бруно
Джанни
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
23
Алдервейрельд
Тоби
22
Авила
Гастон
48
Arthur
Vermeeren
27
Mandela
Keita
10
Баликвиша
Мишель-Анже
14
Стенгс
Келвин
11
Муйя
Арбнор
7
Керк
Джирано
Сент-Трейден
5-3-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Антверпен

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
4:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
0:0
БВЛ
0:2
ВД
0:2
БВЛ
1:0
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
2:0
2ЙК
0:0
2ЙК
1:2

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.17
1.42

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.08
1.21

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

83
74

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 18 (4) 0.53
Хаяси Даити 7 0.21
Окадзаки Синджи 2 0.06
Кагава Синдзи 2 (1) 0.06
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.03
Тейшейра Жорже 1 0.03
Ляйстнер Тони 1 0.03
Бойя Франк 1 0.03
Райтц Рокко 1 0.03
Дюмон Оливье 1 0.03
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Хара Таити 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Бока Эрик 0 0
Бауэр Роберт 0 0
Конате Мори 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 16 (6) 0.47
Фрай Микаэль 7 (2) 0.21
Баликвиша Мишель-Анже 6 0.18
Эккеленкамп Юрген 5 0.15
Алдервейрельд Тоби 5 (2) 0.15
Керк Джирано 4 0.12
Муйя Арбнор 3 0.09
Стенгс Келвин 1 0.03
Де Лат Ричи 1 0.03
Геркенс Питер 1 0.03
Наингголан Раджа 1 0.03
Миёши Коджи 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Скотт Кристофер 1 0.03
Нсимба Брюни 1 0.03
Валенсия Энтони 1 0.03
Батай Йелле 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Mandela Keita 0 0
Arthur Vermeeren 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Мори 5 2
Янсенс Вольке 7 0
Бауэр Роберт 5 1
Койта Абубакари 3 2
Бойя Франк 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Бруно Джанни 4 0
Кагава Синдзи 3 0
Ляйстнер Тони 3 0
Хасиока Даики 3 0
Хаяси Даити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Ван Дессел Стан 2 0
Бока Эрик 2 0
Кая Фатих 0 1
Окадзаки Синджи 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Jo Coppens 1 0
Хара Таити 1 0
Дюмон Оливье 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 11 0
Стенгс Келвин 5 1
Янссен Винсент 6 0
Алдервейрельд Тоби 5 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Юсуф Альхассан 3 0
Пачо Вильям 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Геркенс Питер 2 0
Алмейда Динис 2 0
Батай Йелле 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Арун Фарис 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Керк Джирано 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Arthur Vermeeren 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Антверпен
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
7
Сент-Трейден
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Антверпен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

13
32
Сент-Трейден
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Антверпен
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

20
39

Голы по времени матча

Забито

21
21
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
2
10%
4
19%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
7
33%
7
33%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
6
35%
6
38%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Забито

16
33
6 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
2
13%
7
21%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
2
13%
10
30%
31-45
3
19%
2
6%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
5
31%
7
21%
76-90

Пропущено

22
14
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
2
9%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
14%
5
36%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
6
27%
2
14%
61-75
8
36%
1
7%
76-90

Забито

37
54
15 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 16
13 Не забивали 8
4
11%
11
20%
1-15
6
16%
5
9%
16-30
5
14%
12
22%
31-45
4
11%
5
9%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
12
32%
14
26%
76-90

Пропущено

39
30
14 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 16
2
5%
7
23%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
9
23%
11
37%
31-45
4
10%
2
7%
46-60
10
26%
4
13%
61-75
11
28%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:3 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2
Антверпен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1
Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
Антверпен

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
11 раз 33%
0
7 раз 21%
1
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
3
6
10
1.5
11
6
2
14
2.5
6
11
1
15
3.5
4
13
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
4
13
1.5
8
8
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
26
7
10
23
1.5
19
14
4
29
2.5
8
25
1
32
3.5
4
29
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 33 23 5 5 76 - 35 74
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 33 22 6 5 66 - 39 72
3.
Антверпен
 1:0 34 22 6 6 59 - 26 72
4.
Гент
 33 16 8 9 63 - 36 56
5.
Брюгге
 33 15 11 7 54 - 36 56
6.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
7.
Вестерло
 34 14 9 11 61 - 53 51
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Серкль Брюгге
 33 12 11 10 47 - 44 47
10.
Андерлехт
 33 13 7 13 47 - 43 46
11.
АХ Лёвен
 33 12 9 12 53 - 46 45
12.
Сент-Трейден
 0:1 34 11 9 14 37 - 40 42
13.
Мехелен
 32 9 7 16 41 - 62 34
14.
Кортрейк
 33 8 7 18 35 - 57 31
15.
Эйпен
 33 7 7 19 40 - 68 28
16.
Зульте-Варегем
 33 6 9 18 48 - 75 27
17.
Остенде
 33 6 6 21 35 - 75 24
18.
Серен Юнайтед
 34 5 5 24 28 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 1:0 17 13 2 2 36 - 11 41
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 33 - 16 41
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 0:1 17 6 4 7 20 - 19 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 17 1 4 12 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 1:0 17 9 4 4 23 - 15 31
4.
Гент
 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Вестерло
 17 6 5 6 21 - 27 23
9.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
10.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 0:1 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 17 4 2 11 21 - 32 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 17 4 1 12 20 - 39 13
16.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
17.
Остенде
 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 17 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Весь список
  • 54'
    Окадзаки Синджи уходит с поля. Olivier Dumont выходит вместо него
  • 53'
    Эрик Бока уходит с поля. Койта Абубакари выходит вместо него
  • 48'
    Arbnor Muja сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Михел Анже Баликвиша бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    18'
    Янсенс Вольке получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Трейден
    Ничья
    Антверпен
    73.00
    8.40
    1.72
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сент-Трейден 0:1 Антверпен онлайн

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