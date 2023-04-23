Тур: 34. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
0:1
48' ГолБаликвиша Мишель-Анже
77' Желтая карточкаБауэр Роберт
90'+4
Ход матча
18'
48'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Обе забьют (да)
-
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
20
Бауэр
Роберт
77
Бока
Эрик
13
Райтц
Рокко
91
Бруно
Джанни
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
-
16 Matte SmetsЗащитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Райтц РоккоПолузащитник
- Нападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
- Защитник
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Сент-Трейден
Антверпен
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.17
1.42
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.08
1.21
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
83
74
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|18 (4)
|0.53
|Хаяси Даити
|7
|0.21
|Окадзаки Синджи
|2
|0.06
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.06
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.03
|Тейшейра Жорже
|1
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Бойя Франк
|1
|0.03
|Райтц Рокко
|1
|0.03
|Дюмон Оливье
|1
|0.03
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Хара Таити
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Бауэр Роберт
|0
|0
|Конате Мори
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|16 (6)
|0.47
|Фрай Микаэль
|7 (2)
|0.21
|Баликвиша Мишель-Анже
|6
|0.18
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.15
|Алдервейрельд Тоби
|5 (2)
|0.15
|Керк Джирано
|4
|0.12
|Муйя Арбнор
|3
|0.09
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Геркенс Питер
|1
|0.03
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Скотт Кристофер
|1
|0.03
|Нсимба Брюни
|1
|0.03
|Валенсия Энтони
|1
|0.03
|Батай Йелле
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
|Arthur Vermeeren
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Мори
|5
|2
|Янсенс Вольке
|7
|0
|Бауэр Роберт
|5
|1
|Койта Абубакари
|3
|2
|Бойя Франк
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Бруно Джанни
|4
|0
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Хаяси Даити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Ван Дессел Стан
|2
|0
|Бока Эрик
|2
|0
|Кая Фатих
|0
|1
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|11
|0
|Стенгс Келвин
|5
|1
|Янссен Винсент
|6
|0
|Алдервейрельд Тоби
|5
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Пачо Вильям
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Arthur Vermeeren
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Антверпен
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
7
Сент-Трейден
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Антверпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
13
32
Сент-Трейден
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Антверпен
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
26% (9)
50% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
20
39
Голы по времени матча
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 22
2
10%
4
18%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
7
33%
7
32%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
6
33%
6
38%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Забито
16
33
6 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
2
13%
7
21%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
2
13%
10
30%
31-45
3
19%
2
6%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
5
31%
7
21%
76-90
Пропущено
22
14
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
2
9%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
14%
5
36%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
6
27%
2
14%
61-75
8
36%
1
7%
76-90
Забито
37
55
15 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 17
14 Не забивали 8
4
11%
11
20%
1-15
6
16%
5
9%
16-30
5
14%
12
22%
31-45
4
11%
6
11%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
12
32%
14
25%
76-90
Пропущено
40
30
14 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 9
18 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 16
2
5%
7
23%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
9
23%
11
37%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
10
25%
4
13%
61-75
11
28%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:3 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2
Антверпен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1
Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Антверпен
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
611
116
215
611
116
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
413
89
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
277
1024
1915
430
826
133
430
133
133
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|17 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9