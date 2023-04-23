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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Зульте-Варегем
2:3
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
0:1
6' Гол
Сике Уго
0:2
9' Гол
Уэда Аясэ
33' Желтая карточка
Вормер Руд
36' Желтая карточка
Воссен Йелле
45' Желтая карточка
Попович Борис
45' Желтая карточка
Фадера Алию
0:2
45' Не забитый пенальти
Уэда Аясэ
1:2
59' Гол
Lukas Willen
2:2
68' Гол
Ндур Алиун
72' Желтая карточка
Лопес Леонардо
78' Желтая карточка
Фрэнсис Абу
2:3
83' Гол
Сомерс Тибо
86' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
90'+5
38
Бостин
Луи
19
Фила
Карол
4
Дерейк
Тимоти
31
Lukas
Willen
11
Ндур
Алиун
26
Novatus
Disma
25
Вормер
Руд
6
Сиссако
Абдулайе
9
Воссен
Йелле
93
Гано
Зиньо
7
Фадера
Алию
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
41
Сике
Уго
23
Деман
Оливье
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
11
Гбоо
Янн
36
Уэда
Аясэ
Зульте-Варегем
3-4-1-2
Серкль Брюгге
3-4-2-1

История личных встреч

Зульте-Варегем
Серкль Брюгге

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

34 матча

47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
3:1
ПДА
2:4
ТМК
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:3
ТМК
2:2
ПДА
2:0
ТМК
3:2
ПДА
6:0
ТМК
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
6:2
ПДАТЗПВЛЕПО
3:3
ПДА
3:2
ПДА
3:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
КБ
3:2
КБ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ТМС
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

2.37
1.6

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.87
1.37

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

73
50

Голов в среднем за матч

2.15
1.47

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гано Зиньо 12 (3) 0.35
Воссен Йелле 9 (3) 0.26
Фадера Алию 7 0.21
Ндур Алиун 6 0.18
Nicolas Rommens 2 0.06
Stan Braem 2 0.06
Вормер Руд 1 0.03
Сиранни Алессандро 1 0.03
Сиссако Абдулайе 1 0.03
Драмбаев Aлександр 1 0.03
Lukas Willen 1 0.03
Дерейк Тимоти 1 0.03
Лопес Борха 1 0.03
Mamadou Sangare 1 0.03
Фила Карол 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Moudou Tambedou 1 0.03
Novatus Disma 0 0
Цука Рави 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 18 (2) 0.53
Денкей Кевин 9 0.26
Сомерс Тибо 5 0.15
Хотич Дино 5 (1) 0.15
Гбоо Янн 2 0.06
Сике Уго 2 0.06
Попович Борис 2 0.06
Деман Оливье 1 0.03
Ванхутт Шарль 1 0.03
Фрэнсис Абу 1 0.03
Даланн Йеспер 1 0.03
Emilio Kehrer 1 0.03
Торрес Луи 1 0.03
Christiaan Ravych 1 0.03
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Марселен Жан 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 9 1
Фадера Алию 7 0
Сиссако Абдулайе 5 1
Nicolas Rommens 6 0
Лопес Борха 4 1
Дерейк Тимоти 5 0
Сиранни Алессандро 5 0
Moudou Tambedou 5 0
Воссен Йелле 4 0
Фила Карол 4 0
Оффор Чинонсо 4 0
Брюлс Кристиан 2 1
Цука Рави 2 1
Кристенсен Лассе 3 0
Lukas Willen 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Mamadou Sangare 2 0
Ндур Алиун 2 0
Сормо Бент 0 1
Вормер Руд 1 0
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Wout De Buyser 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даланн Йеспер 8 0
Ванхутт Шарль 8 0
Лопес Леонардо 6 1
Деман Оливье 6 1
Попович Борис 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Ван дер Брюгген Ханнес 4 0
Марселен Жан 4 0
Фрэнсис Абу 4 0
Christiaan Ravych 4 0
Денкей Кевин 1 1
Хотич Дино 2 0
Декостере Роббе 2 0
Сике Уго 2 0
Мьянге Сенна 1 0
Маецки Радослав 1 0
Уэда Аясэ 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0

Результаты матчей

Зульте-Варегем
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)
Серкль Брюгге
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

19
10
Зульте-Варегем
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Серкль Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
3

Волевые поражения

19
31
Зульте-Варегем
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
26% (9)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
18% (6)
41% (14)
Серкль Брюгге
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
44% (15)
44% (15)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

38
41

Голы по времени матча

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
4
15%
5
24%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
8
31%
4
19%
76-90

Пропущено

47
26
19 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
8
17%
3
12%
1-15
2
4%
1
4%
16-30
9
19%
6
23%
31-45
8
17%
5
19%
46-60
7
15%
5
19%
61-75
13
28%
6
23%
76-90

Забито

24
31
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
2
8%
1
3%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
4
17%
11
35%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
7
29%
29%
3
10%
61-75
6
25%
8
26%
76-90

Пропущено

31
18
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 14
5
16%
3
17%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
5
16%
5
28%
61-75
6
19%
5
28%
76-90

Забито

50
52
19 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 20
9 Не забивали 7
6
12%
6
12%
1-15
4
8%
7
13%
16-30
9
18%
13
25%
31-45
5
10%
8
15%
46-60
12
24%
6
12%
61-75
14
28%
12
23%
76-90

Пропущено

78
44
34 В 1-м тайме 17
44 Во 2-м тайме 27
24 Пропускали первыми 12
32 Не пропускали 28
13
17%
6
14%
1-15
6
8%
3
7%
16-30
15
19%
8
18%
31-45
13
17%
6
14%
46-60
12
15%
10
23%
61-75
19
24%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Стандард - Зульте-Варегем 2:2
Зульте-Варегем - Гент 2:6 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1

Результаты матчей

Зульте-Варегем
Серкль Брюгге

Точный счет

0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
1
13 раз 38%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зульте-Варегем
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
9
8
3
14
2.5
5
12
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
26
8
15
19
1.5
13
21
6
28
2.5
7
27
2
32
3.5
3
31
2
32
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 34 23 6 5 78 - 37 75
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 34 23 6 5 70 - 41 75
3.
Антверпен
 34 22 6 6 59 - 26 72
4.
Брюгге
 34 16 11 7 61 - 36 59
5.
Гент
 34 16 8 10 64 - 38 56
6.
Стандард
 34 16 7 11 58 - 45 55
7.
Вестерло
 34 14 9 11 61 - 53 51
8.
Серкль Брюгге
 34 13 11 10 50 - 46 50
9.
Шарлеруа
 33 14 6 13 46 - 47 48
10.
АХ Лёвен
 34 13 9 12 56 - 48 48
11.
Андерлехт
 34 13 7 14 49 - 46 46
12.
Сент-Трейден
 34 11 9 14 37 - 40 42
13.
Мехелен
 33 10 7 16 44 - 64 37
14.
Кортрейк
 34 8 7 19 37 - 61 31
15.
Эйпен
 34 7 7 20 40 - 75 28
16.
Остенде
 34 7 6 21 37 - 76 27
17.
Зульте-Варегем
 34 6 9 19 50 - 78 27
18.
Серен Юнайтед
 34 5 5 24 28 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 17 13 2 2 36 - 11 41
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 33 - 16 41
4.
Брюгге
 17 10 6 1 40 - 15 36
5.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
6.
Гент
 17 9 4 4 28 - 16 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
АХ Лёвен
 17 7 5 5 29 - 24 26
11.
Шарлеруа
 16 7 2 7 24 - 22 23
12.
Андерлехт
 17 6 4 7 27 - 23 22
13.
Сент-Трейден
 17 6 4 7 20 - 19 22
14.
Кортрейк
 17 4 5 8 16 - 29 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 27 - 46 13
18.
Серен Юнайтед
 17 1 4 12 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 10 4 3 37 - 25 34
2.
Генк
 17 9 5 3 34 - 22 32
3.
Антверпен
 17 9 4 4 23 - 15 31
4.
Гент
 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Вестерло
 17 6 5 6 21 - 27 23
9.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
10.
Стандард
 17 6 4 7 24 - 28 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 17 5 4 8 19 - 28 19
13.
Кортрейк
 17 4 2 11 21 - 32 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 17 4 1 12 20 - 39 13
16.
Эйпен
 17 3 3 11 18 - 42 12
17.
Остенде
 17 2 5 10 19 - 43 11
18.
Мехелен
 16 3 1 12 15 - 37 10
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 20 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 18 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 11
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Уэда Аясэ бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Уго Сике бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зульте-Варегем 2:3 Серкль Брюгге онлайн

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