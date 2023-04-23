Тур: 34. Стадион: Elindus Arena.
2:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолСике Уго
0:2
9' ГолУэда Аясэ
33' Желтая карточкаВормер Руд
36' Желтая карточкаВоссен Йелле
45' Желтая карточкаПопович Борис
45' Желтая карточкаФадера Алию
0:2
45' Не забитый пенальтиУэда Аясэ
1:2
59' ГолLukas Willen
2:2
68' ГолНдур Алиун
72' Желтая карточкаЛопес Леонардо
78' Желтая карточкаФрэнсис Абу
2:3
83' ГолСомерс Тибо
86' Желтая карточкаВанхутт Шарль
90'+5
Ход матча
6'
0:1
33'
36'
45'
45'
45'
0:2
58'
59'
1:2
68'
2:2
72'
74'
78'
83'
2:3
86'
38
Бостин
Луи
19
Фила
Карол
31
Lukas
Willen
11
Ндур
Алиун
25
Вормер
Руд
93
Гано
Зиньо
41
Сике
Уго
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
11
Гбоо
Янн
36
Уэда
Аясэ
- Основной состав
-
38 Бостин ЛуиВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
-
11 Ндур АлиунЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
46 Cheikh Thiam
-
34 Stan Braem
-
-
-
-
Главный тренер: Frederik D'Hollander
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
36 Уэда АясэНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Зульте-Варегем
Серкль Брюгге
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
34 матча
47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
2.37
1.6
Среднее время на гол
38
56
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.87
1.37
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
73
50
Голов в среднем за матч
2.15
1.47
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
41
61
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гано Зиньо
|12 (3)
|0.35
|Воссен Йелле
|9 (3)
|0.26
|Фадера Алию
|7
|0.21
|Ндур Алиун
|6
|0.18
|Nicolas Rommens
|2
|0.06
|Stan Braem
|2
|0.06
|Вормер Руд
|1
|0.03
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.03
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.03
|Lukas Willen
|1
|0.03
|Дерейк Тимоти
|1
|0.03
|Лопес Борха
|1
|0.03
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Фила Карол
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Moudou Tambedou
|1
|0.03
|Novatus Disma
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|18 (2)
|0.53
|Денкей Кевин
|9
|0.26
|Сомерс Тибо
|5
|0.15
|Хотич Дино
|5 (1)
|0.15
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Сике Уго
|2
|0.06
|Попович Борис
|2
|0.06
|Деман Оливье
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Фрэнсис Абу
|1
|0.03
|Даланн Йеспер
|1
|0.03
|Emilio Kehrer
|1
|0.03
|Торрес Луи
|1
|0.03
|Christiaan Ravych
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|9
|1
|Фадера Алию
|7
|0
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Nicolas Rommens
|6
|0
|Лопес Борха
|4
|1
|Дерейк Тимоти
|5
|0
|Сиранни Алессандро
|5
|0
|Moudou Tambedou
|5
|0
|Воссен Йелле
|4
|0
|Фила Карол
|4
|0
|Оффор Чинонсо
|4
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|1
|Цука Рави
|2
|1
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|Lukas Willen
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Сормо Бент
|0
|1
|Вормер Руд
|1
|0
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Wout De Buyser
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даланн Йеспер
|8
|0
|Ванхутт Шарль
|8
|0
|Лопес Леонардо
|6
|1
|Деман Оливье
|6
|1
|Попович Борис
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|4
|0
|Марселен Жан
|4
|0
|Фрэнсис Абу
|4
|0
|Christiaan Ravych
|4
|0
|Денкей Кевин
|1
|1
|Хотич Дино
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Мьянге Сенна
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясэ
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
Результаты матчей
Зульте-Варегем
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)
Серкль Брюгге
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
19
10
Зульте-Варегем
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Серкль Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
21
3
Волевые поражения
19
31
Зульте-Варегем
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
26% (9)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
18% (6)
41% (14)
Серкль Брюгге
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
44% (15)
44% (15)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
38
41
Голы по времени матча
Забито
26
21
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
4
15%
5
24%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
8
31%
4
19%
76-90
Пропущено
47
26
19 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
8
17%
3
12%
1-15
2
4%
1
4%
16-30
9
19%
6
23%
31-45
8
17%
5
19%
46-60
7
15%
5
19%
61-75
13
28%
6
23%
76-90
Забито
24
31
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
2
8%
1
3%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
4
17%
11
35%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
7
29%
29%
3
10%
61-75
6
25%
8
26%
76-90
Пропущено
31
18
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 14
5
16%
3
17%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
5
16%
5
28%
61-75
6
19%
5
28%
76-90
Забито
50
52
19 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 20
9 Не забивали 7
6
12%
6
12%
1-15
4
8%
7
13%
16-30
9
18%
13
25%
31-45
5
10%
8
15%
46-60
12
24%
6
12%
61-75
14
28%
12
23%
76-90
Пропущено
78
44
34 В 1-м тайме 17
44 Во 2-м тайме 27
24 Пропускали первыми 12
32 Не пропускали 28
13
17%
6
14%
1-15
6
8%
3
7%
16-30
15
19%
8
18%
31-45
13
17%
6
14%
46-60
12
15%
10
23%
61-75
19
24%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Стандард - Зульте-Варегем 2:2
Зульте-Варегем - Гент 2:6 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1
Результаты матчей
Зульте-Варегем
Серкль Брюгге
Точный счет
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
1
13 раз 38%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зульте-Варегем
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
89
98
314
512
116
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
710
413
314
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
268
1519
1321
628
727
232
331
232
133
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|20 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|18 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 11
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9