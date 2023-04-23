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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Брюгге
2:0
Первый тайм: 30'
Эйпен
0'
1:0
23' Гол
Ритс Матс
2:0
30' Гол
Ютгла Ферран

Ход матча

23'
Ритс Матс
1:0
30'
Ютгла Ферран
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Эйпен
1.32
9.50
9.90
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
14
Мейер
Бьорн
26
Ритс
Матс
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
9
Ютгла
Ферран
1
Мозер
Леннарт
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
4
Филин
Александр
10
Чарльз-Кук
Риган
2
Yentil
van
Genechten
6
Байе
Брандон
35
Ламбер
Борис
8
Петерс
Стеф
25
Гассама
Джейди
11
Н'Дри
Конан
Брюгге
4-2-3-1
Эйпен
3-4-1-2

История личных встреч

Брюгге
Эйпен

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:4
ПДА
0:0
ПДА
0:4
ПДА
5:2
ПДА
2:2
ПДА
3:1
ЛП
1:4
К
3:2
ЛП
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

2.86
3

Среднее время на гол

31
30

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

2
2.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
43

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 10 (1) 0.29
Ванакен Ханс 9 (2) 0.26
Сков-Ольсен Андреас 7 0.21
Ланг Ноа 7 (3) 0.21
Нильсен Каспер 7 0.21
Мейер Бьорн 3 0.09
Яремчук Роман 2 0.06
Мехеле Брэндон 2 0.06
Бушанан Тажон 1 0.03
Нуса Антонио 1 0.03
Соболь Эдуард 1 0.03
Ларин Кайл 1 0.03
Сова Камал 0 0
Мата Клинтон 0 0
Ритс Матс 0 0
Хендри Джек 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петерс Стеф 7 (6) 0.21
Н'Дри Конан 7 0.21
Чарльз-Кук Риган 6 0.18
Превляк Смаил 6 (1) 0.18
Ламбер Борис 4 0.12
Gary Magnee 3 0.09
Нуху Айзек 2 0.06
Гассама Джейди 2 0.06
Байе Брандон 1 0.03
Сумано Самбу 1 0.03
Yentil van Genechten 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Альварес Давид 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Битумазала Натан 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абакар Силла 6 2
Рафаэль Онедика 8 0
Одои Денис 7 0
Мехеле Брэндон 6 0
Бушанан Тажон 6 0
Мата Клинтон 5 0
Ванакен Ханс 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Ланг Ноа 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ютгла Ферран 3 0
Мейер Бьорн 3 0
Яремчук Роман 2 0
Сова Камал 2 0
Боята Дедрик 1 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Нуса Антонио 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 10 1
Gary Magnee 6 1
Мубарак Вакасо 5 1
Дэвидсон Джейсон 5 0
Джегго Джеймс 5 0
Ламбер Борис 5 0
Деом Жером 3 1
Превляк Смаил 3 0
Чарльз-Кук Риган 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Rune Paeshuyse 3 0
Филин Александр 2 0
Нуху Айзек 2 0
Алло Тедди 2 0
Байе Брандон 0 1
Бессиль Лоик 0 1
Альварес Давид 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Битумазала Натан 1 0
Гассама Джейди 1 0

Результаты матчей

Брюгге
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Эйпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

10
15
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Эйпен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
19

Волевые поражения

18
18
Брюгге
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Эйпен
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

21
19

Волевые поражения

28
33

Голы по времени матча

Забито

33
18
13 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
1
3%
2
11%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
9
27%
3
17%
31-45
5
15%
2
11%
46-60
8
24%
1
6%
61-75
7
21%
8
44%
76-90

Пропущено

15
35
4 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
7%
4
11%
1-15
2
13%
6
17%
16-30
1
7%
10
29%
31-45
4
27%
4
11%
46-60
3
20%
1
3%
61-75
4
27%
10
29%
76-90

Забито

20
24
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
3
15%
2
8%
1-15
5
25%
5
21%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
0
0%
8
33%
76-90

Пропущено

22
31
12 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
14%
8
26%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
4
18%
8
26%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
6
27%
5
16%
76-90

Забито

53
42
26 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
4
8%
4
10%
1-15
8
15%
7
17%
16-30
14
26%
6
14%
31-45
8
15%
5
12%
46-60
12
23%
4
10%
61-75
7
13%
16
38%
76-90

Пропущено

37
66
16 В 1-м тайме 40
21 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 27
4
11%
12
18%
1-15
7
19%
10
15%
16-30
5
14%
18
27%
31-45
6
16%
8
12%
46-60
5
14%
3
5%
61-75
10
27%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2
Эйпен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0
Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2

Результаты матчей

Брюгге
Эйпен

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
4:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
5
11
5
1.5
6
11
5
11
2.5
2
15
2
14
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
7
10
1.5
3
13
3
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
24
9
18
15
1.5
9
24
8
25
2.5
3
30
2
31
3.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:1 34 23 6 5 77 - 36 75
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 34 23 6 5 67 - 39 75
3.
Антверпен
 34 22 6 6 59 - 26 72
4.
Брюгге
 1:0 34 16 11 7 55 - 36 59
5.
Гент
 0:0 34 16 9 9 63 - 36 57
6.
Стандард
 0:0 34 16 8 10 56 - 42 56
7.
Вестерло
 34 14 9 11 61 - 53 51
8.
Серкль Брюгге
 2:0 34 13 11 10 49 - 44 50
9.
Андерлехт
 1:0 34 14 7 13 48 - 43 49
10.
Шарлеруа
 1:1 33 14 6 13 45 - 46 48
11.
АХ Лёвен
 0:0 34 12 10 12 53 - 46 46
12.
Сент-Трейден
 34 11 9 14 37 - 40 42
13.
Мехелен
 0:1 33 9 7 17 41 - 63 34
14.
Кортрейк
 0:1 34 8 7 19 35 - 58 31
15.
Эйпен
 0:1 34 7 7 20 40 - 69 28
16.
Зульте-Варегем
 0:2 34 6 9 19 48 - 77 27
17.
Остенде
 0:0 34 6 7 21 35 - 75 25
18.
Серен Юнайтед
 34 5 5 24 28 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:1 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 17 13 2 2 36 - 11 41
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 17 13 2 2 33 - 16 41
4.
Брюгге
 1:0 17 10 6 1 34 - 15 36
5.
Стандард
 0:0 17 10 3 4 34 - 17 33
6.
Гент
 0:0 17 9 5 3 27 - 14 32
7.
Серкль Брюгге
 2:0 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 0:1 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
Андерлехт
 1:0 17 7 4 6 26 - 20 25
11.
АХ Лёвен
 0:0 17 6 6 5 26 - 22 24
12.
Шарлеруа
 1:1 16 7 2 7 23 - 21 23
13.
Сент-Трейден
 17 6 4 7 20 - 19 22
14.
Кортрейк
 0:1 17 4 5 8 14 - 26 17
15.
Остенде
 0:0 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 0:1 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 0:2 17 3 4 10 25 - 45 13
18.
Серен Юнайтед
 17 1 4 12 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 17 10 4 3 34 - 23 34
2.
Генк
 1:1 17 9 5 3 33 - 21 32
3.
Антверпен
 17 9 4 4 23 - 15 31
4.
Гент
 0:0 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 1:1 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 1:0 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 1:0 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Стандард
 0:0 17 6 5 6 22 - 25 23
9.
Вестерло
 17 6 5 6 21 - 27 23
10.
АХ Лёвен
 0:0 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 2:0 17 5 4 8 18 - 26 19
13.
Кортрейк
 0:1 17 4 2 11 21 - 32 14
14.
Зульте-Варегем
 0:2 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 17 4 1 12 20 - 39 13
16.
Эйпен
 0:1 17 3 3 11 18 - 36 12
17.
Остенде
 0:0 17 1 6 10 17 - 42 9
18.
Мехелен
 0:1 16 2 1 13 12 - 36 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 18 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Эйпен
1.32
9.50
9.90
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Где смотреть матч Брюгге 2:0 Эйпен онлайн

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