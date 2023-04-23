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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Шарлеруа
1:1
Первый тайм: 29'
Генк
0'
0:1
2' Гол
Маккензи Марк
1:1
3' Гол
Мбенза Исаак

Ход матча

2'
0:1
Маккензи Марк
(Ндайишимий Майк)
3'
Мбенза Исаак
(Нкуба Кен)
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Генк
3.70
4.07
2.33
Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
25
Марк
Дамьен
12
Кайембе
Йорис
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
10
Баджи
Юссуф
7
Мбенза
Исаак
9
Байо
Вакун
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Эль-Ханнус
Билаль
11
Ндайишимий
Майк
7
Саматта
Мбвана
Шарлеруа
3-4-2-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлеруа
Генк

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед

44 матча

34.1%
15.9%
50%
15 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.3%
43.2%
29.5%
12 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.1%
20.5%
45.4%
15 побед 9 ничьих 20 побед

История матчей

ПДА
4:1
ПОЗПВЛЕ
3:2
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
4:2
ПДА
2:0
ТМК
0:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ТМС
0:4
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
1:3
ПДА
3:1
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ЛП
1:1
К
1:3
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
5:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:1
ЛП
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
PU
3:0
PU
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.29
1.22

Среднее время на гол

69
73

Всего голов

45
28

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

76
56

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
16
Больше 36%
Меньше 64%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (1) 0.18
Баджи Юссуф 5 0.15
Зоргане Адем 4 0.12
Мбенза Исаак 4 0.12
Нкуба Кен 3 0.09
Мориока Риота 3 0.09
Байо Вакун 3 0.09
Илаймахаритра Марко 3 (2) 0.09
Хоссеинзаде Амирхоссеин 2 0.06
Марк Дамьен 2 0.06
Зарури Анасс 2 0.06
Nadir Benbouali 2 0.06
Jackson Tchatchoua 1 0.03
Кайембе Йорис 1 0.03
Голизаде Али 1 0.03
Багер Йонас 1 0.03
Бессиль Лоик 1 0.03
Ван Клеемпут Жюль 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 16 (4) 0.47
Пейнтсил Джозеф 14 0.41
Хейнен Бриан 10 (3) 0.29
Ндайишимий Майк 8 0.24
Муньос Даниэль 7 0.21
Саматта Мбвана 5 0.15
Дессерс Сириль 3 (1) 0.09
Грошовски Патрик 2 0.06
Артеага Херардо 2 0.06
Сор Коллинс 2 0.06
Мохаммед Азиз 2 0.06
Эль-Ханнус Билаль 1 0.03
Немет Ондраш 1 0.03
Арокодаре Толуваласе 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Маккензи Марк 1 0.03
Nicolas Castro 0 0
Ито Дзюня 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Карстенсен Расмус 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 9 0
Нкуба Кен 9 0
Кайембе Йорис 5 0
Марк Дамьен 3 1
Зоргане Адем 3 1
Багер Йонас 4 0
Кнежевич Стефан 4 0
Коффи Херве 3 0
Хейманс Дан 3 0
Хоссеинзаде Амирхоссеин 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Nadir Benbouali 3 0
Mehdi Boukamir 1 1
Мориока Риота 2 0
Мбенза Исаак 2 0
Байо Вакун 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Jackson Tchatchoua 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Озорнвафор Валентин 1 0
Дескотт Антони 1 0
Nikola Stulic 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 8 1
Муньос Даниэль 9 0
Пейнтсил Джозеф 7 0
Пресиадо Анхело 4 1
Хейнен Бриан 5 0
Куэста Карлос 5 0
Маккензи Марк 4 0
Эль-Ханнус Билаль 2 1
Грошовски Патрик 3 0
Онуачу Пол 3 0
Саматта Мбвана 2 0
Matias Galarza 2 0
Мохаммед Азиз 2 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0

Результаты матчей

Шарлеруа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Генк
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

8
8
Шарлеруа
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Генк
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

17
3

Волевые поражения

15
43
Шарлеруа
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Генк
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

23
51

Голы по времени матча

Забито

23
31
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
1
4%
4
13%
1-15
3
13%
10
32%
16-30
6
26%
3
10%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
5
22%
4
13%
61-75
4
17%
5
16%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
2
11%
2
10%
1-15
6
33%
3
14%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
5
28%
4
19%
76-90

Забито

21
44
6 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 14
18 Не забивали 18
3
14%
11
25%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
3
14%
10
23%
31-45
1
5%
5
11%
46-60
6
29%
4
9%
61-75
8
38%
9
20%
76-90

Пропущено

26
15
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 12
6
23%
1
7%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
3
12%
5
33%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Забито

44
75
16 В 1-м тайме 43
28 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 23
5 Не забивали 4
4
9%
15
20%
1-15
3
7%
15
20%
16-30
9
20%
13
17%
31-45
5
11%
10
13%
46-60
11
25%
8
11%
61-75
12
27%
14
19%
76-90

Пропущено

44
36
23 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 26
8
18%
3
8%
1-15
9
20%
6
17%
16-30
6
14%
10
28%
31-45
5
11%
8
22%
46-60
5
11%
5
14%
61-75
11
25%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нинове - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Мандель Юнайтед 2:0 Стандард - Шарлеруа 3:1 Кнокке - Шарлеруа 3:2
Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа - Гент 23 0:2 Шарлеруа - Роял Антверпен 23 6:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 1:3 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Тес Спорт 2:0 Льеж ФК - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 Шарлеруа - Дессель 1:2 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Тинен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Хейст 1:3 Остенде - Шарлеруа 0:0 Хогстратен - Шарлеруа 1:3
Генк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2

Результаты матчей

Шарлеруа
Генк

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
8 раз 25%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
2
9 раз 27%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
4
5 раз 15%
0
4 раза 12%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шарлеруа
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
15
2
7
8
1.5
12
5
3
12
2.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
6
11
1.5
11
5
2
15
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
29
4
13
19
1.5
23
10
5
27
2.5
14
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:1 34 23 6 5 77 - 36 75
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 34 23 6 5 67 - 39 75
3.
Антверпен
 34 22 6 6 59 - 26 72
4.
Брюгге
 1:0 34 16 11 7 55 - 36 59
5.
Гент
 0:0 34 16 9 9 63 - 36 57
6.
Стандард
 0:0 34 16 8 10 56 - 42 56
7.
Вестерло
 34 14 9 11 61 - 53 51
8.
Серкль Брюгге
 2:0 34 13 11 10 49 - 44 50
9.
Андерлехт
 1:0 34 14 7 13 48 - 43 49
10.
Шарлеруа
 1:1 33 14 6 13 45 - 46 48
11.
АХ Лёвен
 0:0 34 12 10 12 53 - 46 46
12.
Сент-Трейден
 34 11 9 14 37 - 40 42
13.
Мехелен
 0:1 33 9 7 17 41 - 63 34
14.
Кортрейк
 0:1 34 8 7 19 35 - 58 31
15.
Эйпен
 0:1 34 7 7 20 40 - 69 28
16.
Зульте-Варегем
 0:2 34 6 9 19 48 - 77 27
17.
Остенде
 0:0 34 6 7 21 35 - 75 25
18.
Серен Юнайтед
 34 5 5 24 28 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:1 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 17 13 2 2 36 - 11 41
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 17 13 2 2 33 - 16 41
4.
Брюгге
 1:0 17 10 6 1 34 - 15 36
5.
Стандард
 0:0 17 10 3 4 34 - 17 33
6.
Гент
 0:0 17 9 5 3 27 - 14 32
7.
Серкль Брюгге
 2:0 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 0:1 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
Андерлехт
 1:0 17 7 4 6 26 - 20 25
11.
АХ Лёвен
 0:0 17 6 6 5 26 - 22 24
12.
Шарлеруа
 1:1 16 7 2 7 23 - 21 23
13.
Сент-Трейден
 17 6 4 7 20 - 19 22
14.
Кортрейк
 0:1 17 4 5 8 14 - 26 17
15.
Остенде
 0:0 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 0:1 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 0:2 17 3 4 10 25 - 45 13
18.
Серен Юнайтед
 17 1 4 12 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 17 10 4 3 34 - 23 34
2.
Генк
 1:1 17 9 5 3 33 - 21 32
3.
Антверпен
 17 9 4 4 23 - 15 31
4.
Гент
 0:0 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 1:1 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 1:0 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 1:0 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Стандард
 0:0 17 6 5 6 22 - 25 23
9.
Вестерло
 17 6 5 6 21 - 27 23
10.
АХ Лёвен
 0:0 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 2:0 17 5 4 8 18 - 26 19
13.
Кортрейк
 0:1 17 4 2 11 21 - 32 14
14.
Зульте-Варегем
 0:2 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 17 4 1 12 20 - 39 13
16.
Эйпен
 0:1 17 3 3 11 18 - 36 12
17.
Остенде
 0:0 17 1 6 10 17 - 42 9
18.
Мехелен
 0:1 16 2 1 13 12 - 36 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 18 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Генк
3.70
4.07
2.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлеруа 1:1 Генк онлайн

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