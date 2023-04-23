Тур: 34. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0'
0:1
2' ГолМаккензи Марк
1:1
3' ГолМбенза Исаак
1:2
31' ГолСаматта Мбвана
39' Желтая карточкаНкуба Кен
45' Желтая карточкаКнежевич Стефан
46' Желтая карточкаСадик Муджаид
2:2
51' ГолНкуба Кен
67' Желтая карточкаМарк Дамьен
90'+4
Ход матча
2'
0:1
3'
1:1
31'
39'
45'
46'
51'
2:2
67'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
28
Нкуба
Кен
10
Баджи
Юссуф
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Шарлеруа
Генк
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед
44 матча
34.1%
15.9%
50%
15 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.3%
43.2%
29.5%
12 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.1%
20.5%
45.4%
15 побед 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.29
1.22
Среднее время на гол
69
73
Всего голов
45
28
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
76
56
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Тотал матчей
2.5
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
16
Больше 36%
Меньше 64%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (1)
|0.18
|Баджи Юссуф
|5
|0.15
|Зоргане Адем
|4
|0.12
|Мбенза Исаак
|4
|0.12
|Нкуба Кен
|4
|0.12
|Мориока Риота
|3
|0.09
|Байо Вакун
|3
|0.09
|Илаймахаритра Марко
|3 (2)
|0.09
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|2
|0.06
|Марк Дамьен
|2
|0.06
|Зарури Анасс
|2
|0.06
|Nadir Benbouali
|2
|0.06
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Голизаде Али
|1
|0.03
|Багер Йонас
|1
|0.03
|Бессиль Лоик
|1
|0.03
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|16 (4)
|0.47
|Пейнтсил Джозеф
|14
|0.41
|Хейнен Бриан
|10 (3)
|0.29
|Ндайишимий Майк
|8
|0.24
|Муньос Даниэль
|7
|0.21
|Саматта Мбвана
|6
|0.18
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.09
|Грошовски Патрик
|2
|0.06
|Артеага Херардо
|2
|0.06
|Сор Коллинс
|2
|0.06
|Мохаммед Азиз
|2
|0.06
|Эль-Ханнус Билаль
|1
|0.03
|Немет Ондраш
|1
|0.03
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Маккензи Марк
|1
|0.03
|Nicolas Castro
|0
|0
|Ито Дзюня
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нкуба Кен
|10
|0
|Илаймахаритра Марко
|9
|0
|Марк Дамьен
|4
|1
|Кнежевич Стефан
|5
|0
|Кайембе Йорис
|5
|0
|Зоргане Адем
|3
|1
|Багер Йонас
|4
|0
|Коффи Херве
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Nadir Benbouali
|3
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|1
|Мориока Риота
|2
|0
|Мбенза Исаак
|2
|0
|Байо Вакун
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Jackson Tchatchoua
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Озорнвафор Валентин
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Nikola Stulic
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|8
|1
|Муньос Даниэль
|9
|0
|Пейнтсил Джозеф
|7
|0
|Пресиадо Анхело
|4
|1
|Хейнен Бриан
|5
|0
|Куэста Карлос
|5
|0
|Маккензи Марк
|4
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|1
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Мохаммед Азиз
|2
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
Результаты матчей
Шарлеруа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Генк
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
10
10
Шарлеруа
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Генк
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
17
3
Волевые поражения
15
43
Шарлеруа
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Генк
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
22
12
Волевые поражения
25
53
Голы по времени матча
Забито
25
33
11 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
2
8%
5
15%
1-15
3
12%
10
30%
16-30
6
24%
4
12%
31-45
5
20%
5
15%
46-60
5
20%
4
12%
61-75
4
16%
5
15%
76-90
Пропущено
20
23
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
3
15%
3
13%
1-15
6
30%
3
13%
16-30
3
15%
6
26%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
5
25%
4
17%
76-90
Забито
21
44
6 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 14
19 Не забивали 19
3
14%
11
25%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
3
14%
10
23%
31-45
1
5%
5
11%
46-60
6
29%
4
9%
61-75
8
38%
9
20%
76-90
Пропущено
26
15
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 12
6
23%
1
7%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
3
12%
5
33%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
23%
0
0%
76-90
Забито
46
77
17 В 1-м тайме 45
29 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 24
5 Не забивали 4
5
11%
16
21%
1-15
3
7%
15
19%
16-30
9
20%
14
18%
31-45
6
13%
10
13%
46-60
11
24%
8
10%
61-75
12
26%
14
18%
76-90
Пропущено
46
38
25 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 27
9
20%
4
11%
1-15
9
20%
6
16%
16-30
7
15%
10
26%
31-45
5
11%
9
24%
46-60
5
11%
5
13%
61-75
11
24%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нинове - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Мандель Юнайтед 2:0 Стандард - Шарлеруа 3:1 Кнокке - Шарлеруа 3:2
Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа - Гент 23 0:2 Шарлеруа - Роял Антверпен 23 6:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 1:3 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Тес Спорт 2:0 Льеж ФК - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 Шарлеруа - Дессель 1:2 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Тинен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Хейст 1:3 Остенде - Шарлеруа 0:0 Хогстратен - Шарлеруа 1:3
Генк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2
Результаты матчей
Шарлеруа
Генк
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
7 раз 41%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:1
8 раз 24%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
2
10 раз 29%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
4
5 раз 15%
0
4 раза 12%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шарлеруа
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
152
88
125
313
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
611
125
215
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
304
1419
2410
528
1420
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|20 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|18 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 11
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9