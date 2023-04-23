Тур: 34. Стадион: Лото-парк.
Ход матча
6'
Прогноз на матч от Liveresult
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
55
Кана
Марко
27
Бейтс
Дэвид
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
23
Enock
Agyei
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Нападающий
-
23 Enock AgyeiНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
История личных встреч
Андерлехт
Мехелен
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.78
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.22
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.74
1.63
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
51
55
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|7 (1)
|0.21
|Слимани Ислам
|7 (2)
|0.21
|Раман Бенито
|5
|0.15
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.12
|Дрейер Андерс
|4
|0.12
|Струйкенс Марио
|4
|0.12
|Амузу Френсис
|3
|0.09
|Мурильо Микаэль
|3
|0.09
|Ашимеру Маджид
|2
|0.06
|Версхарен Яри
|2
|0.06
|Арнстад Кристиан
|1
|0.03
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.03
|Требель Адриен
|0
|0
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|9 (1)
|0.27
|Схоофс Роб
|5
|0.15
|Нгой Жульен
|5 (1)
|0.15
|Сторм Никола
|4
|0.12
|Да Крус Алессио
|3
|0.09
|Уолш Сэнди
|2
|0.06
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.06
|Верстрате Биргер
|2
|0.06
|Пейре Тибо
|2
|0.06
|Milan Robberechts
|2
|0.06
|Мрабти Керим
|1
|0.03
|Воутерс Дрис
|1
|0.03
|Бейтс Дэвид
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диавара Амаду
|6
|1
|Арнстад Кристиан
|5
|1
|Рафаэлов Лиор
|4
|0
|Ашимеру Маджид
|4
|0
|Амузу Френсис
|4
|0
|Дебаст Зено
|4
|0
|Вертонген Ян
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Требель Адриен
|3
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Раман Бенито
|1
|1
|Н'Диайе Мусса
|1
|1
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Слимани Ислам
|2
|0
|Версхарен Яри
|2
|0
|Ангуло Нильсон
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|5
|1
|Бейтс Дэвид
|5
|1
|Болинголи-Мбомбо Боли
|6
|0
|Ван Хеке Яннес
|6
|0
|Схоофс Роб
|4
|1
|Лавале Димитри
|4
|1
|Да Крус Алессио
|3
|1
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Ван Хоренбек Алек
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Бейкер Лукас
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Iebe Swers
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
|Ngal Ayel Mukau
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
8
6
Андерлехт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Мехелен
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
10
Волевые поражения
14
24
Андерлехт
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
18% (6)
45% (15)
Мехелен
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
22% (7)
53% (17)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
21
11
Волевые поражения
22
30
Голы по времени матча
Забито
27
12
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
3
11%
3
25%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
3
25%
31-45
1
4%
3
25%
46-60
7
26%
1
8%
61-75
6
22%
2
17%
76-90
Пропущено
18
34
4 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
11%
5
15%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
0
0%
7
21%
31-45
2
11%
7
21%
46-60
8
44%
5
15%
61-75
4
22%
8
24%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
2
10%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
7
33%
7
25%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
5
24%
6
21%
61-75
4
19%
5
18%
76-90
Пропущено
23
28
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
4
17%
1
4%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
5
22%
5
18%
46-60
3
13%
10
36%
61-75
6
26%
2
7%
76-90
Забито
48
40
22 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
5
10%
5
13%
1-15
4
8%
6
15%
16-30
13
27%
10
25%
31-45
4
8%
5
13%
46-60
12
25%
7
18%
61-75
10
21%
7
18%
76-90
Пропущено
41
62
13 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 27
6
15%
6
10%
1-15
4
10%
6
10%
16-30
3
7%
13
21%
31-45
7
17%
12
19%
46-60
11
27%
15
24%
61-75
10
24%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0
Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1
Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1
Результаты матчей
Андерлехт
Мехелен
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 30%
2
10 раз 30%
1
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
0
10 раз 31%
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
143
97
107
412
314
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
87
710
213
215
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2210
1617
1220
627
428
231
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|34
|23
|6
|5
|77 - 36
|75
|2.
|1:0
|34
|23
|6
|5
|67 - 39
|75
|3.
|34
|22
|6
|6
|59 - 26
|72
|4.
|1:0
|34
|16
|11
|7
|55 - 36
|59
|5.
|0:0
|34
|16
|9
|9
|63 - 36
|57
|6.
|0:0
|34
|16
|8
|10
|56 - 42
|56
|7.
|34
|14
|9
|11
|61 - 53
|51
|8.
|2:0
|34
|13
|11
|10
|49 - 44
|50
|9.
|1:0
|34
|14
|7
|13
|48 - 43
|49
|10.
|1:1
|33
|14
|6
|13
|45 - 46
|48
|11.
|0:0
|34
|12
|10
|12
|53 - 46
|46
|12.
|34
|11
|9
|14
|37 - 40
|42
|13.
|0:1
|33
|9
|7
|17
|41 - 63
|34
|14.
|0:1
|34
|8
|7
|19
|35 - 58
|31
|15.
|0:1
|34
|7
|7
|20
|40 - 69
|28
|16.
|0:2
|34
|6
|9
|19
|48 - 77
|27
|17.
|0:0
|34
|6
|7
|21
|35 - 75
|25
|18.
|34
|5
|5
|24
|28 - 68
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|14
|1
|2
|44 - 15
|43
|2.
|17
|13
|2
|2
|36 - 11
|41
|3.
|1:0
|17
|13
|2
|2
|33 - 16
|41
|4.
|1:0
|17
|10
|6
|1
|34 - 15
|36
|5.
|0:0
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|6.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|27 - 14
|32
|7.
|2:0
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|8.
|17
|8
|4
|5
|40 - 26
|28
|9.
|0:1
|17
|7
|6
|4
|29 - 27
|27
|10.
|1:0
|17
|7
|4
|6
|26 - 20
|25
|11.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|26 - 22
|24
|12.
|1:1
|16
|7
|2
|7
|23 - 21
|23
|13.
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|14.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|15.
|0:0
|17
|5
|1
|11
|18 - 33
|16
|16.
|0:1
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|0:2
|17
|3
|4
|10
|25 - 45
|13
|18.
|17
|1
|4
|12
|8 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|1:1
|17
|9
|5
|3
|33 - 21
|32
|3.
|17
|9
|4
|4
|23 - 15
|31
|4.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|36 - 22
|25
|5.
|1:1
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|6.
|1:0
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|7.
|1:0
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|8.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|9.
|17
|6
|5
|6
|21 - 27
|23
|10.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|27 - 24
|22
|11.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|12.
|2:0
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|13.
|0:1
|17
|4
|2
|11
|21 - 32
|14
|14.
|0:2
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|17
|4
|1
|12
|20 - 39
|13
|16.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|18 - 36
|12
|17.
|0:0
|17
|1
|6
|10
|17 - 42
|9
|18.
|0:1
|16
|2
|1
|13
|12 - 36
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|18 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9