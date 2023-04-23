  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Андерлехт
2:3
Конец матча
Мехелен
0'
1:0
6' Гол
Струйкенс Марио
1:1
40' Гол
Схоофс Роб
1:2
43' Гол
Схоофс Роб
2:2
53' Гол
Слимани Ислам
2:3
81' Гол
Бейтс Дэвид
90'+4
16
Вербрюгген
Барт
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
3
Делькруа
Ханнес
18
Ашимеру
Маджид
55
Кана
Марко
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
13
Слимани
Ислам
7
Амузу
Френсис
1
Куке
Гетан
4
Воутерс
Дрис
27
Бейтс
Дэвид
30
Ванлерберге
Йорди
18
Ван
Хоренбек
Алек
16
Схоофс
Роб
14
Лавале
Димитри
5
Уолш
Сэнди
11
Сторм
Никола
7
Хайреманс
Джеффри
23
Enock
Agyei
Андерлехт
4-3-3
Мехелен
3-4-3

История личных встреч

Андерлехт
Мехелен

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
0:1
ПДА
7:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ТМК
1:4
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
3:4
ЛП
3:2
ЛП
2:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:4

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.78
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.74
1.63

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
55

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Слимани Ислам 8 (2) 0.24
Силва Фабио 7 (1) 0.21
Раман Бенито 5 0.15
Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.12
Дрейер Андерс 4 0.12
Струйкенс Марио 4 0.12
Амузу Френсис 3 0.09
Мурильо Микаэль 3 0.09
Ашимеру Маджид 2 0.06
Версхарен Яри 2 0.06
Арнстад Кристиан 1 0.03
Диавара Амаду 1 0.03
Вертонген Ян 1 0.03
Эспозито Себастьяно 1 0.03
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
Дюранвилль Юлиен 1 0.03
Требель Адриен 0 0
Сарделла Киллиан 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Худт Уэсли 0 0
Садики Ноа 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 9 (1) 0.27
Схоофс Роб 7 0.21
Нгой Жульен 5 (1) 0.15
Сторм Никола 4 0.12
Да Крус Алессио 3 0.09
Уолш Сэнди 2 0.06
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.06
Верстрате Биргер 2 0.06
Пейре Тибо 2 0.06
Бейтс Дэвид 2 0.06
Milan Robberechts 2 0.06
Мрабти Керим 1 0.03
Воутерс Дрис 1 0.03
Маледе Йонас 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диавара Амаду 6 1
Арнстад Кристиан 5 1
Рафаэлов Лиор 4 0
Ашимеру Маджид 4 0
Амузу Френсис 4 0
Дебаст Зено 4 0
Вертонген Ян 3 0
Силва Фабио 3 0
Требель Адриен 3 0
Мурильо Микаэль 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Раман Бенито 1 1
Н'Диайе Мусса 1 1
Абдулразак Исхак 1 1
Слимани Ислам 2 0
Версхарен Яри 2 0
Ангуло Нильсон 2 0
Садики Ноа 2 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 5 1
Бейтс Дэвид 5 1
Болинголи-Мбомбо Боли 6 0
Ван Хеке Яннес 6 0
Схоофс Роб 4 1
Лавале Димитри 4 1
Да Крус Алессио 3 1
Уолш Сэнди 4 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Ван Хоренбек Алек 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Бейкер Лукас 1 0
Швед Марьян 1 0
Iebe Swers 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Ngal Ayel Mukau 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

10
6
Андерлехт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Мехелен
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

17
10

Волевые поражения

14
24
Андерлехт
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)
Мехелен
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

24
30

Голы по времени матча

Забито

29
15
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
4
14%
3
20%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
5
33%
31-45
2
7%
3
20%
46-60
7
24%
1
7%
61-75
6
21%
3
20%
76-90

Пропущено

21
36
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
6
17%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
8
38%
5
14%
61-75
5
24%
8
22%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
10%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
7
33%
7
25%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
5
24%
6
21%
61-75
4
19%
5
18%
76-90

Пропущено

23
28
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
4
17%
1
4%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
5
22%
5
18%
46-60
3
13%
10
36%
61-75
6
26%
2
7%
76-90

Забито

50
43
23 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
6
12%
5
12%
1-15
4
8%
6
14%
16-30
13
26%
12
28%
31-45
5
10%
5
12%
46-60
12
24%
7
16%
61-75
10
20%
8
19%
76-90

Пропущено

44
64
15 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 38
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 28
6
14%
7
11%
1-15
4
9%
6
9%
16-30
5
11%
13
20%
31-45
7
16%
13
20%
46-60
11
25%
15
23%
61-75
11
25%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0
Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1
Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1

Результаты матчей

Андерлехт
Мехелен

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 32%
0
10 раз 29%
1
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
0
10 раз 30%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
10
7
4
13
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
9
7
7
10
1.5
3
13
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
23
10
17
17
1.5
13
20
6
28
2.5
5
28
2
32
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 34 23 6 5 78 - 37 75
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 34 23 6 5 70 - 41 75
3.
Антверпен
 34 22 6 6 59 - 26 72
4.
Брюгге
 34 16 11 7 61 - 36 59
5.
Гент
 34 16 8 10 64 - 38 56
6.
Стандард
 34 16 7 11 58 - 45 55
7.
Вестерло
 34 14 9 11 61 - 53 51
8.
Серкль Брюгге
 34 13 11 10 50 - 46 50
9.
Шарлеруа
 33 14 6 13 46 - 47 48
10.
АХ Лёвен
 34 13 9 12 56 - 48 48
11.
Андерлехт
 34 13 7 14 49 - 46 46
12.
Сент-Трейден
 34 11 9 14 37 - 40 42
13.
Мехелен
 33 10 7 16 44 - 64 37
14.
Кортрейк
 34 8 7 19 37 - 61 31
15.
Эйпен
 34 7 7 20 40 - 75 28
16.
Остенде
 34 7 6 21 37 - 76 27
17.
Зульте-Варегем
 34 6 9 19 50 - 78 27
18.
Серен Юнайтед
 34 5 5 24 28 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 17 13 2 2 36 - 11 41
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 33 - 16 41
4.
Брюгге
 17 10 6 1 40 - 15 36
5.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
6.
Гент
 17 9 4 4 28 - 16 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
АХ Лёвен
 17 7 5 5 29 - 24 26
11.
Шарлеруа
 16 7 2 7 24 - 22 23
12.
Андерлехт
 17 6 4 7 27 - 23 22
13.
Сент-Трейден
 17 6 4 7 20 - 19 22
14.
Кортрейк
 17 4 5 8 16 - 29 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 27 - 46 13
18.
Серен Юнайтед
 17 1 4 12 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 10 4 3 37 - 25 34
2.
Генк
 17 9 5 3 34 - 22 32
3.
Антверпен
 17 9 4 4 23 - 15 31
4.
Гент
 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Вестерло
 17 6 5 6 21 - 27 23
9.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
10.
Стандард
 17 6 4 7 24 - 28 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 17 5 4 8 19 - 28 19
13.
Кортрейк
 17 4 2 11 21 - 32 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 17 4 1 12 20 - 39 13
16.
Эйпен
 17 3 3 11 18 - 42 12
17.
Остенде
 17 2 5 10 19 - 43 11
18.
Мехелен
 16 3 1 12 15 - 37 10
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 20 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 18 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 11
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Андерлехт 2:3 Мехелен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     