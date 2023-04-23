Тур: 34. Стадион: Лото-парк.
0'
1:0
6' ГолСтруйкенс Марио
1:1
40' ГолСхоофс Роб
1:2
43' ГолСхоофс Роб
2:2
53' ГолСлимани Ислам
2:3
81' ГолБейтс Дэвид
90'+4
Ход матча
6'
40'
1:1
43'
1:2
53'
2:2
75'
81'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
55
Кана
Марко
27
Бейтс
Дэвид
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
23
Enock
Agyei
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Нападающий
-
23 Enock AgyeiНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
История личных встреч
Андерлехт
Мехелен
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.78
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.22
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.74
1.63
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
51
55
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Слимани Ислам
|8 (2)
|0.24
|Силва Фабио
|7 (1)
|0.21
|Раман Бенито
|5
|0.15
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.12
|Дрейер Андерс
|4
|0.12
|Струйкенс Марио
|4
|0.12
|Амузу Френсис
|3
|0.09
|Мурильо Микаэль
|3
|0.09
|Ашимеру Маджид
|2
|0.06
|Версхарен Яри
|2
|0.06
|Арнстад Кристиан
|1
|0.03
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.03
|Требель Адриен
|0
|0
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|9 (1)
|0.27
|Схоофс Роб
|7
|0.21
|Нгой Жульен
|5 (1)
|0.15
|Сторм Никола
|4
|0.12
|Да Крус Алессио
|3
|0.09
|Уолш Сэнди
|2
|0.06
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.06
|Верстрате Биргер
|2
|0.06
|Пейре Тибо
|2
|0.06
|Бейтс Дэвид
|2
|0.06
|Milan Robberechts
|2
|0.06
|Мрабти Керим
|1
|0.03
|Воутерс Дрис
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диавара Амаду
|6
|1
|Арнстад Кристиан
|5
|1
|Рафаэлов Лиор
|4
|0
|Ашимеру Маджид
|4
|0
|Амузу Френсис
|4
|0
|Дебаст Зено
|4
|0
|Вертонген Ян
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Требель Адриен
|3
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Раман Бенито
|1
|1
|Н'Диайе Мусса
|1
|1
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Слимани Ислам
|2
|0
|Версхарен Яри
|2
|0
|Ангуло Нильсон
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|5
|1
|Бейтс Дэвид
|5
|1
|Болинголи-Мбомбо Боли
|6
|0
|Ван Хеке Яннес
|6
|0
|Схоофс Роб
|4
|1
|Лавале Димитри
|4
|1
|Да Крус Алессио
|3
|1
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Ван Хоренбек Алек
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Бейкер Лукас
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Iebe Swers
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
|Ngal Ayel Mukau
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
10
6
Андерлехт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Мехелен
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
10
Волевые поражения
14
24
Андерлехт
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)
Мехелен
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
52% (17)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
24
30
Голы по времени матча
Забито
29
15
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
4
14%
3
20%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
5
33%
31-45
2
7%
3
20%
46-60
7
24%
1
7%
61-75
6
21%
3
20%
76-90
Пропущено
21
36
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
6
17%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
8
38%
5
14%
61-75
5
24%
8
22%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
10%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
7
33%
7
25%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
5
24%
6
21%
61-75
4
19%
5
18%
76-90
Пропущено
23
28
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
4
17%
1
4%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
5
22%
5
18%
46-60
3
13%
10
36%
61-75
6
26%
2
7%
76-90
Забито
50
43
23 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
6
12%
5
12%
1-15
4
8%
6
14%
16-30
13
26%
12
28%
31-45
5
10%
5
12%
46-60
12
24%
7
16%
61-75
10
20%
8
19%
76-90
Пропущено
44
64
15 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 38
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 28
6
14%
7
11%
1-15
4
9%
6
9%
16-30
5
11%
13
20%
31-45
7
16%
13
20%
46-60
11
25%
15
23%
61-75
11
25%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0
Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1
Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1
Результаты матчей
Андерлехт
Мехелен
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 32%
0
10 раз 29%
1
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
0
10 раз 30%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
143
107
107
413
314
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
97
710
313
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
2310
1717
1320
628
528
232
231
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|20 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|18 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 11
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
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